Unime promove Semana de Ciências,Tecnologia e Sustentabilide

A Semana de Ciências, Tecnologia e Sustentabilidade realizada pela União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime) de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, vai acontecer de 3 a 7 de novembro. Para participar, basta doar 1kg de alimento não perecível.

Dentre os cursos oferecidos, estão: desenvolvimento de Software com Android, workshop sobre inteligência computacional e sobre cidades inteligentes. Já as palestras abordarão temas atuais, como: Arquitetura Sustentável, Tecnologia e soluções acessíveis para a Sustentabilidade.

As inscrições para as oficinas, apresentações e minicursos podem ser feitas pelo portal e, no dia do evento, é necessário levar 1kg de alimento não perecível, que será doado à instituições de caridade.

O local do evento será na sede da Unime, na avenida Luíz Tarquínio, 600 - Lauro de Freitas.

