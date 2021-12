Ufba é a melhor universidade do Nordeste, aponta ranking

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi a melhor instituição de ensino superior do Nordeste no ranking divulgado na segunda-feira, 11, pelo Center for World University Rankings (Cwur).

O levantamento internacional lista anualmente as mil melhores universidades do mundo e, no Brasil, apenas 17 apareceram na lista, com a Ufba aparecendo na 15ª posição.

No geral, a Ufba aparece em 962º lugar, à frente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que ocupa a 966ª colocação. As duas são as únicas universidades nordestinas a integrar a lista. Entre as universidades brasileiras destacadas, todas são públicas e 13 são federais.

Os critérios adotados pelo CWUR incluem oito aspectos: 25% de peso para qualidade de ensino, 25% para empregabilidade (avaliado pelo número de ex-alunos que se tornaram CEOs nas principais empresas do mundo em relação ao tamanho da universidade), 25% para qualidade do corpo acadêmico (medida por meio de premiações acumuladas), 5% para publicações, 5% influência na mídia (medida por citações de pesquisas na imprensa, 5% para citações de pesquisas, 5% para impacto e, por fim, mais 5% para patentes.

