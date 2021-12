Ufba está entre as melhores universidades do mundo

A Universidade de São Paulo ficou na 132ª posição no QS World University Ranking 2014, divulgado ontem (15). O resultado representa queda de cinco posições em relação ao ano passado, quando a instituição havia ficado na 127ª posição. Ao todo, 22 universidades brasileiras estão entre as 800 melhores do mundo: 14 são federais, cinco estaduais e três particulares.

Entre as dez melhores do ranking, seis são americanas e quatro britânicas. O Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), que fica nos Estados Unidos, ocupa a primeira posição, seguido da Universidade de Cambridge e da Imperial College, ambas situadas na Inglaterra.

Quando comparada apenas a instituições da América Latina, a USP ocupa a segunda posição do ranking, com 98,2 pontos, atrás apenas da Universidade Católica do Chile. Outras cinco universidades brasileiras figuram entre as dez mais bem posicionadas entre as latino-americanas: a Universidade Estadual de Campinas (terceira), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (quarta), a Universidade Estadual Paulista - Unesp (nona), e a Universidade Federal de Minas Gerais (décima).

No ranking das 200 melhores instituições localizadas nos países do bloco Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), apenas duas brasileiras estão entre as dez primeiras: a Universidade Federal de São Paulo (7º), e a Universidade Estadual de Campinas (9º). A primeira no Brics é a Universidade de Tsinghua, na China.

O QS World University Ranking tem reconhecimento mundial e é realizado anualmente desde 2004. A metodologia de pesquisa considera a reputação da universidade na visão dos estudantes e dos empregados; a estrutura da instituição, incluindo a média de estudantes por professor; as citações em trabalhos de pesquisa e a presença de alunos e colaboradores internacionais.



Confira a lista das instituições brasileiras no ranking QS 2014:

Universidade de São Paulo (USP) - 132º lugar

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - 206º lugar

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 271º lugar

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - 421º-430º*

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - 451º-460º

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - 471º-480º

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) - 501º-550º

Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 551º-600º

Universidade de Brasília (UnB) - 551º-600º

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - 551º-600º

Universidade Federal da Bahia (Ufba) - 601º - 650º

Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) - 651º-700º

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - 651º-700º

Universidade Federal do Paraná (UFPR) - 651º-700º

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - 70°1-800º

Universidade Estadual de Londrina (UEL) - 701º-800º

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - 701º-800º

Universidade Federal de Viçosa (UFV) - 701º-800º

Universidade Federal do Ceará (UFC) - 701º-800º

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) - 701º-800º

Universidade Federal Fluminense (UFF) - 701º-800º

*a partir da posição 400º, o ranking situa a universidade em um intervalo

