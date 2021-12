Uneb abre inscrições para programa de mestrado e doutorado

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) está com inscrições abertas para seleção de aluno regular 2015 dos cursos de mestrado, com 41 vagas, e doutorado, com 17 vagas, através do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC).

Para realizar inscrição para o mestrado, os interessados devem apresentar a documentação exigida no edital e o comprovante de pagamento da taxa de R$120 na secretaria do programa, no Campus I, em Salvador.

A seleção compreende quatro etapas: prova temática, avaliação de currículo lattes, anteprojeto e memorial, entrevista e prova de língua estrangeira.

No período de 22 setembro a 10 de outubro, o PPGEduC vai estar com inscrições abertas para o curso de doutorado. O procedimento de inscrição a ser seguido pelos candidatos será o mesmo exigido para a seleção do mestrado, com o pagamento da taxa no valor de R$ 170.

A seleção compreende três etapas: avaliação de currículo lattes, projeto e memorial, entrevista e prova de língua estrangeira.

O programa oferece as linhas de pesquisa processos civilizatórios: educação, memória e pluralidade cultural; Educação, práxis pedagógica e formação do educador; educação, gestão e desenvolvimento local sustentável; e educação, currículo e processos tecnológicos.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (71) 3117-2404.

