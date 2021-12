Um terço de inscritos no Enem acessa cartão de confirmação

O número de acessos ao cartão de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chegou a 3.005.172, às 17h15 desta quinta-feira, 29, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O número corresponde a cerca de um terço dos 8,7 milhões de inscritos. No cartão está, entre outras informações, o local em que o candidato fará a prova, nos dias 8 e 9 de novembro. Ele está disponível na internet, na página do Enem.

Para acessar pela internet é preciso informar o CPF e a senha cadastrada na hora da inscrição. Aqueles que tiverem esquecido a senha, podem recuperar o número no próprio site.

Além de poder acessar pela internet, os cadidatos receberão o cartão pelo correio. As entregas começaram a ser feitas nesta semana. Quem não receber o cartão, não conseguir imprimí-lo pela internet ou constatar erro no documento, poderá entrar em contato com o atendimento ao participante, pelo telefone 0800 616161.

Os cartões apresentam nome, CPF, número de inscrição no Enem, opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol), necessidade de atendimento especial e local de realização das provas.

Não é obrigatório levar o cartão no dia da prova. No entanto, é indispensável apresentar um documento de identificação com foto, como carteira de identidade ou de motorista. Para não correr o risco de se atrasar para o exame, a recomendação é que se faça o caminho com antencedência para verificar quanto tempo se leva para chegar. As provas do Enem serão no segundo final de semana de novembro, às 13h de Brasília.

Para se preparar, o aluno pode acessar o aplicativo Questões Enem. O banco de questões da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) reúne itens de 2009 a 2013, com os quais o estudante pode treinar para o exame. O acesso é gratuito.

