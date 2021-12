UFRB adoto nome social para alunos travestis e transexuais

O uso do nome social por estudantes travestis e transexuais foi aprovado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A decisão foi tomada numa sessão extraordinária do Conselho Universitário (Consuni) na quarta-feira, 25.

De acordo com a UFRB, a iniciativa estimula o acesso e a permanência de travestis e transexuais na universidade, uma vez que a pessoa transgênero pode se sentir mais confortável e acolhida no ambiente acadêmico ao ter assegurado o direito do nome social.

Para obter o direito, é preciso solicitar por escrito a inclusão do nome social nos registros acadêmicos à Superintendência de Regulação e Registros Acadêmicos (SURRAC) e ao Núcleo de Apoio Acadêmico do Centro de Ensino ao qual o curso do estudante está vinculado.

A Universidade informa ainda que, o nome civil será substituído de documentos como diários de classe, fichas e cadastros, formulários, listas de presença, divulgação de notas e resultados de editais, tanto os impressos quanto os emitidos eletronicamente pelo sistema oficial de registro e controle acadêmico, a fim de respeitar a privacidade e a auto-identificação do aluno requerente.

O nome social será o único exibido em todos os documentos de uso interno: em chamadas orais, nas listas de frequência de classe, em solenidades como colação de grau, defesa de tese, dissertação ou monografia, entrega de certificados, declarações e eventos congêneres.

adblock ativo