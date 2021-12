Ufba de Conquista terá curso de medicina

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a implantação do curso de Medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Vitória da Conquista. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, através da Portaria nº. 943, na quarta-feira, 2. Os alunos que prestaram o último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em outubro, poderão concorrer às vagas.

Serão oferecidas, inicialmente, 45 das 80 vagas disponibilizadas pelo MEC. Por conta da greve dos professores desse ano, as aulas no novo curso estão previstas para começar em junho de 2016 (semestre letivo 2016.1).

A rede municipal de serviços de saúde servirá de apoio para a prática do curso. Será possível utilizar o hospital e laboratório municipais, pronto-socorro pediátrico, núcleo de apoio à saúde da família da cidade, além de um polo de educação permanente para residência médica nas áreas de pediatria, anestesiologia, ginecologia, obstetrícia e em medicina da família e comunidade.

Uma Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas - CAMEM, instituída pelo Ministério da Educação, em conformidade com a Portaria nº. 306, de 26 de março de 2015, irá avaliar periodicamente o curso. O campus conta agora com sete opções de graduação: Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Psicologia, Biotecnologia, Ciências Biológicas e Medicina.

adblock ativo