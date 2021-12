Uneb divulga lista de aprovados no vestibular 2015

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou nesta quarta-feira, 28, a relação dos aprovados no vestibular 2015. Segundo informações da instituição, a consulta ao boletim de desempenho deve estar disponível a partir da próxima terça-feira, 3.

A matrícula para os aprovados na 1ª chamada dos cursos de Ensino à Distância (EaD) acontece nos dias 5 e 6 de fevereiro. Já a matrícula dos aprovados na 1ª chamada nos cursos presenciais vai de 9 a 11 de fevereiro. Os documentos necessários estão listados no edital.

Ao todo foram oferecidas 3.647 vagas através do Processo Seletivo Vestibular 2015 e 1.893 vagas com ingresso pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSu), somando 5.540 vagas. Deste total 40% é reservada aos candidatos negros, que optaram pela reserva no ato da inscrição.

