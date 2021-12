Ufba diz que alunas estrangeiras ignoraram aviso

Em resposta à matéria publicada por A TARDE, a respeito dos efeitos negativos da greve de servidores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para o intercâmbio internacional de estudantes, a assessoria de comunicação da instituição informou que tomou providências para reduzir os transtornos.

"Não está dito na matéria, mas 82 estudantes de universidades estrangeiras foram aprovados para intercâmbio na Ufba neste segundo semestre, dos quais apenas essas duas alunas estão em nosso estado".

O comunicado faz referência às alemãs Joana Stalder e Anna Vater, citadas na reportagem. As duas estão em Salvador para cursos nas faculdades de ciências sociais e administração e, como não se matricularam, não podem renovar vistos nem receber recursos de bolsas de estudos.

"Com o surgimento da greve, as universidades parceiras e os selecionados foram informados por correspondência que a Carta de Aceitação, documento indispensável para a emissão do visto de estudante, ainda no país de origem, não seria emitido enquanto a Ufba não retornasse à normalidade, com o final da greve", informa o comunicado.

"Este aviso foi enviado a Anna Vater e à Universidade de Passau, onde ela estuda. Ainda assim, ela veio à Bahia, certamente com visto de turista, e não procurou a nossa assessoria para assuntos internacionais. A outra [Joana], já estaria no Brasil, em programa do consulado alemão, mas também aqui em Salvador não se dirigiu à Ufba. Estranhamos que as duas tenham descoberto primeiramente o caminho de A TARDE", criticou.

adblock ativo