Uneb divulga locais das provas para inscritos no vestibular

Candidatos inscritos para o vestibular 2015 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) já podem consultar os locais onde vão realizar as provas na página do concurso e no site da empresa organizadora do concurso. O vestibular acontece no próximo domingo, 14, e segunda-feira, 15, em estabelecimentos da capital e do interior do estado.

A instituição oferece neste ano 3.647 vagas distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presenciais, ministrados nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas, além de 2.925 vagas em cursos a distância (EaD).

Conforme o edital de convocação, os portões vão ser abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local. Os exames têm início às 8h. No primeiro dia, os candidatos fazem as provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), e de redação.

No segundo dia, os exames são de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia). Mais detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados no manual do candidato.

Outras informações estão disponíveis pelo telefone 0800 071 3000 ou e-mail vestibular@listas.uneb.br.

