Uneb realiza I Seminário Herança Africana em Salvador

O I Seminário Herança Africana em homenagem ao centenário de nascimento do Babalorixá Joãozinho da Goméia acontece nos próximos dias 20 e 21, no auditório Jurandir Oliveira do Departamento de Educação (Dedc), no Campus I da Universidade Estadual da Bahia (Uneb).

O evento visa debater conteúdos ligados à produção, difusão e fomento à cultura de matriz africana na Bahia. O tema "Música e Candomblé Angola" vai contar com a participação das religiosas Mameto Kamurissi, do Terreiro Filhos de São Jorge da Goméia, Ialorixá Tita de Obaluaê, Ogã Laudelino Costa, da Irmandade Beneficente de Ogãs, Tatas e Oges: SIOBÁ (entidade dedicada a Xangô).

A programação vai ter ainda sessões de comunicações sobre temas como "Cultura do Candomblé e Indústria Cultural", "Política e Candomblé" e "Genealogia do Candomblé", com a participação de pesquisadores de várias universidades e entidades religiosas.

São oferecidas 100 vagas. Os interessados em participar do evento devem realizar a inscrição pelo site do evento.

