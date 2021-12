Uneb convoca aprovados na 2ª chamada

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) convoca para matrícula os candidatos aprovados na segunda chamada do Vestibular 2015. Os selecionados entraam no primeiro semestre letivo, em cursos na modalidade presencial nos campi da capital e do interior do estado.

Todos os aprovados devem realizar a matrícula, exclusivamente nos dias 26 e 27 de fevereiro, na coordenação acadêmica do Departamento/Campus onde funciona o curso de sua opção das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, munido de todos os documentos exigidos. (Veja a lista de documentos).

Universidade informa que a ausência do candidato na data e horário estabelecido para sua matrícula ou a não apresentação da documentação requerida implicará na perda do direito à vaga.

