Ufob abre mais 40 vagas no curso de medicina

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), localizada na cidade de Barreiras (855km de Salvador), vai ofertar 80 vagas no curso de medicina a partir de 2016; 40 a mais que as disponíveis esse ano. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 3, e divulgada pela universidade nesta terça-feira, 8.

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano e tentarem o ingresso via Sisu na instituição já podem concorrer às 80 vagas; sendo metade delas destinada aos estudantes oriundos de escolas públicas.

Serão duas entradas: uma no primeiro e outra no segundo semestre. Esse é o único curso de medicina ofertado no Oeste da Bahia.

