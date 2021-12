Uneb realiza evento para comemorar Semana Nacional do Livro

Na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, comemorada de 23 a 29 de outubro, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), por meio do Sistema de Bibliotecas (Sisb), realiza a 1ª edição da 'Parada do Livro 2014' no dia 24 de outubro, às 8h30, na Praça Dois de Julho, no Campo Grande.

A ação inclui atividades como apresentações culturais, recitais de poesias e doações de livros. O evento pretende fomentar e valorizar a leitura, além de assegurar a democratização do acesso ao livro.

A 'Parada do Livro' é uma realização conjunta da Uneb, Plano Municipal do Livro e da Leitura, e Biblioteca de Salvador (PMLLB), Universidade Federal da Bahia (Ufba), Secretaria Municipal de Educação e outras instituições públicas e civis.

Mais informações estão disponíveis no site da Uneb ou no telefone (71) 3117- 2497.

