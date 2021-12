Ufba promove palestras grátis na área de engenharia mecânica

O Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) oferece palestras gratuitas para alunos de engenharia e engenheiros recém-formados. O objetivo é aproximar os estudantes do mercado de trabalho, com a participação de grandes empresas do ramo e apresentações das trajetórias profissionais de engenheiros mecânicos atuantes no mercado.

As vagas são limitadas e os candidatos interessados devem realizar a inscrição até a próxima terça-feira, 16, no 5 º andar do departamento de engenharia mecânica, na Escola Politécnica da Ufba, das 8h às 19h.

A primeira palestra do tema 'Atividades do engenheiro mecânico no mercado de trabalho baiano' será ministrada no dia 19 de setembro, às 19h no 5º andar da Escola Politécnica, acontecendo, a partir daí, todas as sextas-feiras, às 19h até o mês de novembro.

Já o tema 'Principais Fabricantes de vasos de pressão do mercado brasileiro' terá sua primeira palestra no dia 11 de outubro, às 9h, no 5º andar da Escola Politécnica, acontecendo, a partir daí, todos os sábados de setembro a novembro.

O projeto também terá outras etapas, como desdobramentos sobre banco de estágio para estágios meritocráticos, parcerias com outros projetos da área e apoios a cursos.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (71)3283-9519.

