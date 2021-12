Unijorge lança cinco cursos de educação a distância

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), mantido pela rede Ilumno em Salvador, anunciou nesta terça-feira, 8, a abertura de cinco cursos de educação a distância em 25 cidades do interior e da região metropolitana de Salvador.

As aulas começam a partir de maio, com vestibular a ser realizado em 10 de abril. Entre os cursos estão administração, pedagogia, ciências contábeis e duas graduações tecnológicas, em cidades como Feira de Santana, Porto Seguro, Barreiras e Tucano. Os valores de inscrição e mensalidades ainda não foram divulgados.

Somente em Salvador serão seis polos, unidades de ensino onde acontecem os encontros presenciais e avaliações dos cursos EAD.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, no Rio de Janeiro, realizada para a apresentação do Ilumno Serviços, novo produto da empresa que oferece à universidades do Brasil serviços de gestão e tecnologias de ensino.

Com o anúncio desta quarta, também se inicia o reposicionamento da marca Ilumino, anteriormente denominada Whitney University System, que passa a adotar apenas a marca da rede Ilumno em todo o mundo.

Expansão

Segundo o presidente da Ilumno no Brasil, Arlindo Cardarett Vianna, os serviços oferecidos integram tecnologias, modelos de gestão e estratégias que são direcionados para instituições de ensino de todas as regiões do Brasil. O portfólio de serviços faz parte dos planos de expansão da multinacional. "O Ilumno Serviços é direcionado para instituições que tenham qualidade de ensino mas que não possuem uma gestão tão eficiente", afirma Vianna.

A expectativa do grupo é atender de 10 a 15 instituições com esse modelo até 2020. Um esforço que demandará um investimento total de R$ 173 milhões. Ao aderir ao Ilumno Serviços, as instituições direcionam um percentual do faturamento, negociado em cada contrato, para integrar a rede. O primeiro cliente é a UniFil, instituição de ensino superior de Londrina, no Paraná.

"Para coordenar estamos construindo e finalizando um centro de operação no Rio, um modelo que trabalhamos há dez anos e vamos trazer para o mercado brasileiro", afirma o CEO global da Ilumno, Pete Pizarro.

Salvador e Rio ficam fora do foco de atuação da Ilumno Serviços, por já terem unidades próprias, a Unijorge e a Universidade Veiga de Almeida. Com matriz em Miami (EUA), a Ilumno está presente em sete países.

*A jornalista viajou ao Rio de Janeiro a convite da Unijorge

