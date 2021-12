Ufba convoca selecionados para as vagas residuais

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) convoca os candidatos classificados em primeira chamada no Processo Seletivo Vagas Residuais 2016 para o Registro Acadêmico e Matrícula na universidade.

A matrícula dos candidatos selecionados para o Campus Salvador será realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 2016, no Pavilhão de Aulas da Federação – PAF I da UFBA, localizado na Rua Barão de Jeremoabo, em Ondina.

A matrícula dos candidatos selecionados para o Campus Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, será realizada no dia 24 de novembro, no Instituto Multidisciplinar em Saúde da UFBA, localizado na Avenida Olívia Flores, em Vitória da Conquista.

Para efetivarem a Matrícula todos os candidatos deverão apresentar documentos pessoais (original e uma cópia legível, sem rasuras) e seguir todas as diretrizes contidas no edital de convocação, disponível no site da instituição.

