Uneb abre processo seletivo para professor pesquisador EAD

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) iniciou nesta segunda-feira, 12, o processo seletivo para professor pesquisador para os cursos de graduação em Ensino à Distância (EAD). As inscrições podem ser feitas através do site da universidade até as 16h (horário de Salvador) do dia 30 de janeiro.

A seleção vai preencher as vagas destinadas ao bacharelado em Administração Pública e às licenciaturas em Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Educação Física, Geografia, História, Letras com Espanhol, Letras com Inglês, Letras com Português, Matemática, Pedagogia e Química.

Para participar, o candidato não pode ter vínculo como bolsista a programas ligados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

É necessário ter experiência de pelo menos um ano no magistério superior, vínculo a programa de Pós-Graduação ou formação em nível de Pós-Graduação. Os interessados podem se candidatar em até duas disciplinas, sendo uma por cada semestre/curso.

