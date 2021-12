Uneb altera data do vestibular 2016

As datas do vestibular Uneb 2016 foram alteradas, segundo nota divulgada pela universidade, divulgada nesta terça-feira, 29. As provas foram transferidas para os dias 6 e 7 de março de 2016.

A mudança foi devido ao remanejamento do calendário acadêmico dos semestres 2015.1 e 2015.2 ao fim da greve e seus desdobramentos no planejamento orçamentário financeiro da Instituição. A greve das universidades estaduais durou 86 dias e encerrou no início de agosto.

adblock ativo