Ufba suspende matrícula de aprovados pelo Sisu

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) suspendeu temporariamente a matrícula dos calouros aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2017.1, que ocorreria nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. A universidade informou por meio de nota que a decisão é em decorrência do não envio da listagem dos aprovados pelo Ministério da Educação (MEC).

O fato também atinge as demais instituições federais de ensino superior, informa a Ufba.

Contudo a instituição afirma que os alunos aprovados terão seu direito à matrícula garantido. “Tão logo a UFBA receba a referida listagem, divulgaremos amplamente o novo calendário, para que todos possam se apresentar com a documentação necessária”, informa a nota.

A Ufba confirmou ainda que o semestre 2017.1 começará no mês de maio, como já previsto. Todas as informações sobre o processo de matrícula estarão disponíveis no site da Ufba.

adblock ativo