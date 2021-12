Uneb inscreve para aluno especial de mestrado em Educação

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inscreve até esta segunda-feira, 3, para a seleção de aluno especial do Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, no Campus de Juazeiro.

São oferecidas 31 vagas distribuídas entre as disciplinas de Letramento e Cultura Visual (16) e História das Disciplinas Escolares (15).

A seleção é voltada para graduados em Administração, Letras, Geografia, História ou áreas afins.



Os interessados devem se inscrever presencialmente e apresentar os documentos exigidos no edital. A taxa é de R$ 60. O resultado será divulgado a partir do dia 14 de agosto. Mais informações no site www.uneb.br.

adblock ativo