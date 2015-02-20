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Ufba convoca para matrícula aprovados em 2ª chamada

Publicado sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 às 18:01 h | Atualizado em 21/01/2021, 00:00 | Autor: Da Redação
Sisu
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A Universidade Federal da Bahia (Ufba) convoca para matrícula e entrega dos documentos os candidatos aprovados no Sisu em segunda chamada no vestibular 2015, com entrada no primeiro semestre do ano letivo.

Os selecionados devem efetivar as matrículas entre os dias 24 e 25 de fevereiro, conforme escalonamento dos cursos. Confira os detalhes da matrícula no site

Curso: Arquitetura e Urbanismo
InscriçãoNome
44424ADRIELE INACIO LUBE
40437ALEXA DE CARVALHO GOMES DESCARDECI
39141ALLANA PORTELA OLIVEIRA
37684AMANDA ARAUJO DE SOUSA
51317ARTHUR FONTES LOPES
56057BEATRIZ PINHEIRO RIZEIRO CARMO
34198BRUNA FERREIRA SANTOS
48334CLERIA NASCIMENTO SANTOS
36294DANILO SENNA BENATTI
13299EDMARA PAIVA SANTANA
47648FLORA MENEZES TAVARES
41157GABRIEL DE LIMA SANTOS
47598GABRIELA DI POGGIO SAMPAIO FERREIRA
34236IAGO FREDERICK ALVES CARDOSO
4912IAGO GERMANO DA SILVA
30548IAGO QUARESMA DA SILVA
54071IGOR OLIVEIRA HENCKES
43784INGRID DE OLIVEIRA PITA
28802IZABELLA LESSA DAS NEVES
10819JANA RAVESCA SALES DE MESQUITA
34893JESSICA FERNANDES MARQUES
43945JULIA MARIA RAMOS DE ALMEIDA
51236LARA GALLY DE SOUZA
34982LETICIA BARBOSA SOUTO
38379LETICIA SAMPAIO DE ANDRADE
51813LINAIA TEIXEIRA LIMA
54516LUCIANA LEITE DIAS
15565LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MATOS SOUZA SOBRINHO
52045LUIZA BAHIA DAHIA
48240MARIA CLARA MATTOS BRANDAO
43319MARIA LEMOS DEDA
30444MATEUS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA
54073MATTHAUS SOBRINHO DE ASSIS
35240NATALIA DOS ANJOS FARIAS
56852NATALIA SANTOS LESSA
54510PABLO GONZALEZ CAL
35476REVVA DOS SANTOS SACRAMENTO
20055SABRINA RACHEL RUBIO
43349SARA EMILY SANTOS CARRICO DE ARAUJO
26332SERGIO SANTANA DE AGNELO
55024VINICIUS SANTOS PEREIRA
37507YEDDA MAGALHAES FIGUEREDO
Curso: Engenharia Civil
6174ALAN NASCIMENTO LOPES
19255ALLAN BEZERRA SANTOS
20707ANDRE FURTADO ALVES
35215AUGUSTO VASCONCELOS SAO PEDRO
42921BERNARDO DE SA TELES PASSOS
51212BRUNNO SANTOS BRASILEIRO MASCARENHAS
39333BRUNO ALMEIDA RIBEIRO
33461CARLOS EMANUEL GOMES SOUSA
36373CAROLINE SILVA ARAUJO
52216DANILO ALVES DIAS
9342FILIPE SILVA MORENO DOS ANJOS
47596GABRIEL LEMOS BORDALLO
45300IGOR LIMA RIBEIRO
12604ISADORA LOPES MIRANDA
53645JESSICA SOUZA TEIXEIRA
18564JOABE CARVALHO ARAGAO
18963JOAO PEDRO ZIVIANI LIMA
42847JOSE ELVIS SANTANA SANTOS
47394LUANA MONTEIRO SANTOS
31574LUIZ CLAUDIO MACHADO AMAZONAS
44761LUIZA DUMET PASSOS
39206MATEUS MARQUES PIRES DE ANDRADE
55316PEDRO MARCHESINI NEVES
22321VICTOR MANFRINE LIMA PINHEIRO
47673WELLESSON MENDES DOS SANTOS
19193YAN DA SILVA CARNEIRO
Curso: Engenharia de Minas
29967ALISSON ARIEL ROCHA NEVES
56939BRENO LIMA BARBOSA
32525DIEGO SANTANA DA SILVA
33707GABRIEL SILVEIRA ROCHA
16276JOAO VICTOR MOSCONE NOGUEIRA
57130JULIANA RIBEIRO BARBOSA
19475LUCAS DOS SANTOS MOREIRA
38613LUIZ GUSTAVO NUNES CHRISTENSEN
8072REBECA SANTOS DAS VIRGENS
Curso: Engenharia Elétrica
47597BERNARDO FLORES SALMERON
39498DANIEL ABREU DUARTE
56968DANIEL NERI ARAUJO
9673EMANUEL ROCHA NERY
39139HENRIQUE DE MOURA SINEZIO
28275HIGOR MONTEIRO PAIVA
56132JOAO VICTOR GALVAO DA MATA
19655JOENIA SANTANA DE SOUZA
7336LEANDRO REBOUCAS DE SANTANA
52715LUCAS DOS SANTOS SANTANA
14149MATEUS DOS SANTOS DE MENESES
52300NELSON DIAS TIMBO
23606ROBSON SANTOS DOS SANTOS
Curso: Engenharia Mecânica
41153ALEXANDRE DANTAS DE CARVALHO FEITOSA
48247FELIPE LONGUINHOS DE OLIVEIRA PLACIDO CORREA
33558GLAUBER SANTOS RIBEIRO DE SENA
7795IZADORA DE JESUS OLIVEIRA
25317JOAO GABRIEL KRUSCHEWSKY FALCAO
39313JOAO VICTOR FONSECA MARTINEZ
46740LETICIA PASSOS DE ANDRADE
43283LUCAS CANARIO FELIX E SOUZA
41897MARCOS VINICIUS RODRIGUEZ DA SILVA
30838PABLO RODRIGO ROCHA MELO
45436PATRIC SILVA CAIRES
Curso: Engenharia Química
5710GABRIEL LIMA DOS SANTOS
39657JOSE JORGE BISPO SANTOS JUNIOR
38749LUCAS ALVES NEVES
44530MANUELLA RODRIGUES SANTOS
51876NATALIA MENDES DE SOUZA
20483RAFAEL DO NASCIMENTO
47581RAQUEL REBOUCAS PAIVA
34241RICARDO AMARAL SILVA RIBEIRO
17267SAMUEL JURANDIR CRISOSTOMO PINTO
43411TIAGO SANTOS MACEDO
5694VICTOR COSTA ARAUJO
Curso: Engenharia Sanitária e Ambiental
13086ANNA CAROLINA SOARES DOS SANTOS ARAUJO
43437ARTUR FERNANDES SANTOS PASSOS
9551CAROLINA MATOS DOREA
21365IRIS LIDIANE SANTOS DE JESUS
43345JOAO MARCIO SOARES MACHADO FEITOSA
21225JORGE CAMILO PINTO VIEIRA
25585JULIANNA PEREIRA DA COSTA MAIA
39057KAROLINE GONCALVES PEREIRA
51077NADJA SUZART DOS SANTOS
5956QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS
51929RAFAELA LIMA TORRES MACIEL
Curso: Física 
44917ADA GABRIELA LACERDA TEIXEIRA SILVEIRA
28801ADRIANA SOUZA BRITO SANTOS
24931ALBINO PINTO RABELO JUNIOR
20812ANA PAULA ALVES AMORIM
39720EDSON MENEZES BARRETO
15332EDUARDO SOARES E SILVA BRITTO
24398FILIPE MENEZES DOS SANTOS
52106JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
52510JOSE GABRIEL BERTOLINO DE CASTRO
48377LUCAS NOGUEIRA DE JESUS
38401LUIS ENRIQUE SANTOS PRADO VEREAU
10834MANOEL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
45806MOISES VINICIUS NAZARETH OLIVEIRA DOS SANTOS
9721ORLANDO JHONATAS COSTA MOURA
7394VICTOR MEDEIROS DA CRUZ
Curso: Geografia
25296CAROL FRANCA NASCIMENTO QUEIROZ
39652DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
56897FRANCISCA EDIGLEUMA PEDROSA
18243GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
23213JOAO MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS
55731JOAO PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA
31428JOSE SOCRATES OLAVO DE SOUZA JUNIOR
23294LUCIANO CONCEICAO LIMA
56612MATEUS ARAUJO DE ALMEIDA
35498THIAGO LUIS SANTOS MARQUES
Curso: Geologia
22856ALICE DOS SANTOS CRUZ DIAS
38523AMANDA WOUK
39156CAIO NAOKI SAKAI SHIMOMURA
12640DAYANE MELO DA SILVA FREIRE
53335FILIPE SOARES LEAO DA SILVA
32735GLORIA KAROLINE MACIEL COSTA
56873IGOR PIVETTA SILVA
51379JACKSON DOS SANTOS BRITO
39327LEONARDO ALMEIDA DA SILVA
44171MARCOS CICERO CUNHA SILVA
44200MILLA CAYRES SAMPAIO BARBOSA
10651ROSIANE RODRIGUES SANTOS DE MELO
24988THIAGO RIVABEN LOPES
Curso: Matemática
30267ANDRELI SANTANA DE OLIVEIRA
34883AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES
29809CAIO SOUZA RAUH
16647CLEIDINEIA EVANGELISTA SILVA
32954EDMUNDO PEDRO DE OLIVEIRA NETO
43854EDUARDO OLIVEIRA GONCALVES DE JESUS
53367ELIENE AMARAL MONTENEGRO
22053ELY DA SILVA NOVAES
9348FLORA ARAUJO VALVERDE
15303GENE CLEBSON APOLINARIO SANTOS
56445GRAZIELE SILVA DE JESUS
28353IANA ELISABETH ALVAREZ RODRIGUES
46676LUCAS DE JESUS PADILHA
38874LUCAS GOMES VILAS BOAS PRADO
24104LUIZ RICARDO CERQUEIRA FREITAS JUNIOR
15930PAULO GIOVANI NUNES LIMA
10074PAULO RODRIGO GARCIA SOUZA
16579PEDRO HENRIQUE REGO ARAUJO DE SOUZA
47695PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS
7976PRISCILA PEIXINHO BAHIA
16528RAPHAEL LIMA DE ALMEIDA
4601RICARDO DOS SANTOS PINTO
19911STEWART MIKAEL ANDRE
13212THAYNA SOUTO QUEIROZ
24845VICTOR SHINICHI COELHO ARUGA
42825VITOR RIBEIRO NUNES
Curso: Ciência da Computação
19079BRUNO GUILERA FERREIRA
43458FELIPE CARVALHO PASSOS
13773IAGO DE OLIVEIRA TOSTES
31140JEFFERSON XAVIER DE JESUS SOUZA
43850JESSICA MACHADO DE SANTANA
51976KEVIN GONCALVES DE ALMEIDA
6906LUIZ CESAR SANTOS
17978MANOLLO CASTRO DE PINHO MARTINEZ
47694MARCUS ALDREY SOARES DOS SANTOS
33957MATHEUS DOURADO
32793PATRICK DE LIMA LOPES ROCHA
19328PEDRO DIAS BAQUEIRO
42729PEDRO VIDAL SALES
Curso: Química 
38738ALINE BARBARA SANTOS DO AMARAL
32294ALLANA SOBRINHO DOS SANTOS
19689ANA CARLA NEVES DA CRUZ
12111LEONARDO RODRIGUES GARRIDO
35746LUANA SANTOS RODRIGUES
48853LUCAS CINTRA ALMEIDA
28337MATEUS DOS SANTOS MOREIRA
42735RAONI SOUSA SANTOS
42743REBECA LOPES SANTOS
26453VICTOR HUGO ARAMAYO MAURICIO
Curso: Estatística
6443ALEX SANDRO BRANDAO DE ALMEIDA
13887AMANDA SOUSA DE ALMEIDA
15168BIANCA DA SILVA NASCIMENTO
27643CARLA GRAZIELA OLIVEIRA MACHADO
12244DARLAN DE SANTANA MAIA
30453DOMINGOS SODRE DE OLIVEIRA JUNIOR
15236EDUARDO SANTANA FERREIRA
34378EMILIA CARDOSO DOS SANTOS
28448GABRIELA LIMA BORGES
33534IAGO CERQUEIRA DA SILVA
7603IGOR PINHEIRO PESENTE
20156JESSICA FAGUNDES GOES
16499JOICI DA CONCEICAO SANTOS
20703JOSE GUILHERME SANTANA DE SENA
29891JULIANA DE JESUS SANTOS
29730LEO HENDRYC VIANA DE SOUSA
32398LEONARDO CERQUEIRA DA SILVA
33785LEONARDO SANTOS RODRIGUES
10601LUCAS DOS SANTOS MAGALHAES
19913MATHEUS MEIRELLES SAMPAIO DE SOUSA
29927SILVIO LEANDRO CORREA DA PURIFICACAO
28867TAUAN SOUSA CARVALHO
26771TIAGO OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA
Curso: Geofísica
30055EDIANE COUTINHO DA SILVA
56346FABRINE DE OLIVEIRA MELO
29636GEORGE SILVA DE CASTRO
26678ITALO DE BESSA MACHADO
51874JOAO RICARDO DUAILIBE DE OLIVEIRA
27222JOSE HENRIQUE MARTINS BORGES
52157JULIO BRANDAO DE OLIVEIRA
39832LUCAS BASTOS HORTA
37266VALDIR DOS SANTOS JUNIOR
Curso: Oceanografia
52864CAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS
22455CAROLINE DE SOUZA DOS SANTOS
22124CATHARINA ASSUNCAO BOMFIM
23645FERNANDA ALMEIDA SOARES DOS SANTOS
29889LUANA MORENA SILVA SOUZA
5673LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO
28608MATHEUS LIMA DE ANDRADE
34904NILTON LOURIVAL DA SILVA FILHO
43529TIAGO LOPES DE QUADROS
34332TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS
Curso: Física -noturno
8348AMANA BARROS AMARO DA SILVA
21219CARLOS HENRIQUE SANTOS JESUS
28755EVERTON SANTOS SANTANA
42423GUSTAVO MATOS BASTOS
14168IGOR SANTOS BATISTA
48764ITALO CESAR PITON COSTA
19825JEAN CARLO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR
21729LAIAN DE MOURA SILVA
50919MARX JORGE GOUVEIA MARQUES
18767MAURO CESAR PIRAJA RIBEIRO BARBOSA
34693MIGUEL MAESTU ALMEIDA JUNIOR
40346NATACHA ANDRADE FERREIRA
11070VINICIUS OLIVEIRA COSTA
Curso: Geografia -noturno
55301DANIEL DIAS SERAFIM DO NASCIMENTO
34559ELOISA CAMPOS VIRGENS
9372EMILE PINTO CAVALCANTE
13423FERNANDO VITOR DE VASCONCELOS RODRIGUES SILVA
25957GABRIEL VIEIRA DE SANTANA ROCHA
26268GIOVANNA BARRADAS CARNEIRO SZPORER
30219ITANA BARROS DOS SANTOS
7256JOCEVAL JESUS DOS SANTOS
30115NATALIA MORENA LAGE SILVA
44216RAFAEL SAO PAULO BRANDAO
10858ULISSES CARVALHO SILVA
Curso: Matemática - noturno
9577ALEXANDRE MAGNO SOBRAL SANTOS
11160ANTONIO JORGE DE JESUS SOUZA
23669CAMILA BARRETO PEREIRA
33647DIEGO BRAGANCA NOGUEIRA FREAZA GARCIA
53510FABIANO DE SOUSA PESSOA
20251FRANCLIN UESLEI FRANCA BARRETO
8731GEORGE LIRA DE CARVALHO ALMEIDA
38003GILBSON JOSE VELASCO SOUZA FILHO
26816HERNANDES NASCIMENTO SILVA
53011JEFERSON OLIVEIRA DA RESSURREICAO
17947LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ
30562MAIARA MENESES DUARTE
11303MARCIO EDILSON FRANCO ALVES
55855MATHEUS FELICIANO BARROS GOMES
55345MILENE BRITTO LIMA
12256NARELLE ROCHA DE SANTANA
22849VALDIVAN ALVES FERREIRA
29856YTALO FERNANDES SANTOS
Curso: Química -noturno
55955CAMILA PIRES SANTANA
25498CLEBER BATISTA OLIVEIRA
15676DANIEL NASCIMENTO CAMPOS
51681ELIZA MARIA DA SILVA SOUZA
20793IWA NUNES DUARTE
23287JACKELINE RODRIGUES TEIXEIRA
29913KALYANE VILLA FLOR DE CASTRO
14901LARISSA ALFANO SACRAMENTO NUNES
30957LIVIA BRITO DE SOUSA
12124MILENA SANTOS DE OLIVEIRA
39120PEDRO DE LEMOS SILVEIRA
51428RAFAEL MARCIO CORREIA SANTOS
52585RAFAEL VIANA VIDAL
28314TABATA EMY OZAWA
12446TARCISIO CORREA OLIVEIRA
17010VINICIUS CARDOSO LIMA
28509VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Curso: Engenharia de Produção
29064BARBARA OLIVEIRA FERREIRA
47459BERNARDO CANNA BRASIL MOTTA
20315BERNARDO RAMOS LEITE
35812DIEGO DE SANT ANA COIMBRA PEREIRA
51113INGRID RAMOS SANTANA
23166LAIZO SANTOS DA SILVA
52234MARCELO VASCONCELOS FERREIRA
51289NATANAEL COSTA DA SILVA
29152PEDRO CIDREIRA RIBEIRO
10743RAFAEL LUIZ FARIAS SILVA
23620RAINARA SANTOS OLIVEIRA FRAGA
49514RODRIGO GONCALVES MARQUES DE SOUZA
9601RUAN LAVELE ALMEIDA
9580SILAS DE MIRANDA SOUZA
Curso: Engenharia de Computação
21913CAIO LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
26526CHRISTIAN PENHA BATISTA
57837GUILHERME CARVALHO CARIA
28338IAN DE DEUS ENCARNACAO
12294JAIME MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
16136JOAO VICTOR ANDRADE FASKOMY
19011JONAS OLIVEIRA PEREIRA
34142LAYANE MIRELA ORNELAS SACRAMENTO OLIVEIRA
34965TAIAN FONSECA FEITOSA
17700WENDEL MACEDO DE OLIVEIRA
Curso: Arquitetura e Urbanismo - noturno
34395ADSON TALES DE ARAUJO MAIA
22337ANDRE MIRANDA PORTELA
14798FERNANDA OLIVEIRA DOMINGOS
47905IGOR ROCHA COSTA FERRAZ TAVARES
52295ISABELA OLIVEIRA SOUSA
14188JOAO PAULO OLIVEIRA LIMA
38316LAILA DE AQUINO MALBOUISSON
35835LORENA ALMEIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA
34543NAYLA SANTOS GUIMARAES
47413PRISCILA JESUS NUNES
15335WALTER LOPES FROTA NETO
Curso: Engenharia de Controle e Automação de Processos
22661FLAVIO ARAUJO DE CASTRO
16564JOAO VICTOR SANTANA DOS SANTOS
21588LUCAS SILVA LOUREIRO
20042MARCELLE ARAUJO PIRES
51496MARCIO SANTOS SILVA MEDEIROS
21292MONALISA DE OLIVEIRA RIOS
33836SAULO RODRIGO COSTA FERREIRA DA SILVA
28443VITOR MIGUEL SANTANA NASCIMENTO
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - noturno
25343ADILSON DE JESUS SANTOS PEREIRA
56093ALENALDO ROCHA GAMA
12587ALEXIA BRUNA DOS SANTOS VILA VERDE
26071ANA VERBENA PEREIRA BRITO DA CONCEICAO
34981ANDRESSA BORGES MAIA
46666BRUNA MAGALHAES LEAL
51546BRUNA PIVA NOBRE BERNAL
12406BRUNO OLIVEIRA ALMEIDA
8001CAIO LUIS GUACHE DE JESUS
15186CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO
16733DANIELE DE OLIVEIRA GUEDES
29849DANILO PENA DA SILVA DALTRO
14419DIOGENES WAGNER DOS REIS SOCORRO
37708DOUGLAS BASTOS DE SOUZA
34030FILIPE GEOVANE FRANCA SAMPAIO SILVA
19141FILIPE SILVA DE SANTANA
30879GABRIEL FRANCO DE QUEIROZ RAMOS
9054GABRIEL MORAIS SILVA SOUZA
19097GERSON DA SILVA SANTOS
24389GISELLE AZEVEDO FRAGA NETA
11879HAROLDO DE ALMEIDA ARAUJO
26607ICARO LACERDA
36637IGOR CARVALHO SIMOES SANTANA
15737ISAIAS SANTOS SILVA
22518JAMILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR
47809JANILSON DE OLIVEIRA SANTANA
34913JESSICA OLIVEIRA DOS ANJOS
26098JESSICA SAN JUST CARVALHO
49242JOAO VITOR CORREIA DA SILVA
28660JOAO VITOR COSTA FREIRE
20470JONIVAN SOARES DE JESUS
39643JOSE DIOGO DA SILVA CARNEIRO
17196JOSE OSMAR ANDRADE GUIMARAES NETO
8150LAIANE FERREIRA ROCHA
38697LAISA PEIXOTO MOTA
56948LARISSA RIBEIRO DE JESUS
33971LAVIGNE NAIANE OSORIO DOMIENSE
36701LEONARDO BRITO ALVES NEVES
18148LUIS ARTUR SIQUARA ESPINOSA
35890LUISA SANTOS TEIXEIRA
20183LUIZ HENRIQUE MUNIZ BARRETO DE GUSMAO E SILVA
39345MARCUS VINICIUS MATOS RIBEIRO
27210MATHEUS DE OLIVEIRA GAMA
29007NATALIA MALU ALCANTARA MUSOTTO
27233PALOMA CHAVES MENEZES
56245RAFAEL FREITAS GUIMARAES OLIVEIRA
22368RAFAEL REIS DE OLIVEIRA
53491THAIS DE SOUZA COSTA
5394TIAGO DA SILVA OLIVEIRA
49112TIAGO DOS ANJOS OLIVEIRA SILVA
48612UESLEI BISPO DE SOUZA
8725VANESSA DE SANTANA ALVES
55291VITOR LOYOLA SANTOS
44074WILLYANE FONSECA FIRMO
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
31765CAROLINA KAUARK FONTES
32204DARLAN ALESSON RAMOS BARBOSA
5897ELLER VASCONCELOS OLIVEIRA SANTOS
52133FELIPE DE ANDRADE FONSECA
30426FILIPE ALMEIDA PINTO RODRIGUES DA COSTA
43687ICARO PITA WEYLL
29925JANAINA SANTOS BRAZAO
29263JARBAS TAVARES SANTOS
57783LEO WESTERN ALMEIDA SILVA
25216LORENA DE SOUZA FALHEIROS LEME
17231LUCAS MARQUES DE SOUZA
43606MATHEUS ANDRADE ALMEIDA
31223MATHEUS SAMPAIO SANTOS
32609RAFAELLA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA
48707RENATA LIMA RIBEIRO DE SENA
17616SILMARA BARROS DE SANTANA CORREA
6929TAMIRES NUNES MASCENA
39223VANESSA MONTEIRO ALVES
35671VITORIA DE ALMEIDA COSTA
Curso: Engenharia de Agrimensura e Cartográfica
42898ANDRE LUIZ MARQUES PIRES
32414CAIQUE GOMES RIBAS DOS SANTOS
35541DENIZE RIBEIRO DA SILVA
29985DIEGO JAMI MENEZES DA SILVA
57136DOUGLAS SILVA COSTA BARRETO
31215IGOR MENEZES SANTOS
22228LAILA BINA MARQUES ALVES
30531NATALIA SCARLET RIBEIRO CHONG
31939RAIMUNDO NONATO ALVES SILVA JUNIOR
12509RENATA SA TELES OLIVEIRA
Curso: Sistemas de Informação
32444ANDRE LUIS PORTELLA DOS SANTOS
30435DAMIAN COSME DE JESUS MENESES
23918KEVIN OLIVEIRA DA SILVA
52275LINCOLN SILVA DE OLIVEIRA
16484MATHEUS CASTRO CONCEICAO DA SILVA
10128NEYDE KAREN GOMES BOTELHO
5784WALISSON JOSE DE OLIVEIRA
Curso: Computação - Licenciatura
16000ADEILSON TAVARES JACINTO
51673ALBERT SOUSA RAMOS PEIXOTO
4659ALEIXON KEVIN CARVALHO ALVES
47410ANDRE CARNEIRO DO NASCIMENTO
47015ANDRE NASCIMENTO VIANNA
31303CAIO FELIPE RODRIGUES SALLES
9968DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO
6905DIOGO AGUIAR ALMEIDA
28781DIOGO SILVA ALMEIDA
29789GERVASIO VENICIUS ARAUJO MOREIRA
19425GLEYKTON BORGES SILVA
20693GUILHERME SANTANA LOPES DA CRUZ
29922JADSON RAMOS SOARES DOS SANTOS
33015JANDER LUIS DOS SANTOS BARBOSA
13922JORGE DE AQUINO VASCONCELOS NETTO
20412JOSE NILTON MOREIRA JUNIOR
33068JULIO VIANA MACHADO
14603LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
30458MATHEUS DE OLIVEIRA KRAYCHETE DA SILVEIRA
7966MOIRA BASTOS PRATES
9891NEILA CARLA LIMA CARNEIRO
34267RAFAEL CARNEIRO DA MOTA
Curso: Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre: Gestão do Transporte e Trânsito Urbano
19670ADENILTON SANTOS CORREIA
22295ADNEI FERNANDES LORDELO
13760ARTUR CAVALCANTE LIMA
25959ARTUR LUIS SANTOS JOSE
32370BEATRIZ SANTANA DE JESUS
34437BRUNO RUBENS RISCHARD TESTA
44657DANIEL SANTOS SILVA
8704EDUARDO ALBERTO RODRIGUEZ DA SILVA
43948ELBER SANTANA CAVALCANTE
29281FABIO COSTA SANTOS JUNIOR
23785FERNANDO ANTONIO DA SILVA GUIMARAES JUNIOR
44324JOAO MACIEL DE OLIVEIRA SILVA
12784JOAO RAPHAEL SANTOS SENA GOMES
46572JOSE KENNEDY LEMOS BASTOS
56980JOSE RAIMUNDO DE JESUS
10605LEONARDO NORONHA DE CARVALHO
13796LUZIA TAINA CALHEIRA GUIMARAES
30569MANUELA DA SILVA LIMA
6535MARCELO RODRIGUES MIRANDA
4501RAIANE SILVA LIMA
15752SCHIRLEY GONCALVES REIS
23863SERGIO LUIZ DE JESUS BONFIM
13508SERGIO ROBERTO COSTA BEZERRA
26806THIAGO ROBERTO SANTANA COLOMBIANO DOS SANTOS
Curso: Ciências Biológicas
57303ALDO SILVA BURAEN
39049BARBARA INES ARCANJO XAVIER
9448CAROLINE ARAUJO BEZERRA
10444EDER SILVA DE JESUS
17868ELIANE CONCEICAO SILVA
43037ELISA GIANNELLA
8042IAGO BRASILEIRO DA SILVA
42839IRENE DO NASCIMENTO MILCENT
24394JULIA CRISTINA LOPES MOTA
20205LEONARDO CONCEICAO LOPES
44001LUIZA SANDOVAL PERIN
43489MARCELO OLIVEIRA ALEXANDRINO
48196MARIA ALESSANDRA PACHECO
38423MARIA GABRIELLA RIBEIRO CARVALHO
6845MARINA FAILLACE DE AMORIM
25224MATHEUS PITHON TEIXEIRA MACHADO DE SANTANA
35550REBECA DE SANTANA VIEIRA
49895RONY CRUZ DE OLIVEIRA
42411VICTOR ELOY LIMA
Curso: Enfermagem
15477AKYRA RAUL MACHADO
28046ANA CAROLINA PELLEGRINI BARROS PELEGRINO
28306ANA RAQUEL SANTOS DE MOURA
6031BARBARA ELLEN BORGES MAIA
7126ELISSA NASCIMENTO CAVALCANTE
16315GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
31307GABRIELLE CABRAL DE SANTANA RIBEIRO
14578GYOVANNA LIMA ALVES
17123IGOR MYRON RIBEIRO NASCIMENTO
18403JESSICA MORENO SOLEDADE DE ANDRADE
47892LOUISE ALMEIDA SA BARRETTO
20586MIRELLA DOS SANTOS JACINTO
29710RAMILLY GUIMARAES ANDRADE SANTOS
20736THAIS SOUSA SEIXAS
32573TIAGO SOUZA LEAL
17438YAGO SANCHES ROCHA GOMES
Curso: Farmácia
30861ADRIELLE NASCIMENTO FONSECA SILVA
19551ANDERSON XAVIER DA SILVA
53010BIANCA SOARES CARNEIRO
46655BRENNO SOUZA GOMES MASCARENHAS
13011DANIELE LARANJEIRAS DE ANDRADE
23731DJAINE HAILA SILVA ROCHA
56115FELIPPE DE ABREU MAIA
12592FERNANDA CRISTINA SANTOS RODRIGUES
40227GABRIELE ALVES CAJATY
16861GLEYDSON AUGUSTO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
32701GLORIA MARIA DE JESUS SCHRAMM
9817IAN COSTA OLIVEIRA
16149ITANA VIRGINIA PATRICIO FERREIRA
33302LARISSA ANDARACI CORDEIRO LOPES
39336LUDIANNE PAZ LIMA DA SILVA
35662LUISA MENDES DE CARVALHO COELHO
16348MARIA CAROLINA GRANJA CORREIA
16420NATANAEL MACEDO SOUZA
56241NAYAH BARBIERI DO PRADO
45792TAMARA CORDEIRO DO SACRAMENTO
19238VICTHOR MONTEIRO DEMETRIO
23840YURI LUZ DE CASTRO
Curso: Medicina
20606ANA JULIA RODRIGUES TONISI
43782BRENDA SOARES DUTRA
47880CHUVA CASTRO STARTERI
18274DANIEL BRANDAO DE OLIVEIRA LOPES
44192FABRICIO HOMEM DELREY ARAUJO
14602GABRIELA PINHEIRO BEZERRA
39621JUDAH LEAO BAROUH
40110LETICIA MASCARENHAS DE SOUZA
43304LUCAS CASTRO LEITE COSTA
28489PEDRO AUGUSTO ASSIS LOPES
43511RAPHAEL GUSMAO BARRETO
14500RONALDO SANTOS GUEDES
Curso: Medicina Veterinária
57203ALEX PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS
7071ALLANA LEAO LADEIA
34742ANA BEATRIZ SAMPAIO DA CUNHA
13869ANA LETICIA DOS ANJOS SAMPAIO
43615ANA LUIZA FRANCO PINHO
7776ANDERSON NETO RODRIGUES
16545ANDREZA RODRIGUES FONTES
55962ANNA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
48336BRUNO VIEIRA DE SOUZA
24465DAVI PINHEIRO TEIXEIRA
17189DAVY MANATTA VASCONCELOS
20713DEBORA REZENDE DOS SANTOS
52258EMILY MOREIRA FEREIRA
42144FELIPE DA CRUZ COSTA
27589GABRIELA BARRETO MOTA
47735GABRIELA FARIAS ALVES
9277GABRIELA ROSSI FIGUEIROA
24470GABRIELE VITOR DE ANDRADE
15517GUSTAVO LEDO PORTELLA LOPES
42786ICARO FARIAS CORREIA
23542JAMILY MATOS CARDOSO
34563JOAO PAULO REIS SILVA
7733JULIA PEREIRA ROSA VILAS BOAS
55137LUCAS LIRA DE ALMEIDA CANDIDO OLIVEIRA
47848LUIS FELIPE DOREA MUTTI FIGUEIREDO
7249MAGDA LUCIA SANTOS DE PINHO
55606MARCIO ALAN SOUZA FIGUEIREDO
18186MARCOS VINICIUS MORAES DA SILVA FILHO
55274MARIA CLARA MOYSES DE SIRQUEIRA
52900MARIA FERNANDA ARAUJO DE ALMEIDA
21746MARIANA ARGOLO DAS VIRGENS
13335MARIANA GARDET
12522MARIANE ALVES FERREIRA
22463PATRICIA OLIVEIRA SARDINHA
51597PEDRO PAULO RIBEIRO DE SOUZA MENDES
19872STEFANIE MOITINHO SANTOS FREITAS
30335TALITA DA SILVA MENDES
30068TATYANE CRISTINE LOMBA DA SILVA
33728TONNY CRUZ OLIVEIRA
19176VERONICA FABIANA ALVES SANTOS
Curso: Nutrição
55173AMANDA NOGUEIRA CALFA
47724ANA LUIZA TRANCOSO COHEN BRITTO
6197ANDREI ROCHA DE ALMEIDA
45887ANTONIO CARLOS DIAS ANDRADE
18103BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA
46974BEATRIZ TOURINHO NOBRE GALIZA
56062DEBORA CARIBE PASSOS SILVA
37159DEBORA SANTOS BASILIO DE BRITO LUCHESI
38845ERIKA DA SILVA SANTOS
33300FABIANA SANTANA RAMOS
7998INGRID FALHEIRO NASCIMENTO
56176KENIA MARA BRISOLA
51782MARCIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
10115MARCUS VINICIUS BRITO FRANCA
32866MARILIA LIMA PEREGRINO DE CARVALHO
10638NICOLAS DE ANGELUS COSTA RIELA
30804SILVIA REGINA BACELAR PINHEIRO
31553THAIS BATISTA DE SOUZA
24114TULIO MARINHO CABRAL
22250YASMIN MARTINELLI TORRES HABIBE
24495YASMIN MOURA PASSOS
Curso: Odontologia
10730AMANDA BARROS NUNES SANTOS
39192AMANDA FRANCO PINHO
47605AMANDA SIQUEIRA DE ABREU BRITO GUIMARAES
13507ANA LUIZA DE PAULA DOURADO
34744ANA PAULA RUFINO SANTOS
48112ANDERSON LOPES GUERRA
34850BARBARA DANTAS MARQUES OLIVEIRA
43139BIANCA LUCENA SOARES LIMA
29276BRUNO HITNER
33239BRUNO LIMA CINTRA
27950CAMILA NERI CARIGE
38378CAROLINA RIOS ROCHA
55360CATARINA TAVARES PINTO VIEIRA
6055FAYLA DE CARVALHO COTRIM
17823FERNANDA HORA GOMES DE SA
38280ISADORA MENEZES BARROS
6294IZABELLE ROCHA PONTES
17970JAMILLE DE ARAUJO CARDOSO
17814JOAO VICTOR DOS SANTOS SEVERINO
29514KENNEDY LOPES GOMES
24316LAIS SILVA CORREIA
23869LORENA OLIVEIRA DE CARVALHO
48585LOUISE ALMEIDA DA SILVA
34252MARCOS VINICIUS MACHADO BRASILEIRO SANTOS
17002MARINA MOREIRA HESSE
32096MATHEUS BITTENCOURT VERGNE SOUZA
55336NATHALIE DA SILVA NOGUEIRA
53201RAFAEL NERY DA SILVA
42853RENATO MATHEUS RAMOS CUNHA
23501VALTER RODRIGO LIMA FRANCO
25740VINICIUS WALLACE MATIAS SANTOS
15631YURI CUNHA VALADARES
Curso: Licenciatura em Ciências Naturais
8079ALINE MOTA DE SOUZA
18942CAROLINE ARAUJO BUNA
8241CRISLANE DOS SANTOS SOARES
8597EDMILSON MENEZES DE ARAUJO
26909HENRIQUE CASTRO GAMA
33479IVERSON BOMFIM MAGALHAES GUMES
18930JAILSON DE JESUS SALOMAO
8729JENNIFER DELGADO FONTES
26616JESSICA CHAPELEIRO MONTEIRO PEIXOTO
10524JOAO PAULO COELHO GOMES
8082JOSE ARNALDO CLEMENTE DE SANTANA
10349JULIANA EUGENIA DE OLIVEIRA
9454KARLA SANDE SOUZA
18881LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA
34260LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA
31274LILIAM SILVA SANTOS
29763LUIZA LAIS LOPES SILVA
17034MARIANA SOKOLONSKI SANTANA MACHADO
20572PAULA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO
32818RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA CALASANS
7435RAFAEL RABELLO FERMIANO
23722REBECA SANTANA BARRETO
33447VICTORIA MARIA PEIXOTO LIMA DA COSTA
42753WENDE SOUZA CARDOSO
14858ZILDA ELLEN BAIAO NEVES
Curso: Fonoaudiologia
38682ARIEL DECA MOREIRA GONCALO DA SILVA
10633BARUC ALVES
17746CECILIA NUNES RODRIGUES PEREIRA
19396DULCINEA DA SILVA GALDINO
15758ERICK BRITO MEIRA
17845EULLER REIS FARIAS
42883GABRIELE OLIVEIRA BARBOSA
44487GABRIELLA MACHADO MATOS
15135GEISIANE CARDOSO BISPO
33277GEOVAN JESUS DE SOUZA
30235JOB PAULO DOS SANTOS FILHO
30576LARISSA DOS SANTOS PROTASIO
6584MONIQUE VITORIO DE LIMA
Curso: Enfermagem - Vitória da Conquista
33397ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS NUNES
38565BRUNA LOPES DE AZEVEDO
21371GABRIEL FARIAS PRADO FERREIRA
28915ISAAC WENDEL SILVEIRA ROCHA
31422JOSE AMARAL GOMES JUNIOR
14093KATIA DE DEUS DE OLIVEIRA
33550LARA LAIS BRITO MOREIRA
21208LARA MORAES TORRES
47577LARISSA ROCHA CARVALHO
24716LORENA KALANY MORAIS BRITO
9688MARTHA HALANA BASTOS DA ROCHA
22631MAYARA MARQUES SILVA
43499SABRINA MARIA JOSE NOVAIS MEIRA
43667THAWLOANNA BARBARA CRUZ CASTRO
Curso: Farmácia - Vitória da Conquista
55297ALDO BARBOSA CORTES FILHO
52023AMOS ALVES DE SOUZA
33310ANA MEIRELLEN SOUZA FRANCA
18966ANDRESSA MENEZES SANTOS
19508BRENDA MIRANDA CAMPOS
51936CATARINA SILVA GUIMARAES
33268DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
36043FELIPE GARCIA BITTENCOURT
12761ITALA XAVIER SILVA
31306JULIANA COSTA MAGALHAES
34823JULIANY LARISSA SOUZA VILASBOAS DE LIMA
9515LARA CAROLINE ROCHA LEONARDI
34206LETICIA VITORIA FERNANDES ROCHA
28607LUCAS MELO LOPES
20357NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS
14581RAFAEL RAMOS LONGUINHOS
30223ROMULO CUNHA DA SILVA RODRIGUES
35425SARA DIAS ROCHA LIMA
32550SERGIO AVELINO DA CRUZ
39068THAINAH PEREIRA ROCHA
34555THIAGO CORREA FERRAZ COSTA
8160VANESSA VIEIRA CERQUEIRA
Curso: Nutrição - Vitória da Conquista
16724AMANDA BARRETO DA SILVA
51295ANA PAULA MARQUES SANTOS
15254ANNE DE LIMA ALMEIDA
47320ARIANE MOREIRA DOS PASSOS
27128CARLOS PORTELA DE MACEDO FILHO
44461CAROLINE SILVA SANTANA
30678CLARICE ARAGAO SOUZA
53896DANIELLE COSTA BRITO
28981DEUSDERIO SANTOS REIS
30300DHAIANE ALVES ARAUJO PITA
58075GABRIELA SANTOS SCHIAVON
39144GIOVANNA ARAUJO PACIULLO
48393IAGO LEMOS DIAS
20721IGOR LUIS BARBOSA DOS SANTOS
56308ISABELLA ANDRADE FARIAS
31471JOARA RAIZA FONTES BARROS BOMFIM
11013KALILE DOS ANJOS SOUZA
30422LARISSA OLIVEIRA LEITE SILVA
47295MATHEUS PINTO BENDOCCHI ALVES
30228PATRICIA NEVES CUNHA
16338PATRICK MENEZES BOMFIM
8367RAFFAELLA RAMOS NASCIMENTO
43195RIAN SILVA DE OLIVEIRA
47796SAULO VASCONCELOS ROCHA
47444THAINARA SANTOS AMARAL
15251THAMIRES OLIVEIRA SANTOS
34564YVELINNE MACHADO ALMEIDA
Curso: Zootecnia
39366BEATRIZ JUSTE MORAES
28625BRUNO SILVA DE JESUS
25618CAINA BRASILEIRO DE JESUS TANNUS
42132CAMILLA ARAUJO DO NASCIMENTO REZENDE
45362CAROLINA DOS SANTOS SALES
22667FELIPE MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS
11289JONATHAS GUSMAO SANTOS
9610LAZARO DE LIMA SANTOS
42795LISSA MARIA CERQUEIRA AGUIAR
22453MIRNA XAVIER SALES DOS SANTOS
20698PAULO ROBERTO DIAS DA RESURREICAO
24963PEDRO DA CUNHA LIMA SILVA
52239RAFAEL ALMEIDA VIEIRA
51366RAFAELA SILVA CARVALHO
32090ROMULO IVISSON SANTOS DE DEUS DA SILVA
37655TAHYLLA DE LIMA QUEIROZ
20012THALITA GABRIELE FERREIRA SANTOS
Curso: Ciências Biológicas - Vitória da Conquista
8708AGATA PIMENTEL DA SILVA CONCEICAO
11271AIALA DOS SANTOS SANTANA
28330ALAN DE ALMEIDA BARBOSA
8380ANTONIO DOS SANTOS PINHO
11925CAMILA CAIRES DIAS
51617CAROLINE CLAUDINO DA SILVA
57265DOUGLAS CAMPOS PEREIRA
35219EMILLY DE JESUS MOITINHO
26953FELIPE BRUNO SOARES BORGES
8870HANNAH FERNANDES OISIOVICI
51692JAILTON MARINHO LEMOS JUNIOR
46938JESSICA VINHATICO DE CARVALHO
15222JOAO VITOR FERNANDES DOMINGUES
19290LAIS DE SOUZA OLIVEIRA
10439LUISA CARREGOSA SANTOS
12916LUISA NOGUEIRA ARAUJO
25413RAFAELLA ALMEIDA SOARES
16539RUANA CAROLINE FREITAS SOUZA
19301SIDNEIA VAZ ARAUJO
51975TAMARA CARLA GALVAO CARDOSO
10423TATIANE DA SILVEIRA LOPES
40853VINICIUS QUEIROZ OLIVEIRA
Curso: Biotecnologia - Vitória da Conquista
32335ANDERSON SANTOS MANSANO
7261ANGELA TAMANTHA FERRAZ SOARES
10916BARBARA CASTRO MUNIZ
9728BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS
6623BRUNO DOURADO SILVA
47389DANIEL MOURA MUNIZ DE OLIVEIRA
43393DANIEL OLIVEIRA TEIXEIRA
19003DAVI ZAMBIASI MUCCINI
47304GABRIEL SANTIAGO MEIRA
18853GEOVANA ANDRADE OLIVEIRA
12204HUGO ALEXANDRE SUZANO DE MORAES
20306KAWANNE SILVA LIMA
18007MARIA PAULA GUIMARAES BEZERRA
55971NATALIA DA ROCHA LOPES
29862PAULO OLIVEIRA PEREIRA
28896PEDRO HENRIQUE MOREIRA NEVES
21848RAFAEL VINICIUS MEIRA CELINO
13440ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR
29449SIBELE SILVA BATISTA
55919YAMILA AUDREY SANTOS COSTA
Curso: Fisioterapia
12439ALLANA MANCU NOGUEIRA MENESES
25674BRUNA MONTEIRO LIMA VILLAS BOAS
38776CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO
51998CRISLAINE RIBEIRO DE SOUZA
40461CRISTIANE NUNES CORTEGOSO ESPINO
13745DINALVO OLIVEIRA CUNHA FILHO
58032GLEDSON SOUZA SILVA
12327ISIA KALIANDRA MACHADO
38318JULIANA IRIS BARBOSA DOS SANTOS
11628LUAN MEIRA SOUZA
41322MARIA CLARA PINHO SOEIRO
17132MATHEUS PACHECO EVANGELISTA
7050NADYA MARIA GOMES ALVES DE SA
16822SARAH CAROLLINE OLIVEIRA NEIVA
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde
14804ALYSSON VILAS BOAS DOS SANTOS MATOS
5287AMAURI MOREIRA LEITE JUNIOR
38436ANA CLAUDIA BISPO DOS SANTOS
50819ANA VICTORIA LEITE SERAFIM
6599ANDRE LUIZ COSTA ROCHA
13005BERTA ROCHA PACHECO
23346CAIQUE REIS CORREIA
6958CAROLLINE MARIA GUIMARAES SOUZA
30637CARUMA OBI CAMURUGY DE GUERREIRO
30907DARA JULIA SILVA MOREIRA
27466DARIO FIALHO MARZAL
23607DAYVES GUEDES LEVY DE SOUZA
26640ELIAS SOARES ROSEIRA
18303EVELY MIDIA TORRES MACEDO
12221FERNANDA ARAUJO NEIVA
27294FERNANDA DIAS MOREIRA DE SOUZA
13746GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA
11568ISABELA SILVA REIS DE SANTANA
12131JAQUELINE MIRANDA SANTANA
20552JOYCE CONCEICAO DE SOUZA NASCIMENTO
14942JULIA COSTA RODRIGUES
52840JULIA DA SILVA LIMA
26125JULIANA SOUZA DA CRUZ REGO
49197KAIQUE ANTONIO MORENO LEAO DE AZEVEDO
38942KESIA CAROLINE SERRA SANTOS
18969LARISSA NOBREGA RIBEIRO DA SILVA
32750LIAN MASCARENHAS DE ANDRADE ZANATTA
56004LORENA CAETANO ABREU
23684MAERLY BARBOSA GUIMARAES
34950MAIANA PINHO REIS DE BRITO
30073MARIA CAROLINA COSTA SILVEIRA
22689MARIANA CASTRO ALMEIDA ANDRADE
6391MICHELLE VILAS BOAS DE SOUSA
55257PAULO CAINAN GUIMARAES DO NASCIMENTO
47945PEDRO ALVES DE OLIVEIRA MARTINS
16032RAMONY SOUSA COUTO
32588REGIANE ALVES DE SANTANA
23571RICARDO LORENO SOUZA DA SILVA
7045SARAH SOUZA LIMA
23709TELMA DE JESUS DOS SANTOS
22097THAIS ISBERT PENEDO
34605THAYNA MORAIS DE JESUS
48562THIAGO RHANGEL GOMES TEIXEIRA
Curso: Farmácia - noturno
27089ANNA KARINA ARAUJO ZINN
9333CAMILA VICENTE DE CERQUEIRA
6367CAROLINA VELOSO VIANA BOMFIM
55602CLICIA ZUILA SILVEIRA RODRIGUES
16722DANILO FREITAS FONTES
32422ELVIS SILVA SANTOS
10377FLORA CORDEIRO ARAUJO ALMEIDA
52344HALLINE NICOLAS ALMEIDA ROCHA
46644HOSANA BARBARA PEREIRA DA SILVA
20409JOANA MARTA QUEIROZ DA CONCEICAO
21591LENISE COSTA DE CARVALHO
31924LUCAS RIBEIRO PEREIRA
55113MATHEUS FRANCISCO AQUINO DA SILVA
16504OTAVIO FERNANDES DE MENEZES PORTO
21261RAQUEL PEREIRA BAHIA
56447VICTORIA GUIMARAES SANTIAGO
31214VITOR BASTOS VILAS BOAS
Curso: Gastronomia
27736ALINE SOUZA DOS SANTOS
20847ALVARO LOPES DE QUEIROS
43079ANTONIO MARQUES DOS SANTOS
35629FRANCISCO GAUDENCIO MENDONCA FREIRES
29477GUILHERME CHAVES ANDRADE
36148ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO MATOS
46235LYANE YASMIN MENEZES PAIM
5185MAISA RAFAELE DA SILVA E SILVA
24124ROGER DOS REIS
Curso: Saúde Coletiva
13515ALVARO ANTONIO BRITO REIS
14085DAIANE REIS MENEZES
32073DANIELLE DO VALE CUNHA
38386EUNICE SILVA LIMA
12778FERNANDA MALHADO DE ARAUJO SANTOS
45299GABRIELA SANTANA NICORY MUNIZ
9796GEANE DA CRUZ SANTOS
12233JAISLA REIS ANUNCIACAO
12195LORENA CINTHIA BEZERRA DA SILVA BRAZ
32322LUCAS SAMPAIO DOS SANTOS
55597MARIA EDUARDA PEREIRA DIAS
5152RAFAELA ASSIS DE ARAUJO SALES
22949TAMILE SOUZA ROCHA
Curso: Biotecnologia
21033ANDREZA LIMA ARAUJO
35522DIEGO FRANCISCO DE AGNELO SILVA
52512LUANA LIMA TEIXEIRA DE ALENCAR SAMPAIO
57356LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS
38787MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA
39004ROBSON DE SANTANA BORGES
55716SAMILE DE BRITO PIRES
51671SARAH PEREIRA ANDRADE DE SOUZA
9739SILVIO ROMERO DA SILVA LARANGEIRA JUNIOR
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - noturno
14627ALAN BRUNO SILVA SANTOS COSTA
21142ALAN COSTA DE JESUS
33477ALANE DA SILVA LIMA
5866ALESSANDRA VIEIRA COUTINHO
23826AMANDA AZEVEDO DE CASTRO DE JESUS
22547AMANDA LEONDY SANTANA DA SILVA
40381ANA BEATRIZ NOGUEIRA DO VALE
23865ANA LUISA ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA
14249ANDRESSA DE SOUZA LEITE
17237ANDRESSA SILVA NASCIMENTO
23495BEATRIZ CORREIA MATOS REIS
17098BEATRIZ SANTOS SERRA TEIXEIRA
32683BRUNO SANTOS BRITO
15172CAIO DA SILVA PEDRA
47518CAROLINA MATOS DE ARAUJO
25351CASSIA DE JESUS SOUZA
20435CATARINA GOMES DE OLIVEIRA
52182CESAR AUGUSTO SOEIRO FIGUEIREDO
41017CHANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES
22077CIBELE AZEVEDO NAVARRO
18998CLAUDIO RODRIGUES MENDES
9184DANIEL ROCHA BARRETO
12855DANIELA ELOY DIAS MENEZES
47457DANIELE SANTOS ANDRADE
6268DEBORA BORGES DIAS
22276EDUARDO DE JESUS SANTOS
21368ELIANE VOGEL FIGUEIREDO BARTILOTTI
31803EMILY MARIA TORRES DE MAGALHAES BORGES
13066ERICO MARQUES SILVA
41417FERNANDA BEATRIZ GOMES DE SOUZA DAMASCENO
24317FERNANDA DA SILVA LIMA
51852FERNANDA DE SANTANA RABELO
5644FERNANDA LIMA BARBOSA RIBEIRO
38622GABRIEL CORDEIRO BATISTA
28845GABRIEL MACHADO NAUS DOS SANTOS
45226GABRIELA ALEXANDRA MENDES VIEGAS MOREIRA
24431GISLAINE MENDES COELHO
12211ICARO MATIAS DOS SANTOS LIMA
29469IVANA DIAS DOS SANTOS LOPES
54109JAMINE CAIRO VIANA
25029JANAINA LIMA FERREIRA
32032JAQUELINE SANTANA GAMA
11495JESSICA ALVES OLIVEIRA
20087JORGEMAR COSTA COELHO
20993JOSE RAIMUNDO DOS REIS JUNIOR
32814LETICIA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA
6816LETICIA SANTIAGO SANTOS CUNHA
12375LUAN MOITINHO BARBOSA
10498LUAN SPINOLA DOS SANTOS
43644LUIZA DE OLIVEIRA CEZAR NEVES
26372MARIA CAROLINA DE ALMEIDA TIBERIO DE SOUZA
23798MARIANA MOTA VILLAS BOAS
9535MARILANE PACHECO DE ARAUJO
15893MARLON FARIA PIMENTA OLIVEIRA
44334MATHEUS VICTOR RIBEIRO PENELUCA
33087MATHEUS ZARPELLON CAMPELO DE QUEIROZ
25949MIGUEL FILIPE MENEZES BARROS
13119NAYARA ARAUJO DOS SANTOS
19112PAULO ACYOLI RIBEIRO DA SILVA FILHO
6577PEDRO GIOVANNI GARONCE ALVES LOBO
51204RAFAEL ALBUQUERQUE BACELAR DE SOUSA
13490RAFAEL LEAL CALDAS FERNANDES
55565RAMILE ALVES FREITAS
55741REBECA GONCALVES SILVA
47363ROMILDES DE JESUS DOS SANTOS
15188TAILANDE VENCESLAU CARNEIRO
34275TAIRINE NUNES SANTOS
14718TALEIA DE FATIMA DOS SANTOS SAMPAIO
47046TAUAN CESAR SANTOS DO NASCIMENTO
11636THALITA LETICIA RIBEIRO CRUZ
5307THAYNA DE CASSIA SANTOS LOPES
43324TIAGO BEZERRA SEVERO
32959TULIO MATOS DAVID
28584VICTORIA LAUANDE GONCALVES
8005WASHINGTON MARTINS ALMEIDA DE ARAUJO
Curso: Biblioteconomia e Documentação
20889CARINE BARROSO BRASIL
44173CECILIA NASCIMENTO DA SILVA
43908CRISTIANA MARIA CRUZ MOREIRA DE SOUZA
9297CRISTIANO CAIRO CORREIA
21238DAIZE SANTOS CARDOSO
48651DANIELA MACHADO SAMPAIO COSTA
32346DANILO CARLOS PEREIRA GOMES
26918DIANA SOUZA DOS SANTOS
35204EDSON FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR
33754IGOR GUIMARAES MOREIRA
8414IVO JOSE SANTANA SANTOS
13892JEAN DE OLIVEIRA MAIA RIOS
21334JEANE NASCIMENTO
22089JULIANA BATISTA DOS SANTOS
16318KATIA LAYSE DE OLIVEIRA CERQUEIRA
20977MARIA DANIELE PEREIRA CASAR
10363MARIANA SANTOS COSTA
21381NEILA DE JESUS ANDRADE
24857ROSILENE MAGALHAES LIMA
17399RUDSON SOARES DE OLIVEIRA
39587THIAGO DA TRINDADE NEVES SANTOS
Curso: Ciências Contábeis
25434ADELSON GUEDES DE SOUSA
40758ANDRESA ARAUJO DE ANDRADE
24631BARBARA MARIA BARBOSA COSTA
13967BRUNA RAFAELA PINTO DE ASSIS
20607DANILO BARBOSA GONCALVES
23171DIEGO ANDRADE SANTOS
57839GABRIEL CRUZ LIMA DE QUEIROZ
47333GIAN ARIEL DA SILVA DESIDERIO
15036GIDEAO DOS SANTOS SILVA
23494JAMILE ANTUNES MARTINS
40453JAMILE OLIVEIRA DE DEUS SILVA
38514JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
55156JULIA DA SILVA CORREA
35156KEVIN PORTO MARRUAZ
13776LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO
14574MATHEUS BARBOSA DIAS
22588RAFAEL DANTAS SILVA
53688TAUAN PASSOS DOURADO PAULO
26147WILL JECKSON MOREIRA MARTINS
Curso: Ciências Econômicas
43648ALEX AGRA RAMOS
51185ALEXANDRE SOUZA BONFIM
27870ALTAIR MOTA FAGUNDES DOS SANTOS
56580ANDREZA DA SILVA PEREIRA DA CONCEICAO
34925BRUNA CAPINA BOTELHO COSTA
52952CAROLINA BARROS DE CARVALHO
25497EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR
35741ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO
57977FELIPE MATEUS SANTOS DA SILVA
20328FELIPE ZINN REICHARDT
12198GABRIEL GALRAO DA SILVA DALTRO
14921GILBERTO CARLOS DE JESUS
18979JESSICA DA SILVA REIS
23873LEANDRO SOLEDADE DA HORA
51156LEONARDO LEMOS DE CARVALHO
52195LUCAS DA SILVA MACHADO
38921LUCAS MUSTAFA FONSECA
42812LUIZA CAROLINA MONTEIRO SOUZA
39680MARCOS FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS MEDEIROS
31788MARIANA AMORIM DE ANDRADE
29385MARINA MENDES DE CARVALHO COELHO
19285MATHEUS DAMASCENO ORNELLAS
11550PAULO HENRIQUE SILVA LEMOS
49196PAULO VITOR SILVA SANTOS
43502PEDRO MARK FERREIRA RECK
35323RAMON SILVA BRANDAO OLIVEIRA
43602SACHA AZEVEDO MORAES
17084SILAS RAFAEL NASCIMENTO FELIX
33945SILVIO ROBERTO SANTOS FALCAO
52065YAGO ALEXANDRE RODRIGUES DE SEIXAS
5820YURI PORTELA LIMA
Curso: Ciências Sociais
43128ANDERSON SOUZA DA SILVA
6472CAROLINE LEAL MATOS
22914FELIPE PEREIRA PRADO
39691GABRIEL GARRIDO NERY BARBOSA
27008JAUA LACERDA CORDEIRO
23481JOAO OTAVIO MATOS OLIVEIRA
30319LETICIA DOS SANTOS FRANCA
40633LEVI MOURA SANTOS
42882MAYSA TORRES DOS SANTOS
29044MICHEL CAMPOS DOS SANTOS
52363MIGUEL JOSE DIAS MESQUITA JUNIOR
17372MILENA RODRIGUES ARAUJO SCHUCK
38421NATHALIA ANDRADE LOPES SANTOS RAMOS
30240PAULO CEZAR PENA ALVES
26046PAULO TOME DOS SANTOS
5835PEDRO ITALO CARVALHO SILVA
53197RAFAELA COUTINHO MENEZES
45263RODRIGO ANTONIO DE CASTRO PASSOS
19607RUAN PHILIPPE MARQUES MELO SANTOS
27120VITOR GAMA BARRETO
Curso: Comunicação - Jornalismo
43676ANDRE LUIZ SANTOS DE CERQUEIRA JUNIOR
53138BEATRIZ BULHOES DE SOUSA SANTA INES
17364BRENO OLIVEIRA DE JESUS
43703CRISTIANO LUIS PEREIRA ASSIS
49185DANIELA DA SILVA BAUMGARTEN
43243DINO LUCAS CASTRO GALEAZZI
55984FERNANDO DE JESUS NOVAES
39526IX CHEL BARBOSA DE CARVALHO
30341LUAN SILVA GOMES
26389MAYARA PAIXAO DE CARVALHO BARBOSA
24808MIRIA ALVES DA SILVA
29362RODRIGO PRATA ORGE
47332SARA LIMA SILVA
Curso: Comunicação - Produção e Cultura 
15192ANA PAULA ALMEIDA DO CARMO
32626JULIANA DIONIZIA LUZ PAULO
48127MARCELA AMORIM JUNCKEN
42800RAFAELA AINSWORTH REY
55123RENATA DE OLIVEIRA SILVA
Curso: Direito
33004ADAMO SOUSA SANTOS
8226ALANA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
55238ANDRE LUIS SODRE DE ANDRADE
5044CAIO NOGUEIRA RIBEIRO
43702DAVI NASCIMENTO DE JESUS
54007ELISA RODRIGUES SILVA
41266FELIPE SANTOS PASSOS
13729FERNANDO MATO GROSSO SOUZA
45101GABRIEL BASTOS DE SANTANA TEIXEIRA
42299GABRIELA CHAVES HARACEMIV DOS REIS
36223GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO
52583HENRIQUE PITON COUTO DA SILVA
55991ISABELA MARIANA BITTENCOURT VITORIA
9409JESSICA FERNANDES FARIAS
30843KENNEDY RIOS SANTOS
27027LEONARDO GONCALVES TAVARES DA CONCEICAO
42915LORENNA BORGES PASSOS
30296MARCOS VINICIUS LOBO ATAIDE
35347MARIANA ALMEIDA DE SANT ANNA MACEDO
57186MARIANA MELLO HENRIQUES
39586MARIANA VILLA NOVA CORREIA
25881PAULO HENRIQUE BASTOS MIRANDA
43619PEDRO HENRIQUE BARAUNA MILCENT RAMOS DE ARAUJO
9927RAMILENE CARNEIRO SOUZA
28170RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA
42364SAMARA DOS SANTOS GONCALVES
43725SOFIA NATALIA GOIABEIRA DA FONSECA
16619TASSIA CRISTINA BASTOS DE JESUS
46916VICTORIA NEGREIROS DE CAMARGO MARTINS MOREIRA
10204VINICIUS ALEXANDER GIMENES CIDRAL
25468YASMIM CONCEICAO NUNES
Curso: Filosofia
57883ALEXANDRE MAGNO DE AMORIM LOUREIRO
29781ALICE DANTAS SANTOS
10476CAROLINA DE FARIAS MENEZES SEABRA
15538DAIJA DINIZ DE MACEDO
20444DIEGO ALEX DA SILVA ALMEIDA
16764ELIABE FIGUEREDO DE OLIVEIRA
24713GABRIELLA LAVIGNE HOHLENWERGER
56993HUGO ROSSI FIGUEROA
7578ISABELLE SANTOS COSTA
48162JOAO FERNANDES DE JESUS
49009MARCOS FELIPE MACHADO THOMAZATTI DE OLIVEIRA
21473MARIA ISABEL DOS SANTOS GONCALVES
24087MYLLENA CURVELO SANTOS
32999PAULO DAVI DE JESUS SANTOS
26758RANDRI VIOT SERRA
26195TAIS SANTOS MARINHO
15554THIERRY ROBERTO TAGOT
9765VANESSA BRITO DA SILVA
43127YGOR RODRIGUES DOS SANTOS
Curso: História
14229ANA CLARA CAVALCANTE GONCALVES
13362ANDREZA SILVA MORAES
25273AUGUSTO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
26166BIANCA SANTOS DE CARVALHO
17384CARLA VIVIANE SILVA DOS SANTOS
57124DIEGO RIOS DOS SANTOS
7971FILIPE CRUZ DA SILVA
42993ICARO ANDRADE CARIAS
42287ISAAC LEAO QUEIROZ NETO
43290ISABELA GARCEZ MOURA DE SANTANA
18982JULIANA BARBOSA CIRINEU
10672LUCAS PACHECO ALVES
25735LUIS HENRIQUE SANTOS SOUSA
18427PAULA QUINTELA MATTOS
32720RAISA BATISTA BRITO
38440RICARDO MENEZES BARBOSA
49559SANDRA GAMA SANTOS
Curso: Museologia
56411AMANDA CARLOTTI DOS SANTOS
16404ELEN JESSICA CARVALHO DE BARROS NASCIMENTO MACEDO
8031FLAVIO GABRIEL DE MATOS ROSARIO
23598GUILHERME CHAVES SANTOS
13078ISADORA DE LIMA PEREIRA
14309JESSICA ARRUDA DO NASCIMENTO
29117JOZIANE VIEIRA SANTOS
14724LUCAS DA SILVA NEPOMUCENO
9735LUISA CATHARINE OLIVEIRA SANTANA
30053MARCOS ADRIANO DE BRITO GONCALVES
45804MARIANA CERQUEIRA RODRIGUEZ
14427RAFAELE VILAS BOAS SALES
8790RODRIGO BARBOSA SANTOS KELMER
28180ROGERIO WESLEY REIS FELIX SANTOS
Curso: Pedagogia
56208ADILIO PEREIRA DOS SANTOS
28763ADRIANA DO NASCIMENTO CARDOSO
58093ANA VIVIAN ORNELLAS PEREIRA
11656CARINE COSTA SANTOS
15183CRISTIANE RIBEIRO DE ARAUJO FARIA
11148ELIANE SILVA SANTOS
26760FRANCYELLE DOS SANTOS CORREIA
14411GRACIELE MONIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
34071HELEN DA SILVA OLIVEIRA
22385HIZABELLA DE ANDRADE BARROS CRUZ
47162ISABELA NUNES FIGUEREDO DA SILVA
32001JARBAS DA SILVA MARQUES
14909JERUSA AMELIA SANTOS DE OLIVEIRA
39571MARCELA DO AMARAL OLIVEIRA
12602NICACIA LIRA DE ALMEIDA
30888NOEMI ELIS CHAGAS SILVA
16691PAULA EMILE VIEIRA CRUZ
16229REBECA SANTOS BACELAR
25439VALNIVIA CASTILHO CONCEICAO
6479VIVIANE DE JESUS PASSOS
Curso: Psicologia
40096ANTONIO BRUNO ROCHA VIVAS
19531CHOI YI DZOEN
47051EDUARDO PEREIRA SANTOS
29907ELIZABETE SOUZA DANTAS
47027ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS
43817FLORA MENEZES DE JESUS TRINDADE
33677JARDEL DA SILVA VIDAL
39839JETHER BANDEIRA MIRANDA
44120JULIANA ALMEIDA SANTOS
56098LIVIA PESSOA DE AGUIAR
44544PEDRO VICTOR RIVAS CASAL REY
13782RAFAEL SANTOS CORDEIRO DE MENEZES
Curso: Secretariado Executivo
23972ADRIELLE LIMA DA SILVA RODRIGUES
22996ANA PAULA SANTOS DE LIMA
23183ANNE CAROLINE CONCEICAO SILVA
34689CARMEN PACHECO BARRETO
55866CLAUDIA BATISTA GONCALVES
18972DEISE MARIA DOS SANTOS SANTANA
13806GABRIEL VINICIUS SILVA DE ABREU
30837GEISA DOS SANTOS SOUZA
16558GILSON BATISTA DE JESUS JUNIOR
32045GUILHERME BRANDAO NUNES CALDEIRAS
10359JOAO DANIEL COUTO DOS SANTOS MESSIAS
14761JOAO GABRIEL ALVES DA SILVA DANTAS
29921JOAO VICTOR ALVES BORJA DE OLIVEIRA
23308LARISSA RENATA OLIVEIRA SILVA
27448LORENA LOPES FERREIRA DOS SANTOS
8874LUCAS CARVALHO BATISTA
27316MARLY VILLA FLOR DE CASTRO
31271RAFAELA FERREIRA DE ALMEIDA
Curso: Educação Física
19571CARLA DA SILVA ARGOLO FRANCA
55417CICERO LEITE MAGALHAES
6096DEBORA BORGES DA SILVA DE JESUS
23676ELENA PEREIRA DOS SANTOS
39349FABRICIO SOUSA DA SILVA
19435FELIPE NICORI PEREIRA
49863HELDER DE JESUS CONCEICAO
39748IAGO ROCHA DA SILVA QUADROS
17840JEANINE COSTA LOURENCO DE SOUZA
28715JOSE CARNEIRO DA COSTA NETO
8216JUAN EVANGELISTA NASCIMENTO
39051JULIETE ROQUE DOS SANTOS
53749LEANDRO GALDINO RATES
56796LEONARDO VASQUES LESSA
45028RAFAEL CONCEICAO DOS SANTOS
23517RAFAEL DE SOUSA LOPES
47816RUAN VIEIRA NUNES
45510THIAGO MELO DE SOUZA
24120VINICIUS ANTONIO PINTO BORGES
6854WAGNER HENRIQUE SANTANA MONTENEGRO SOUTO
26819WESLLEY ALVARO DE CARVALHO ALMEIDA
Curso: Administração
57534ADRIANA LIMA ODWYER
49962ALINE BATISTA DE JESUS
44995ANDRE VALENTE LINS
8040BRUNNA LARISSA BISPO EVANGELISTA
9744CIRO CHANG CARVALHO SANTANA
9607EDSON VIEIRA LAGO JUNIOR
25239FELIPE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
35163FILIPE DA COSTA ANDRE
33998FRANCIELIS DA SILVA SACRAMENTO
29770GABRIEL HENRIQUE BATISTA
42505HEITOR SILVEIRA GIULIANI
10612ICARO FERREIRA DA SILVA
21696LARA NERY OLIVEIRA CERQUEIRA LEAL
16402LEILANE LAGE DOS SANTOS
53573LEONARDO PASSOS AMARAL VIANA
27358LUCAS DA SILVA AMARAL
12589LUIS VICTOR DOS SANTOS SIDRONIO
19470LUIZA FREITAS PASSOS
47125MARCOS VINICIUS SANTANA DOS SANTOS
47582MARIA CAROLINA BEZERRA LAPA
52335MARIANNA HERINGER LIMA DE SEQUEIROS
39906MAYRA GABRIELLA DO AMARAL PORTELLA
25619ROBSON SANTOS CARDOSO DE JESUS
22841TAMIRES GREGORIO MENESES
41362YURI SANTOS SOARES
Curso: Arquivologia
13151ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
35920ANTONIO DE LIMA MATOS
33852BEATRIZ LORENA SANTANA DOS SANTOS
16635BRENDA COLOSSI
10335FILIPE MENEZES SOUSA
15019GUSTAVO MOTA LORENZO
12829ISABELA BAHIA DE ALMEIDA
34720JANETE VILAS BOAS BORGES
23225JAQUELINE VANESSA DE SOUZA PEREIRA
8033JOAO FELIPE CORREIA DOS SANTOS
17092JOSIAS SILVA MAGALHAES
20547LARISSA MALHADO DE ABREU NOVAES
16485MARCO AURELIO DOS SANTOS SOUSA
18549NEIDE CRISTINA MARTINS ARAUJO
26716RAFAEL BRAGA DE SOUSA
16519REVISON JOSE SILVA DOS SANTOS
Curso: Serviço Social
5349AISHA YEJI ONAWALE LIMA
17184AMANDA FONSECA SANTANA
14553ANA PAULA FERREIRA SILVA
36248BEATRIZ CHAGAS DE JESUS
46967CAROLINE ELIAS DE OLIVEIRA
15711CAROLINE FERREIRA MOTA DA SILVA
16446CRISTINA MARIA CUNHA GUERREIRO
43810JACIELMA DA SILVA SOUZA
9602JULIO CESAR MARINHO SANTOS
36549LORENA LARISSA CARVALHO BARBOSA
50041MAISIS SANTOS DO ROSARIO
8706MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS
48815MONALISA FERREIRA FIGUEIREDO
20382RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS
27638SARA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
25402TAIANE MAICA DE JESUS SOARES
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades
26082AGATHA LIANA BORGES DE CARVALHO
30542ANDERSON LUIS DOS SANTOS SILVA
17303ANDRESSA SANTIAGO LIMA
32209ARIELLE ABDON PEREIRA
23091AYLANA SABINA LOPES DE SANTANA
35094DENISE ARAOZ ALVES
54521ICARO JORGE DA SILVA SANTANA
14367JULIA ALMEIDA DE OLIVEIRA NOBRE
32518LARISSA BRITO DA SILVA
49445MAGNOLIA ANDRADE DOS SANTOS
9797MARCIA GONCALVES REBOUCAS
55348RENATA MENDES SILVA D ANDREAMATTEO
30104VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVIM ALBERGARIA
Curso: Psicologia - Vitória da Conquista
13449ADRIANA DAVID FERREIRA GUSMAO
31551ALZIMARI CIRNE GOMES
41561BARBARA BERNARDES COZZER
21279CAIO CEZAR LEAL FAGUNDES DA SILVA
40401CARINE SOUSA DA SILVA
31318CHARLAINE PEREIRA COSTA
22364CLERISTON BARBOSA SILVA JUNIOR
21184DANIEL NASCIMENTO TEIXEIRA OLIVEIRA
51463FABIO HEIJI HOROTA
44282FERNANDA GOES SANTANA PRATES
22976GABRIEL BOMFIM CRUZ
27029GABRIEL CALHAU SIMOES
33061GESIANE VIEIRA ALVES
51188GIOVANA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA
51296GLADYS APARECIDA DIAS
29897JOAQUIM SANTOS SAMPAIO
48111JOHERBERTH CAMPOS PROTAZIO
31378JULIANA SILVA ROCHA
44077LARISSA PAIM BRANDAO
13884LORENA CARVALHO DA LUZ RIBEIRO
39472LUIZ HUMBERTO SOUZA JUNIOR
30107MATHEUS NEIVA RIBEIRO
6897RAYZA COUTO LELIS
46957REBECA SOUZA PITA
28355TAISE GONCALVES PINHEIRO
5895VAGNO SANTOS VIANA
Curso: Ciências Contábeis - noturno
4612IGOR MARIANO DE SOUZA
34278ISRAEL COSTA DE SANTANA
29800JOILSON DE JESUS GOMES DA SILVA
16637LAIANE DOS SANTOS SOUZA
32722MATHEUS MAIA BRITO
12408OTO PINTO PEDREIRA DALTRO
31122PHILLIPE MATHEUS E SANTOS
49419THAIS FERREIRA DOS SANTOS
Curso: Arquivologia - noturno
20737DANIEL BRITO DA SILVA
7352FAUSTA JOAQUINA CLARINDA DE SANTANA DE ARAUJO LIMA LOBO
28057GENIVALDO PEREIRA DOS REIS
34792JACQUELINE DE MENEZES SOUZA CABRAL
32763JADSON PEREIRA DA SILVA
33580LINDINALVA GAMA DE CIDRA SOUZA
56912LUCIANO DIAS CUNHA JUNIOR
10264MARCO ANTONIO VALADAO DOS SANTOS SILVA
14062MONNALIZA DE LIMA SA
24099RENATO JORGE DOS SANTOS BARBOSA
9700RODRIGO RODRIGUES LEITE
53998SAIONARA COSTA DOS ANJOS
30204SAMUEL LOPES DE BARROS
25470SILVIO RENATO DANTAS DA SILVA BORGES
17681TAINA LIMA SILVA DE SOUZA
16624TARCISO CONCEICAO DIAS
26178TAUANE SANTOS CARMO
16705THIAGO BRANDAO LOPES
19488VICTOR DE SOUZA RAMOS
8943WENDEL SOUZA SILVA
15516WILIAM CARDOSO DE PIA DA ANUNCIACAO
Curso: Direito - noturno
42854ADEMILTON FIGUEREDO DE OLIVEIRA SEGUNDO
26663ANA CATARINA BENFICA BARBOSA SILVA
22162ANA LUISA CASTRO LEITE DALA DEA
47675ARGILEU SOARES NETO
21738BEATRIZ MENEZES DE CARVALHO
46122DIOGENES DE ARAUJO BENTO FILHO
49831EDSON ALMEIDA RAMOS NETO
47350FERNANDA LEAL DE MIRANDA
54997LARISSA MIRANDA DE OLIVEIRA
11704LUCAS BAZONI PAGUNG
26651LUDMILA ROSALES DO CARMO
56459MAURILIO BOTANI NASCIMENTO JUNIOR
15030NILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA
56321NINA MIGUEZ E MARINHO
18246ODISSON JOSE DOS SANTOS CORREA
41240PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR
18794PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA
56682RAQUEL BORGES DE BARROS PRIMO
46894RODRIGO RIVAS NASCIMENTO
21585VITORIA KISAKI OLIVEIRA
Curso: Gênero e Diversidades
30415ADRIELE GOMES SANTANA
41579ANA CLAUDIA DA GRACA FURTADO
8548ANA LIVIA GOMES NASCIMENTO
9678ANTONIO MARCOS PINTO COELHO
13213AUDECI QUIRINO DE SA
55766DECIO MENEZES PEREIRA NETO
11118EDMUNDO NOVAIS DOS SANTOS
20682EMILY FERREIRA MORAES SOUZA
7447EVA BRUNA SILVA BARROS
49180FELIPE MINORU SAKAMOTO
30279LEYDYARA NUNES VASCONCELOS
38605MARIA AUGUSTA NEVES SILVA
16279NATHALIE NASCIMENTO LINO
15152PATRICIA VINAGRE NASCIMENTO
51293PAULA LETICIA DA SILVA BIANCHI
29331THAIS CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS
Curso: Superior de Tecnologia em Gestão Pública
24969ADRIANE CRUZ OLIVEIRA PINHO
46444ALISSON DE JESUS SOARES
16778ANA KARINE DA SILVA ALMEIDA
22824ARTHUR HENRIQUE COTRIM COSTA DE SOUZA
48974CARLOS AUGUSTO SMITH FREIRE FILHO
14227DIMAS EDSON SILVA AMENO
8361DJEANE DE JESUS LIMA
15208FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR
53332HERBERT FLORENCE DE CARVALHO
37322JOICE MOTA ANDRADE DA CRUZ
21474JULIANA DOMINGOS PEREIRA DE ANDRADE
25666LAERT GOMES DO ROSARIO
14484LUIZ ALMIR OLIVEIRA SOARES
29937LUIZ PAULO SILVA ASSUNCAO
10579NEVITON CAPISTRANO SOARES CONCEICAO
12234REINALDO ALVES DOS SANTOS
31226ROQUE ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO
23823SIMONE SILVA CAVALCANTE ROCHA
33526UIBIRA BARBOSA ROCHA
Curso: História - noturno
47078CAMILA MENDES VILARONGA
52425CILMO XAVIER CEDRO FILHO
45715DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
54057DEIVISSON TEIXEIRA SOUZA
47012DIFAN MELO DE FRANCA
18934EMILY CAROLINE SOARES COSTA
21935EVERALDO DA CONCEICAO
13574GISELLE BISPO CONCEICAO
45042JOAO RAFAEL SANTOS SILVA
55174JOSE DANILO DA RESSURREICAO CRUZ
5872LUA PEDRO ROCHA CARVALHO
22507MARCELE DA SILVA MOREIRA
30255RAFAEL PASSOS FERNANDES
44655RAFAELLA SOUZA RIOS
39009YURY BARBOSA BARROS
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades - noturno
25603ALEX LEANDRO DE JESUS SILVA
31875ALEXSANDRO DIAS SANTANA
20018ANA JULIA RAMOS CORDEIRO
10076ANA LUCIA PEREIRA LIMA
21586APARECIDA RAMOS DOS SANTOS SILVA
30921ARIANE SENA DE SOUZA
21660BEATRIZ ALVES DE CERQUEIRA SENA
31042BRUNA SILVA SANTOS
38930CAIO GABRIEL SAMPAIO DE OLIVEIRA
8529CAIO HENRIQUE CONCEICAO DOS ANJOS
7983CAIO VINICIUS RIBEIRO CARVALHO
12177CAMILA AZEVEDO SANTANA SANTOS
31686CARINA DE JESUS DE ALMEIDA
25733CARINE ALMEIDA LIMA
55645CARLA KELLEN MOTA DE QUEIROZ
18860CARLOS ALBERTO DE ARAUJO GOES SOBRINHO
26472CARLOS HUMBERTO BATISTA DOS REIS JUNIOR
36068CARLOS MAGNO PINHEIRO BARRETO JUNIOR
34501CASSIMIRO RENCZAKOWSKI
11594CLARA SCHIANTA MUTTI
56835CLEBER SANTOS PEDREIRA DE SOUZA
5724CLEITON GAUDENCIO VIEIRA DOS SANTOS
25671DANIELE MACHADO PEREIRA ROCHA
12186DANILO MATEUS NOVAES DAS VIRGENS
51230DEBORA NEGRAO SACRAMENTO
33386DENERSON MOTA REIS
12504DENISON ROSARIO DA SILVA
25695DIEGO OLIVEIRA DIAS
27202ELIEZER SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR
33148ELISEU BISPO DOS SANTOS
33816ELLERI RUAN SOUZA DA SILVA
51628EMILLI LEITE BEZERRA
45589ERIKA RAINE CARVALHO BITENCOURT
18949EUGENIA RENATA DA SILVA SOUZA
30134EVANGIVALDO SANTOS FERREIRA
10278FABIO PREVIATI
18236FELIPE BASTOS RIBEIRO
16914FERNANDA LEAO DE CARVALHO
52479FERNANDO AZEVEDO MAIA JUNIOR
5641FILIPE SANTOS AMOEDO
12731GABRIEL BRITO SANTOS
30378GILMARIO PEREIRA DE CERQUEIRA
50094HAIANNE DE ANDRADE FELIX
49977IAN PIERRE SOUSA SILVA
6378IKARO OLIVEIRA AMORIM
23963ITALO BARRETO CABRAL DE OLIVEIRA
32030JANAILSON MELO OLIVEIRA
21730JEFFERSON SODRE MENESES
30618JESSICA DE JESUS ALVES GARCIA
14130JESSICA DE SOUZA RAMOS
31829JOAO AMERICO DE MORAES NETO
51110JOHNATAN RODOLFO DE SOUZA DALCANTARA
12969JOSE BRUNO SANTOS SILVA BRITO
39668JOSE CARLOS PEREIRA SANTOS NETO
55976JOYCE CATARINA SOUZA DE JESUS
28268KARINE SANTOS DE SOUZA
11123LARISSA GAMA DA SILVA
26299LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
40017LUANA MILENA DOS SANTOS MACEDO
36584LUARA SOARES GONCALVES DA SILVA
28855MARIA APARECIDA PEIXOTO MORAES
47645MARIA CLARA LEMOS DE MELO DOS ANJOS
47884MARIA EDUARDA SANTO CHAMADOIRO
30509MARIA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA
38594MARIANA TORRES MENDES
14564MARIANE DE JESUS MESQUITA
23635MARIANE MATOS AMORIM
45144MARTA CERQUEIRA MELO
44741PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO
4821PAULO CESAR COSTA PEDRO
16639RAFAEL DE LUCENA PEDRAL
54009RAFAEL SOUZA ANDRADE
52286RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO
56491ROGERIO LEIRO FONTAN
16664RUHAM ARTHUR RIBEIRO QUEIROZ
16938SILAS DE JESUS REIS
23580TASSIO JOSE SOUZA SERAFIM
34784VICTOR CORREIA FARIAS
55351VITOR EMANUEL DE CASTRO PASSOS
Curso: Letras Vernáculas
57422ALINIA MARIA NASCIMENTO SILVA
46725ANDRE LUIS DA SILVA SOLON
27385ARIANE LAIS MACHADO DO NASCIMENTO
8810BARBARA CARLA DAS DORES SANTOS
41360BARBARA SANTOS SOEIRO
20529ELIAS SANTOS CORREA JUNIOR
56836GABRIEL SILVA ALVES AMORIM
27423KARINE DO NASCIMENTO FONSECA
17370MARISA RIBEIRO DO CARMO
28020PRISCILA OLIVEIRA SANTOS
11366SANDRA MACHADO FERREIRA
Curso: Letras - Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna
33953BIANCA DOS SANTOS ROCHA
10426DANIELA DE ANDRADE COSTA
31310EMILLE MORGANA SANTOS MATTOS
53775FERNANDO DA SILVA ASSUNCAO
27762FRANCILENE NASCIMENTO SANTANA
21925ICARO ALMEIDA CORREA
41260JAISY CARDOSO DOS SANTOS
52118LUCAS FREIRE RAMOS LIMA
16950LUIZ VINICIUS AGRES CARVALHO DOS SANTOS VARJAO
25038SUIANA JULIAO SANTOS
Curso: Letras - Língua Estrangeira Moderna Clássica 
23761FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS
27564GREICE ALVES COSTA
28917GUIOMAR SA TELES DA SILVA
47733LEON DIMITRI BARBOSA MELO
32877LETICIA TORRES LINO
19344RAFAEL DE JESUS MIRANDA
8091VICTOR LAHIRI OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Curso: Letras Vernáculas - noturno
25388ALEXANDRE FREITAS ALVES
11875AMANDA PINTO ROCHA OLIVEIRA
37733CAROLINA SILVA LEITE
23629CAROLINE LOPES DA CRUZ
33421DANIELE SALES ARAUJO
11903FERNANDA CUNHA MOTA
25360GABRIELA BEZERRA DE DEUS SILVA
52248HILARIO MARIANO DOS SANTOS ZEFERINO
25356JEAN KLEBER DA SILVA CUNHA JUNIOR
57796JULIA AZEVEDO MAIA
30892LIDIANE DE OLIVEIRA SILVA
39297NELSON LUIZ DO ROSARIO FILHO
42469SORAIA VINHATICO NEVES
Curso: Letras - Inglês e Espanhol  
29828ADRIANO FERREIRA DA SILVA
50680ANTONIO CARLOS NERI DOS SANTOS FILHO
26598DALET NEGRAO GONCALVES LUZ
14311EURIDICE CAVALCANTE DOS SANTOS
53101IGOR LEMOS VILAS BOAS ALVES
51161ITALO LEONARDO DA SILVA LIRA
48936JANAINA MARINHO WANDERLEY DA SILVA
9309LEANDRO RODRIGUES BLANCO
43895LETICIA SANTOS CARDOSO
34185LILIANE ALVES DOS SANTOS
32789MARGARETH LISANDRA DA LUZ SANTOS
12310NIDIA VIRGINIA SANTOS OLIVEIRA
12293WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
Curso: Dança
55861ADRIELLE DA SILVA BISPO
39795ANA PAULA ARAUJO AZEVEDO
57489BEATRIZ GONZALEZ LAGOS IZQUIERDO
57748BIANCA OLIVEIRA PORTELA
18975DALILA VITORIA CASTRO SILVA
38957EDENIA KELLY DE ASSIS CERQUEIRA SANTOS
11316ELIZABETE CRISTINA DO CARMO SILVA SOUSA
46622GEISA DOS SANTOS ARAUJO
26897HELLEN KAROLINE SILVA BARBOSA
44491JAIARA ALVES PAIM DE OLIVEIRA
55567JESSICA DE JESUS COSTA
21803KATIANE OLIVEIRA PORTO
29662MARIA CECILIA QUEIROZ DE ARUJO
10421MYLENA KARINE CALDAS BEZERRA
48070POLIANA DOS SANTOS RAMOS
52097PRISCILA REGINA RODRIGUES JORGE
18375RAQUEL CONCEICAO SANTOS
8097STHEFFERSON DA SILVA LIMA
30094TAMYRES EMANUELLE CONCEICAO DE SOUZA
6167THAMYRIS RODRIGUES DE SIQUEIRA
17687VALESCA MIRANDA SALES
35471VIRGINIA MERY COSTA SANTANA
5357YANA KARINE PINA COSTA
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Artes
4901AMANDA SOARES DE OLIVEIRA POMAR
4956ANA CAROLINA OLIVEIRA BASTOS
34263ANA CLARA CALLEGARO DO NASCIMENTO
47227ANA CLESSIA SANTOS ESTRELLA GUEDES
17302ANA PAULA ANDRADE MIRANDA
35362ANANDA ARAUJO
42536BRENO PALMEIRA DE BRITTO LYRA
39706CAROLINE SANTOS LIMA
9166CATARINA BASTOS AROUCA MOREIRA
48789DANILO SOARES CARDEL
5822FELIPE DE CARVALHO FONTOURA
57406GABRIEL REALE MENEZES DE LEMOS
8101GABRIEL SANCHES GOMES
12134GEORGE LAVIGNE DOS SANTOS
28248GILDAIR DE ALENCAR JUNIOR
7627JADE ABREU DA SILVA
54674JANAINA ABDON MAIA
19102JAQUELINE JESUS DA SILVA
14857LAIANE DOS SANTOS RIBEIRO MACHADO
56711LAIZ MARIA DOS SANTOS DE MESQUITA SOUZA
14842LUCAS JOSE DE CARVALHO DOS ANJOS
24575LUIS ERNESTO DE ASSIS PICANCO
53505MARIA MICHELA BOSETTI
24187MATHEUS MORAIS VITORIANO DIAS
18447RANIEL JOSE DA SILVA JUNIOR
37181RODRIGO CONCEICAO DOS SANTOS
49161RODRIGO COSTA RODRIGUES DA SILVA
16273TAIANA GOMES MELO
24786TAIANA LAILA DA SILVA TRINDADE
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Artes - noturno
30856ANA FLAVIA BONANI
8542ANDRE FELIPE LIMA ROZA SODRE
17102ANGELICA ORUNESU ARAUJO
12814ARNALDO DE SANTANA SILVA
37146BRENDA SILVA MENEZES
34634BRUNO BISPO ROCHA
14049BRUNO SANTOS CORDEIRO
7661CARLOS ANDRE DE JESUS SOUZA
16838CARLOS EDUARDO JESUS COSTA
9871CAROLINA PAVAM FERREIRA
25362DANIEL LOPES SARAIVA
9734DANIELA BRANGATO BARBOSA
17653DANLEI MATHEUS MENDES ARAUJO
20094DIANA SOUZA DE OLIVEIRA
13691EIDE SARA LAGE DOS SANTOS
34100ELAINE CRISTINA MARTINS DE LIMA
39418ELISSON LOPES BRITO
9953ERIVELTON SANTOS GUSMAO DE SOUZA
28593FABIANA IDALINO DA SILVA
33289FELIPE HAYNE DE ANDRADE
19095FERNANDA BRITO DOS SANTOS
18695FERNANDO SERRAVALLE DE ANDRADE
14740GABRIELLA DOS SANTOS CORREIA
22298GEORGE DA SILVA LIMA
32524GILMAR MIRANDA FREIRE
5191GISLAINE SANTANA VASCONCELOS DA SILVA
23500HANNA VIEIRA ASSUNCAO
22043HELEN ADRIANE COELHO LIMA
39627IAN CARLOS PIMENTA BAGDEDE
47466IARA PATINO DIAS
6658IGOR DOS SANTOS MOURA
47677ISABELLA BOTELHO E PAIVA
23687ISABELLA SANTANA DOS SANTOS
25444IVES RENAN CARVALHO AUGUSTO
40767JACKSON SANTANA DIAS
33960JAICLA DE JESUS DA SILVA
31480JAMILE ESQUIVEL DOS SANTOS
16678JEAN CARLOS MOTA DOS SANTOS
13945JHONATAN UILLY GOMES FERREIRA
14794JOICE BORGES COSTA
21246JONATAS MILITAO CARNEIRO
8028JULIA SABA CARDOSO DEIRO
14616JULIA SANTOS LEANDRO
40184KAULA DAMASCENO CORDIER
32173KLEBER SANTANA DA CONCEICAO
40657LAIS DANTAS BONFIM DA SILVA
51921LARISSA MOHALLEM RIZZI
19525LINA CRUZ MENDES
24909LOURENCO BARROS QUEIROZ
38599LUCAS ASSIS LOURES VALE
42109LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS FONSECA
7006LUCIANE SANTOS DE OLIVEIRA
9298LUMA PINHEIRO CARNEIRO
39112MILCA BRIGIDA DE JESUS
9642MOISES VITORIO DA CONCEICAO
29745MONA ALBAN GRAMACHO
21417NAIANE DA SILVA SANTOS
14382NIVIA CRISTINA NOVAES VIEIRA
12191PEDRO AUGUSTO COLLETTO VIEIRA SILVA
43209PETER SHILTON SANTOS SILVA
43430PIETRA DE CERQUEIRA CRELICK
4839RAFAELA UCHOA DE AZEVEDO
55789RANIRLEI QUADROS PINTO
54970RAYAN RIBEIRO MACEDO SILVA
25741RODRIGO BALBINO DE OLIVEIRA
27000SAMILLE SILVA DE JESUS
15674SILMARA FARIAS RODRIGUES
34424TAMARES RIBEIRO DA SILVA
28780VANESSA SILVA PEREIRA DE JESUS
39647YNAIA LEAL RUPERT
7986YURI SILVA RODRIGUES
Curso: Dança - noturno
9962ADRIANA BARRETO DE OLIVEIRA DA SILVA
29412ATHOS UESLEI SANTOS CERQUEIRA
14640EVERTON BISPO DOS SANTOS
8155ISRAEL ANDERSON OLIVEIRA AZEREDO
43129JESSICA VERENA DE JESUS NEIVA
9660KEILA ESTEFANY DANIELLE DE OLIVEIRA
14410MARCELLE BELENS SOUSA DA SILVA
9235MARTHA BOKER TORRES
51166MATEUS PEREIRA SANTOS
21041MONICA GUALBERTO SANTOS
8240RAPHAEL DE JESUS RIOS
41973SUZANA MARGARIDA DA CONCEICAO RIOS
12481TAILA LEANE DOS SANTOS SAMPAIO
9237THAIS MOTA SILVA DA COSTA
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