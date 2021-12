UNEB abre inscrições para Vestibular 2015 com 6.572 vagas

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) abriram nesta segunda-feira, 8, e seguem até 2 de outubro com 6.572 vagas para cursos presenciais e a distância. São 3.647 vagas disponibilizadas para mais de 100 cursos de graduação presenciais, nos campi de Salvador e mais 23 cidades do interior da Bahia. Já para os cursos de Educação a Distância (EAD), são oferecidas 2.925 vagas. A inscrição é realizada através do site da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 70.

O vestibular conta com sistema de cota. Das vagas disponibilizadas, são reservadas 40% para candidatos negros da rede pública de ensino e 5% para indígenas. O percentual de vagas para o Sistema de Seleção Unificado (SiSU) aumentou de 20% para 34% em quase todos os cursos ofertados.

As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro. O processo seletivo será dividido em seis provas, com oito disciplinas ministradas durante o ensino médio. No primeiro dia, haverá provas de língua portuguesa - literatura brasileira, redação; língua estrangeira - inglês/espanhol/francês; ciências humanas: história, atualidades e geografia, e matemática. No segundo dia, ciências da natureza: física, química e biologia.

Quem for pedir isenção, tem até o próximo dia 14 para solicitar o benefício por meio do site do vestibular. O pedido de isenção só será efetivado após pagamento do valor de R$ 5,00 (referente ao custo operacional). Os candidatos ao benefício que não forem pleiteados, podem descontar o valor na taxa de inscrição do vestibular.

