Ufba divulga vagas para o Sisu 2017.1

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou nesta quinta-feira, 19, o quadro de vagas da instituição para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) do semestre 2017.1. Clique e veja a lista de cursos com o número de vagas. As inscrições no Sisu deverão ser realizadas de 24 a 27 de janeiro.

O curso com maior número de vagas disponíveis é Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades que, somados os períodos noturnos e diurno, possui 400 vagas.

Entre os cursos tradicionalmente mais procurados, Medicina tem 100 vagas disponíveis (64 em Salvador e 36 em Vitória da Conquista). Já outro curso bastante procurado, Direito, são 150 vagas.

