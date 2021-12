Uneb abre 2.933 vagas para matrícula especial

Seguem abertas, até o próximo dia 14, as incrições para matrícula especial 2015.1 da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). São oferecidas 2.933 vagas, que são divididas para todos os campi da instituição

Estão disponíveis 1.154 vagas exclusivas para rematrículas, 965 para transferência interna e rematrícula, 763 para transferência externa e 51 para portadores de diploma.

As inscrições devem ser realizadas nos departamentos da capital ou do interior do estado. É necessário apresentar todos os documentos exigidos no edital, no ato da inscrição.

O resultado será divulgado dia 20 de janeiro. Já a matrícula vai ser entre os dias 11 e 16 de março de 2015.

Mais informações estão disponíveis no site da universidade.

