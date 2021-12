Uneb divulga gabaritos do vestibular 2016

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou, nesta quarta-feira, 9, os gabaritos oficiais das provas do vestibular 2016, aplicadas no domingo, 6, e na segunda-feira, 7. Ao todo 38.732 candidatos concorreram a 2.974 vagas ofertadas pela universidade em 109 opções de cursos de graduação.

Para acesso aos gabaritos, os candidatos deverão acessar o site da Consultec, responsável pela elaboração e aplicação das provas.

Ainda de acordo com a Uneb, a divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 20 de abril.

Neste ano, os cursos mais concorridos no campus de Salvador foram Medicina (500 candidatos/vaga), Nutrição (74 candidatos/vaga) e Fisioterapia (57 candidatos/vaga).

No interior, os cursos mais concorridos formam os de Direito ofertados nos campi de Camaçari (51 candidatos/vaga) e Juazeiro (39 candidatos/vaga), e pela em Enfermagem ofertada em Guanambi (28 candidatos/vaga).

adblock ativo