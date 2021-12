Uneb vai ofertar menos trinta cursos em 2016.1

O vestibular do primeiro semestre de 2016 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai oferecer aos estudantes apenas 109 dos 139 cursos. Já no segundo, 29 cursos (alguns vão se repetir) estarão disponíveis. A instituição explica que a redução se deve ao descompasso entre os calendários acadêmico e civil, gerado pelas greve dos professores deste ano.

A universidade geralmente oferecia todas as opções duas vezes, uma em cada semestre, apesar de realizar apenas um vestibular. No ano que vem, algumas serão exclusivas em cada semestre e outras vão se repetir no segundo. Na primeira entrada, alguns cursos usarão a notas do vestibular próprio da Uneb e outros, a nota do Enem de 2015. Já em 2016.2, o ingresso será por meio unicamente da nota do Exame Nacional.

A instituição justifica que essa alternativa escolhida para organização dos processos seletivos visa reduzir os impactos do descompasso entre os calendários acadêmico e civil, além de garantir ao estudante a possibilidade de escolha da opção de curso que deseja mais próximo do início das aulas no segundo período.

As inscrições para o ingresso de estudantes em 2016.1 abriram no dia 3 de novembro. No site da universidade é possível ver a lista dos cursos oferecidos que vão utilizar a nota do vestibular através do edital. Aqueles que vão aderir ao Enem ainda não foram divulgados, pois é preciso esperar a publicação do edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os interessados terão até o dia 29 de novembro para garantir participação no processo seletivo. A taxa é de R$ 70.

Greve

Os professores das universidades estaduais da Bahia ficaram em greve por 86 dias.Entre as reivindicações da categoria aceitas pelo governo está a revogação da Lei 7176/97, possibilitando uma maior autonomia administrativa e financeira para as universidades.

O governo estadual, por meio da Secretaria da Educação (SEC), comprometeu-se, ainda, em não realizar cortes e contingenciamento orçamentário nos recursos destinados às universidades do estado até o final deste ano. No caso da Uneb, a greve também colaborou para a futura instalação do processo Estatuinte na instituição.

