Uneb inscreve em 50 vagas de pós em Educação do Campo

O Departamento de Educação (DEDC) do Campus VII da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Senhor do Bonfim, inscreve para as 50 vagas disponíveis para a Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo, entre os dias 15 e 27 de outubro.

Os interessados devem se inscrever no Colegiado de Pedagogia no DEDC da unidade, das 14h às 20h, mediante a apresentação do formulário de inscrição, documentos exigidos no edital e comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50.

O curso, com carga de 510 horas-aulas, é voltado para para professores, profissionais da área de extensão rural e educadores sociais que desenvolvem projetos ou ações em parceria com escolas públicas do campo.

Mais informações podem ser obtidas pelo site da Uneb ou pelo telefone (74) 3541-8914.

adblock ativo