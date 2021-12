Uneb oferece 4.200 vagas de cursos gratuitos

Seguem abertas as inscrições até o dia 30 de janeiro, para os cursos gratuitos de capacitação a distância da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Ao todo são 4.200 vagas, com 600 disponíveis para cada curso. A carga horária é de 120h

Os cursos oferecidos são: gestão da comunicação, políticas públicas e responsabilidade social, comunicação e linguagens midiáticas, Comunicação Social e Cidadania Digital. Além desses tem também, os cursos de programador de sistemas, operador de computador, técnico em design de web e gestão em tecnologia da informação.

Os candidatos devem se inscrever apenas em uma vaga, pelo site da Uneb. Para participar é necessário ser brasileiro, ter pelo menos 16 anos e estar cursando ou ter terminado o ensino médio. A vaga será por ordem de inscrição.

Confira o edital de incrição

<ARQUIVO ID=1480622/>

adblock ativo