Uneb promove encontro internacional de mestrado em educação

O Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realiza, entre os dias 20 e 22 de outubro, o I Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos no Auditório Jurandyr Oliveira do Departamento de Educação (DEDC) do Campus I da Uneb, em Salvador. Os interessados em submeter trabalhos - ver regras de submissão - devem se inscrever no site do evento até esta sexta-feira, 3.

As inscrições para aqueles que desejam participar apenas como ouvintes vão até o dia do evento e devem ser feitas no mesmo endereço eletrônico. A ficha de inscrição deve ser enviada juntamente com o comprovante de pagamento para o e-mail mpeja@uneb.br. A taxa varia entre R$20 e R$40.

A programação do evento reserva mesas-redondas, minicursos, oficinas, atividade cultural, lançamento de livros, sessão de pôsteres e comunicações. Destaque para a participação do professor Juan Maria Rué Domingo, da Universitat Autònoma de Barcelona, que irá ministrar a conferência de abertura do evento sobre o tema Contribuições atuais para educação de jovens e adultos.

A atividade, direcionada para estudantes, professores e pesquisadores, visa promover o diálogo entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros em torno da temática Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.

Mais informações estão disponíveis do site da Uneb.

