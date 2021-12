Ufob vai aumentar nota de Enem de alunos de 80 cidades

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) vai dar um bônus na nota final do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas de 80 municípios baianos. A medida tem o objetivo de ampliar a inclusão regional, portanto serão beneficiadas as cidades que ficam distantes até 150 quilômetros de qualquer um dos campi da Universidade.

O acréscimo na nota final do Enem é de 20%. A bonificação é válida para todos os 29 cursos oferecidos pela Ufob e o benefício é válido tanto para estudantes de colégios públicos, como particulares.

O acesso à Ufob é feito exclusivamente por meio do Enem, sendo que 50% das vagas são destinadas a alunos da rede pública. Na hora da inscrição, os estudantes terão que optar por essa cota ou pelo bônus na nota final do exame para estudantes dos 80 municípios beneficiados pela inclusão regional.

Confira a relação de cidades beneficiadas:

Angical, Baianópolis, Barra do Mendes, Barra, Barreiras, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Caetité, Canápolis, Candiba, Carinhanha, Catolândia, Caturama, Central, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Érico Cardoso, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Guanambi, Ibipeba, Ibipitanga, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Iuiu, Jaborandi, Jussara, Lagoa Real, Lapão, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Malhada, Mansidão, Matina, Morpará, Muquém de São Francisco, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Presidente Dutra, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, São Gabriel, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Souto Soares, Tabocas do Brejo Velho, Tanque Novo, Uibaí, Urandi, Wanderley e Xique-Xique.

adblock ativo