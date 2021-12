Uneb prorroga inscrições de vestibular até 12 de novembro

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) prorrogou até 12 de novembro o prazo de inscrições para o vestibular 2018. Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição e pagar a taxa de R$ 85.

São oferecidas 4.069 vagas em diversos cursos de graduação presenciais, nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas. Do total, 40% das vagas são destinadas aos candidatos negros da rede pública e 5% para indígenas, que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em Escola Pública, além de possuírem renda bruta familiar mensal inferior ou igual a quatro salários mínimos.

As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 17 e 18 de dezembro. A relação de cursos, quadro de vagas, provas, normas e cronograma da seleção constam no edital do certame.

