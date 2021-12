UFRB disponibiliza 132 vagas para pessoas com idade a partir de 45 anos

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) disponibiliza 132 vagas em 22 componentes curriculares de cursos de graduação da URFB por meio do Edital Nº 10/2017.

As vagas, pertecentes ao Projeto Aberta à Maturidade, são destinadas a pessoas com idade igual ou superior a 45 anos que nunca tenham cursado ensino superior.

As oportunidades são para os campis localizados em Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antonio de Jesus.

Inscrições

Os interessados devem encaminhar o formulário de inscrição e documentos previstos no edital para o email promatufrb@gmail.com até o dia 30 deste mês.

O resultado será divulgado no dia 9 de outubro no site da Pró-Reitoria de Extensão (Proext) e no site da UFRB. Já as atividades terão início a partir do dia 16 de outubro.

