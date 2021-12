Uneb antecipa matrícula dos aprovados do Sisu

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) antecipou para os dias 18, 19 e 22 de junho a matrícula dos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O procedimento deve ser realizado na coordenação acadêmica do departamento onde funciona o curso, das 8h às 18h (dias 18 e 19) ou das 8h às 13h (dia 22).

A medida foi motivada por conta dos festejos juninos, que podem prejudicar o deslocamento dos candidatos para a realização da matrícula.

O resultado da chamada regular dos selecionados será divulgado na segunda-feira, 15. Já o período para o candidato manifestar interesse em participar da lista de espera será de 15 a 26 deste mês. A convocação dos candidatos em lista de espera acontece a partir do dia 2 de julho.

Parea o segundo semestre, a universidade oferece 493 vagas distribuídas em 32 cursos e 14 campi, na capital e no interior do estado. Do total, 40% das vagas são reservadas para candidatos negros oriundos da rede pública de ensino e com baixa renda, e 5%, com o caráter de sobrevagas, para indígenas.

Entre os cursos oferecidos estão Medicina (Campus de Salvador, 16 vagas), Fisioterapia (Salvador, 16), Engenharia de Pesca (Xique-Xique, 26), Comunicação Social/Jornalismo em Multimeios (Juazeiro, 21), Direito (Valença, 11) e Enfermagem (Senhor do Bonfim, 18).

As inscrições ocorreram até quarta-feira, 10. A seleção dos inscritos será realizada de acordo com o desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014. Mais informações estão disponíveis no site da Uneb.

