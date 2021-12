Ufob divulga lista de aprovados na 2ª chamada; confira

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) divulgou na terça-feira, 29, a lista dos candidatos aprovados na 2ª chamada para entrar na instituição [confira os nomes]. A matrícula deve ser feita entre os dias 6 e 10 de junho, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, no campus do curso escolhido.

Os candidatos classificados devem imprimir a "Declaração de Inexistência de vínculo com outra Instituição Pública de Ensino Superior e que não participa do PROUNI em instituição privada", em anexo à lista, para realizar a matrícula.

Nova reserva



A nova lista de cadastro de reserva para os cursos que não tiveram as vagas preenchidas foi aberta também na segunda. As inscrições devem ser feitas nos dias 4 e 5 de abril.

No primeiro dia, das 8h às 11h, o cadastro deve ser feito pelos interessados nos cursos de administração, agronomia, engenharia de biotecnologia, engenharia mecânica e geografia (bacharelado e licenciatura), em qualquer campus da universidade.

Já no dia 5, a inscrição deve ser feira para os cursos de engenharia civil, engenharia de produção, história (bacharelado), matemática (bacharelado e licenciatura) e medicina veterinária. O atendimento será das 14h às 17h, também em qualquer campus.

Dentre alguns dos documentos necessários, estão: original e cópia autenticada de RG, CPF; carteira de reservista; comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; foto 3x4; e certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou declaração autenticada da escola onde concluiu o Ensino Médio em 2015. No edital, é possível ver a lista completa dos documentos.

