Ufba oferece mais de 4.500 vagas em 89 cursos pelo Sisu

Mais de 4.500 vagas serão disponibilizadas em 89 opções de curso de graduação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para os inscritos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para concorrer, o candidato tem que ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e está inscrito no Sisu.

As inscrições podem ser realizadas, entre 29 de janeiro e 1ª de fevereiro, no site do sistema. A matrícula dos candidatos aprovados na chamada única será de 5 a 7 de fevereiro. Quem quiser integrar a lista de espera deverá se manifestar entre os dias 2 e 7 de fevereiro.

Prova específica

Os candidatos aos cursos de artes plásticas, design, licenciatura em desenho e plástica, superior de decoração, direção teatral, interpretação teatral, licenciatura em teatro, canto, composição e regência, instrumento, licenciatura em música e em música popular terão que fazer também provas de habilidade específica.

Índios aldeados ou moradores de comunidades quilombolas que desejam concorrer às duas vagas extras disponíveis para cada curso devem ter realizado o Enem 2017. Caso a escolha seja um curso da área de artes terão que fazer as provas de habilidades específicas. O edital específico para esta categoria será divulgado no site da instituição.

