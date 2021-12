Uneb está com inscrições abertas para mestrado e doutorado em Educação

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) está com inscrições abertas para vagas de mestrado e doutorado na área de educação, através do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) da instituição. As inscrições para a seleção de alunos regulares são para as turmas de 2020 e têm o prazo até 02 de setembro (mestrado) e 13 de setembro (doutorado).

Serão ofertadas 52 vagas no total, sendo 20 para o mestrado e 32 para o doutorado, distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa: Processos civilizatórios: educação, memória e pluralidade cultural; Educação, práxis pedagógica e formação do educador; Educação, gestão e desenvolvimento local sustentável; e Educação, currículo e processos tecnológicos.

Os interessados em concorrer à vaga para o mestrado devem preencher e assinar a ficha de inscrição online e enviar os documentos especificados no edital da seleção, exclusivamente pelos Correios (Sedex). A taxa de inscrição custa R$ 120,00.

Já para se inscrever para o programa de doutorado, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição online e encaminhar a documentação exigida no edital através dos Correios (Sedex). O valor da taxa é de R$ 170,00.

O resultado final da seleção para o mestrado e doutorado tem previsão para sair no dia 17 de dezembro.

