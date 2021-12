UFRB oferece 900 vagas para cursos de graduação no Sisu

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Santo Amaro (a 80 km de Salvador), oferecerá 900 vagas para ingresso em 18 cursos presenciais de ensino superior na edição 2018.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições, que têm início no próximo dia 29 e segue até o dia 1º de fevereiro, podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Sisu. O resultado está previsto para ser divulgado um dia após o prazo de encerramento das inscrições.

Podem se inscrever estudantes que fizeram o Enem 2017 e que obtiveram nota diferente de zero na prova da redação e demais áreas de conhecimento. O candidato pode fazer a inscrição em até duas opções de vaga.

