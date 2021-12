Ufob divulga lista de espera dos candidatos ao Sisu nesta 6ª

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) divulga nesta sexta-feira, 12, na sua página na internet, a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ofertando 578 vagas das 964 vagas que foram disponibilizadas na primeira chamada para ingresso em 2016.

Aguardado com expectativa pelos estudantes que pretendem estudar na universidade este ano, o edital terá informações sobre o quantitativo de vagas em cada um dos 29 cursos, bem como a documentação necessária e os prazos para a confirmação da matrícula.

A convocação vai seguir a ordem de classificação do Sisu "com um número maior de selecionados, objetivando formar um cadastro de reserva", diz a nota divulgada pela universidade, que tem sede em Barreiras e campi em Barra, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória.

Para a pós-graduação, o Campus de Santa Maria da Vitória, onde funcionam os cursos de artes visuais (licenciatura) e publicidade e propaganda (bacharelado), está com as inscrições abertas, até o próximo dia 15, para o curso de especialização em artes e ação cultural.

O resultado será anunciado no dia 25 deste mês, com matrículas entre 29 de fevereiro e 2 de março. O curso oferece 25 vagas.

Libras

O processo seletivo para professor substituto de Libras para a Ufob foi prorrogado pelo Centro de Humanidades (Cehu) e as inscrições terminam nesta sexta, às 18h, no Campus Edgard Santos. A vaga é para o campus de Barreiras, e as provas acontecem até o dia 17 deste mês. O salário pode chegar a R$ 3 mil.

Estão abertas, até o próximo dia 18, as inscrições para cursos do plano de capacitação dos servidores técnico-administrativos. São 100 vagas para relacionamento interpessoal e assédio moral (40); básico de prevenção de acidentes de trabalho (20); oficina de leitura e escrita (40).

