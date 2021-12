Unicamp fará primeiro vestibular indígena; prova será em dezembro

A Universidade de Campinas (Unicamp-SP) anunciou que a partir deste ano será implantado o primeiro vestibular indígena da instituição. As inscrições vão de 15 de agosto até 14 de setembro e a prova, que conta com apenas uma fase, acontece no dia 2 de dezembro.

O edital será divulgado em breve no site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da universidade.

As provas do vestibular indígena serão aplicadas em cinco cidades do país: Campinas (SP), Dourado (MS), Manaus (AM), Recife (PE) e São Gabriel da Cachoeira (AM).

Além do vestibular tradicional e do indígena, também haverá outras formas de ingresso para os cursos de graduação da Unicamp, como cotas étnico-raciais, vagas para medalhistas em olimpíadas de conhecimento e vagas para ingressar por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As datas para as demais modalidades podem ser consultadas no site da Comvest.

