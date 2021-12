Ufba realiza 5º encontro 'Jovens Cientistas'

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) se prepara para reunir cerca de 500 alunos e professores dos ensinos fundamental e médio, a partir da próxima terça-feira, 30, no 5º Encontro de Jovens Cientistas.



O evento, que é organizado pelo Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da Bahia e vinculado ao Instituto de Biologia (Ibio) da Ufba será realizado no hall da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa e na Praça das Artes do Campus Ondina da Ufba, em Salvador, até a sexta-feira.



Para a coordenadora do encontro, a professora Rejâne Lira, o principal objetivo é "despertar vocações científicas- tecnológicas e identificar jovens talentosos que possam ser estimulados a seguirem carreiras nestas áreas".



De acordo com a docente do Ibio, "a iniciação científica antecede a entrada desses jovens no ambiente universitário e este encontro pode servir como uma experiência enriquecedora sobre o que é e como se faz a ciência no dia a dia"



Conferencistas



Este ano, o Encontro de Jovens Cientistas receberá quatro conferencistas: o representante da Organizações Unidas para Alimentação e Agricultura (ONU/FAO), Alan Bojanic; o navegador baiano que deu quatro voltas ao mundo, Aleixo Belov; a divulgadora científica e professora da Universidade de São Paulo Martha Marandino; e o biólogo e diretor do Instituto Butantan (SP), Giuseppe Puorto.



O palestrante Alan Bojanic falará sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar, celebrado em 2014 em todo o mundo.



Rejâne Lira explica que se trata de um evento científico, "mas também social, educativo e cidadão, que aponta para a criação de novos espaços interativos de cultura científica regional".



As edições anteriores, em 2006, 2009, 2012 e 2013, reuniram estudantes para apresentação de trabalhos em diversos campos.

