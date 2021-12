Ufrb disponibilizará 1.375 vagas no Sisu para 33 cursos de graduação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Urfb) oferecerá 1.375 vagas no Sistema de Seleção Unificada 2019.2 (Sisu), distribuídas em 33 cursos de graduação. Disponíveis a partir do dia 4 de junho e com término no dia 7 do mesmo mês, as inscrições poderão ser realizadas diretamente pela internet.

Podem se inscrever apenas estudantes que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 e que tenham obtido nota acima de zero na redação. Pré-matrícula está prevista para acontecer no período de 12 a 17 de junho. Outras informações podem ser conferidas no site da universidade.

Cursos

As oportunidades são para as graduações de Artes, Humanidades e Letras; Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas; Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade; Ciências Exatas e Tecnológicas; Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas; Ciências da Saúde e Formação de Professores.

