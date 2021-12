Ufba publica edital para acesso aos cursos de graduação 2015

A Universidade Federal da Bahia disponibilizou nesta quarta-feira, 5, o edital do processo seletivo para acesso aos cursos de graduação para o ano letivo de 2015 nos campi Salvador e Vitória da Conquista.

Estão sendo ofertadas 4.456 vagas em 87 opções de curso, nas modalidades Curso de Progressão Linear (CPL); Curso Superior de Tecnologia (CST) e Bacharelado Interdisciplinar (BI). Confira aqui o quadro de vagas disponíveis. Os candidatos serão selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada - SISU, do Ministério da Educação e Cultura - MEC, mediante classificação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, de acordo com a Resolução nº06/2014 de 24/09/14 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA.

A UFBA adotará as duas edições do SISU, primeiro e segundo semestres, e a seleção dos candidatos às vagas será feita, exclusivamente, com base nos resultados obtidos pelo candidato no ENEM referente ao ano de 2014, para o primeiro e segundo semestres de 2015, cujos cronogramas deverão ser publicados em Edital do MEC e disponibilizados no site do MEC e no site da UFBA, conforme datas a serem divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Os cursos que exigem Processo Seletivo especial são: Artes Plásticas, Design, Licenciatura em Desenho e Plástica, Superior de Decoração; Direção Teatral, Interpretação Teatral, Licenciatura em Teatro; Canto, Composição e Regência, Instrumento, Licenciatura em Música e Música Popular. Esses cursos necessitam de prova de habilidade específica e não participam das vagas ofertadas pelo SISU. Mas, os candidatos às vagas destes, precisam submeter-se, obrigatoriamente, às provas do ENEM para participarem, posteriormente, do processo seletivo especial, cujas regras estarão em edital específico a ser divulgado oportunamente.

No ato da inscrição do Processo Seletivo SISU, o candidato deverá fazer a opção pela modalidade de vaga à qual deseja concorrer, informando a situação em que melhor se adequa, segundo o Edital e o Termo de Adesão ao SISU, em conformidade com a Portaria Normativa MEC nº 18/2012.

