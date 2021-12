Ufob recorre após justiça pedir recálculo da 'cota de CEP'

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) entrou com recurso no Tribunal Regional Federal contra a decisão judicial que determinou o recálculo das notas dos candidatos do curso de Medicina na modalidade ampla concorrência do Sisu 2016.1, nesta quarta-feira, 27. Um aluno de São Paulo entrou com ação na Justiça Federal da Bahia por conta da 'cota de CEP' utilizada pela instituição. Ele teve parecer favorável na sexta-feira, 22.

A universidade anunciou, em dezembro, que iria dar um bônus de 20% na nota final do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas de 80 municípios baianos. A medida, que tem o objetivo de ampliar a inclusão regional, é válida para cidades localizadas em até 150 km de qualquer campus.

Com bonificação válida para todos os 29 cursos, a instiuição lembrou que a decisão judicial se refere especificamente ao curso de Medicina; das 80 vagas, 40 estavam reservadas para a 'cota do CEP'. Todas as matrículas dos estudantes foram realizadas normalmente até a terça-feira, 26.

O prazo para o recálculo do aluno paulistano termina nesta sexta-feira, 29. A Ufob informou que "cumprirá a decisão liminar até que esta seja revertida no Tribunal". Segundo a universidade, o MEC, responsável pela lista de aprovados, já foi avisado do parecer judicial.

Sem a cota, o aluno paulistano teria nota mínima para entrar no curso (Foto: Reprodução | Sisu)

