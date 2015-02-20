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Ufba convoca para matrícula aprovados em 2ª chamada
Publicado sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 às 18:01 h | Atualizado em 21/01/2021, 00:00 | Autor: Da Redação
Sisu -
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A Universidade Federal da Bahia (Ufba) convoca para matrícula e entrega dos documentos os candidatos aprovados no Sisu em segunda chamada no vestibular 2015, com entrada no primeiro semestre do ano letivo.
Os selecionados devem efetivar as matrículas entre os dias 24 e 25 de fevereiro, conforme escalonamento dos cursos. Confira os detalhes da matrícula no site.
|Curso: Arquitetura e Urbanismo
|Inscrição
|Nome
|44424
|ADRIELE INACIO LUBE
|40437
|ALEXA DE CARVALHO GOMES DESCARDECI
|39141
|ALLANA PORTELA OLIVEIRA
|37684
|AMANDA ARAUJO DE SOUSA
|51317
|ARTHUR FONTES LOPES
|56057
|BEATRIZ PINHEIRO RIZEIRO CARMO
|34198
|BRUNA FERREIRA SANTOS
|48334
|CLERIA NASCIMENTO SANTOS
|36294
|DANILO SENNA BENATTI
|13299
|EDMARA PAIVA SANTANA
|47648
|FLORA MENEZES TAVARES
|41157
|GABRIEL DE LIMA SANTOS
|47598
|GABRIELA DI POGGIO SAMPAIO FERREIRA
|34236
|IAGO FREDERICK ALVES CARDOSO
|4912
|IAGO GERMANO DA SILVA
|30548
|IAGO QUARESMA DA SILVA
|54071
|IGOR OLIVEIRA HENCKES
|43784
|INGRID DE OLIVEIRA PITA
|28802
|IZABELLA LESSA DAS NEVES
|10819
|JANA RAVESCA SALES DE MESQUITA
|34893
|JESSICA FERNANDES MARQUES
|43945
|JULIA MARIA RAMOS DE ALMEIDA
|51236
|LARA GALLY DE SOUZA
|34982
|LETICIA BARBOSA SOUTO
|38379
|LETICIA SAMPAIO DE ANDRADE
|51813
|LINAIA TEIXEIRA LIMA
|54516
|LUCIANA LEITE DIAS
|15565
|LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MATOS SOUZA SOBRINHO
|52045
|LUIZA BAHIA DAHIA
|48240
|MARIA CLARA MATTOS BRANDAO
|43319
|MARIA LEMOS DEDA
|30444
|MATEUS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA
|54073
|MATTHAUS SOBRINHO DE ASSIS
|35240
|NATALIA DOS ANJOS FARIAS
|56852
|NATALIA SANTOS LESSA
|54510
|PABLO GONZALEZ CAL
|35476
|REVVA DOS SANTOS SACRAMENTO
|20055
|SABRINA RACHEL RUBIO
|43349
|SARA EMILY SANTOS CARRICO DE ARAUJO
|26332
|SERGIO SANTANA DE AGNELO
|55024
|VINICIUS SANTOS PEREIRA
|37507
|YEDDA MAGALHAES FIGUEREDO
|Curso: Engenharia Civil
|6174
|ALAN NASCIMENTO LOPES
|19255
|ALLAN BEZERRA SANTOS
|20707
|ANDRE FURTADO ALVES
|35215
|AUGUSTO VASCONCELOS SAO PEDRO
|42921
|BERNARDO DE SA TELES PASSOS
|51212
|BRUNNO SANTOS BRASILEIRO MASCARENHAS
|39333
|BRUNO ALMEIDA RIBEIRO
|33461
|CARLOS EMANUEL GOMES SOUSA
|36373
|CAROLINE SILVA ARAUJO
|52216
|DANILO ALVES DIAS
|9342
|FILIPE SILVA MORENO DOS ANJOS
|47596
|GABRIEL LEMOS BORDALLO
|45300
|IGOR LIMA RIBEIRO
|12604
|ISADORA LOPES MIRANDA
|53645
|JESSICA SOUZA TEIXEIRA
|18564
|JOABE CARVALHO ARAGAO
|18963
|JOAO PEDRO ZIVIANI LIMA
|42847
|JOSE ELVIS SANTANA SANTOS
|47394
|LUANA MONTEIRO SANTOS
|31574
|LUIZ CLAUDIO MACHADO AMAZONAS
|44761
|LUIZA DUMET PASSOS
|39206
|MATEUS MARQUES PIRES DE ANDRADE
|55316
|PEDRO MARCHESINI NEVES
|22321
|VICTOR MANFRINE LIMA PINHEIRO
|47673
|WELLESSON MENDES DOS SANTOS
|19193
|YAN DA SILVA CARNEIRO
|Curso: Engenharia de Minas
|29967
|ALISSON ARIEL ROCHA NEVES
|56939
|BRENO LIMA BARBOSA
|32525
|DIEGO SANTANA DA SILVA
|33707
|GABRIEL SILVEIRA ROCHA
|16276
|JOAO VICTOR MOSCONE NOGUEIRA
|57130
|JULIANA RIBEIRO BARBOSA
|19475
|LUCAS DOS SANTOS MOREIRA
|38613
|LUIZ GUSTAVO NUNES CHRISTENSEN
|8072
|REBECA SANTOS DAS VIRGENS
|Curso: Engenharia Elétrica
|47597
|BERNARDO FLORES SALMERON
|39498
|DANIEL ABREU DUARTE
|56968
|DANIEL NERI ARAUJO
|9673
|EMANUEL ROCHA NERY
|39139
|HENRIQUE DE MOURA SINEZIO
|28275
|HIGOR MONTEIRO PAIVA
|56132
|JOAO VICTOR GALVAO DA MATA
|19655
|JOENIA SANTANA DE SOUZA
|7336
|LEANDRO REBOUCAS DE SANTANA
|52715
|LUCAS DOS SANTOS SANTANA
|14149
|MATEUS DOS SANTOS DE MENESES
|52300
|NELSON DIAS TIMBO
|23606
|ROBSON SANTOS DOS SANTOS
|Curso: Engenharia Mecânica
|41153
|ALEXANDRE DANTAS DE CARVALHO FEITOSA
|48247
|FELIPE LONGUINHOS DE OLIVEIRA PLACIDO CORREA
|33558
|GLAUBER SANTOS RIBEIRO DE SENA
|7795
|IZADORA DE JESUS OLIVEIRA
|25317
|JOAO GABRIEL KRUSCHEWSKY FALCAO
|39313
|JOAO VICTOR FONSECA MARTINEZ
|46740
|LETICIA PASSOS DE ANDRADE
|43283
|LUCAS CANARIO FELIX E SOUZA
|41897
|MARCOS VINICIUS RODRIGUEZ DA SILVA
|30838
|PABLO RODRIGO ROCHA MELO
|45436
|PATRIC SILVA CAIRES
|Curso: Engenharia Química
|5710
|GABRIEL LIMA DOS SANTOS
|39657
|JOSE JORGE BISPO SANTOS JUNIOR
|38749
|LUCAS ALVES NEVES
|44530
|MANUELLA RODRIGUES SANTOS
|51876
|NATALIA MENDES DE SOUZA
|20483
|RAFAEL DO NASCIMENTO
|47581
|RAQUEL REBOUCAS PAIVA
|34241
|RICARDO AMARAL SILVA RIBEIRO
|17267
|SAMUEL JURANDIR CRISOSTOMO PINTO
|43411
|TIAGO SANTOS MACEDO
|5694
|VICTOR COSTA ARAUJO
|Curso: Engenharia Sanitária e Ambiental
|13086
|ANNA CAROLINA SOARES DOS SANTOS ARAUJO
|43437
|ARTUR FERNANDES SANTOS PASSOS
|9551
|CAROLINA MATOS DOREA
|21365
|IRIS LIDIANE SANTOS DE JESUS
|43345
|JOAO MARCIO SOARES MACHADO FEITOSA
|21225
|JORGE CAMILO PINTO VIEIRA
|25585
|JULIANNA PEREIRA DA COSTA MAIA
|39057
|KAROLINE GONCALVES PEREIRA
|51077
|NADJA SUZART DOS SANTOS
|5956
|QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS
|51929
|RAFAELA LIMA TORRES MACIEL
|Curso: Física
|44917
|ADA GABRIELA LACERDA TEIXEIRA SILVEIRA
|28801
|ADRIANA SOUZA BRITO SANTOS
|24931
|ALBINO PINTO RABELO JUNIOR
|20812
|ANA PAULA ALVES AMORIM
|39720
|EDSON MENEZES BARRETO
|15332
|EDUARDO SOARES E SILVA BRITTO
|24398
|FILIPE MENEZES DOS SANTOS
|52106
|JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
|52510
|JOSE GABRIEL BERTOLINO DE CASTRO
|48377
|LUCAS NOGUEIRA DE JESUS
|38401
|LUIS ENRIQUE SANTOS PRADO VEREAU
|10834
|MANOEL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
|45806
|MOISES VINICIUS NAZARETH OLIVEIRA DOS SANTOS
|9721
|ORLANDO JHONATAS COSTA MOURA
|7394
|VICTOR MEDEIROS DA CRUZ
|Curso: Geografia
|25296
|CAROL FRANCA NASCIMENTO QUEIROZ
|39652
|DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
|56897
|FRANCISCA EDIGLEUMA PEDROSA
|18243
|GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|23213
|JOAO MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS
|55731
|JOAO PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|31428
|JOSE SOCRATES OLAVO DE SOUZA JUNIOR
|23294
|LUCIANO CONCEICAO LIMA
|56612
|MATEUS ARAUJO DE ALMEIDA
|35498
|THIAGO LUIS SANTOS MARQUES
|Curso: Geologia
|22856
|ALICE DOS SANTOS CRUZ DIAS
|38523
|AMANDA WOUK
|39156
|CAIO NAOKI SAKAI SHIMOMURA
|12640
|DAYANE MELO DA SILVA FREIRE
|53335
|FILIPE SOARES LEAO DA SILVA
|32735
|GLORIA KAROLINE MACIEL COSTA
|56873
|IGOR PIVETTA SILVA
|51379
|JACKSON DOS SANTOS BRITO
|39327
|LEONARDO ALMEIDA DA SILVA
|44171
|MARCOS CICERO CUNHA SILVA
|44200
|MILLA CAYRES SAMPAIO BARBOSA
|10651
|ROSIANE RODRIGUES SANTOS DE MELO
|24988
|THIAGO RIVABEN LOPES
|Curso: Matemática
|30267
|ANDRELI SANTANA DE OLIVEIRA
|34883
|AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES
|29809
|CAIO SOUZA RAUH
|16647
|CLEIDINEIA EVANGELISTA SILVA
|32954
|EDMUNDO PEDRO DE OLIVEIRA NETO
|43854
|EDUARDO OLIVEIRA GONCALVES DE JESUS
|53367
|ELIENE AMARAL MONTENEGRO
|22053
|ELY DA SILVA NOVAES
|9348
|FLORA ARAUJO VALVERDE
|15303
|GENE CLEBSON APOLINARIO SANTOS
|56445
|GRAZIELE SILVA DE JESUS
|28353
|IANA ELISABETH ALVAREZ RODRIGUES
|46676
|LUCAS DE JESUS PADILHA
|38874
|LUCAS GOMES VILAS BOAS PRADO
|24104
|LUIZ RICARDO CERQUEIRA FREITAS JUNIOR
|15930
|PAULO GIOVANI NUNES LIMA
|10074
|PAULO RODRIGO GARCIA SOUZA
|16579
|PEDRO HENRIQUE REGO ARAUJO DE SOUZA
|47695
|PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS
|7976
|PRISCILA PEIXINHO BAHIA
|16528
|RAPHAEL LIMA DE ALMEIDA
|4601
|RICARDO DOS SANTOS PINTO
|19911
|STEWART MIKAEL ANDRE
|13212
|THAYNA SOUTO QUEIROZ
|24845
|VICTOR SHINICHI COELHO ARUGA
|42825
|VITOR RIBEIRO NUNES
|Curso: Ciência da Computação
|19079
|BRUNO GUILERA FERREIRA
|43458
|FELIPE CARVALHO PASSOS
|13773
|IAGO DE OLIVEIRA TOSTES
|31140
|JEFFERSON XAVIER DE JESUS SOUZA
|43850
|JESSICA MACHADO DE SANTANA
|51976
|KEVIN GONCALVES DE ALMEIDA
|6906
|LUIZ CESAR SANTOS
|17978
|MANOLLO CASTRO DE PINHO MARTINEZ
|47694
|MARCUS ALDREY SOARES DOS SANTOS
|33957
|MATHEUS DOURADO
|32793
|PATRICK DE LIMA LOPES ROCHA
|19328
|PEDRO DIAS BAQUEIRO
|42729
|PEDRO VIDAL SALES
|Curso: Química
|38738
|ALINE BARBARA SANTOS DO AMARAL
|32294
|ALLANA SOBRINHO DOS SANTOS
|19689
|ANA CARLA NEVES DA CRUZ
|12111
|LEONARDO RODRIGUES GARRIDO
|35746
|LUANA SANTOS RODRIGUES
|48853
|LUCAS CINTRA ALMEIDA
|28337
|MATEUS DOS SANTOS MOREIRA
|42735
|RAONI SOUSA SANTOS
|42743
|REBECA LOPES SANTOS
|26453
|VICTOR HUGO ARAMAYO MAURICIO
|Curso: Estatística
|6443
|ALEX SANDRO BRANDAO DE ALMEIDA
|13887
|AMANDA SOUSA DE ALMEIDA
|15168
|BIANCA DA SILVA NASCIMENTO
|27643
|CARLA GRAZIELA OLIVEIRA MACHADO
|12244
|DARLAN DE SANTANA MAIA
|30453
|DOMINGOS SODRE DE OLIVEIRA JUNIOR
|15236
|EDUARDO SANTANA FERREIRA
|34378
|EMILIA CARDOSO DOS SANTOS
|28448
|GABRIELA LIMA BORGES
|33534
|IAGO CERQUEIRA DA SILVA
|7603
|IGOR PINHEIRO PESENTE
|20156
|JESSICA FAGUNDES GOES
|16499
|JOICI DA CONCEICAO SANTOS
|20703
|JOSE GUILHERME SANTANA DE SENA
|29891
|JULIANA DE JESUS SANTOS
|29730
|LEO HENDRYC VIANA DE SOUSA
|32398
|LEONARDO CERQUEIRA DA SILVA
|33785
|LEONARDO SANTOS RODRIGUES
|10601
|LUCAS DOS SANTOS MAGALHAES
|19913
|MATHEUS MEIRELLES SAMPAIO DE SOUSA
|29927
|SILVIO LEANDRO CORREA DA PURIFICACAO
|28867
|TAUAN SOUSA CARVALHO
|26771
|TIAGO OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA
|Curso: Geofísica
|30055
|EDIANE COUTINHO DA SILVA
|56346
|FABRINE DE OLIVEIRA MELO
|29636
|GEORGE SILVA DE CASTRO
|26678
|ITALO DE BESSA MACHADO
|51874
|JOAO RICARDO DUAILIBE DE OLIVEIRA
|27222
|JOSE HENRIQUE MARTINS BORGES
|52157
|JULIO BRANDAO DE OLIVEIRA
|39832
|LUCAS BASTOS HORTA
|37266
|VALDIR DOS SANTOS JUNIOR
|Curso: Oceanografia
|52864
|CAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS
|22455
|CAROLINE DE SOUZA DOS SANTOS
|22124
|CATHARINA ASSUNCAO BOMFIM
|23645
|FERNANDA ALMEIDA SOARES DOS SANTOS
|29889
|LUANA MORENA SILVA SOUZA
|5673
|LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO
|28608
|MATHEUS LIMA DE ANDRADE
|34904
|NILTON LOURIVAL DA SILVA FILHO
|43529
|TIAGO LOPES DE QUADROS
|34332
|TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS
|Curso: Física -noturno
|8348
|AMANA BARROS AMARO DA SILVA
|21219
|CARLOS HENRIQUE SANTOS JESUS
|28755
|EVERTON SANTOS SANTANA
|42423
|GUSTAVO MATOS BASTOS
|14168
|IGOR SANTOS BATISTA
|48764
|ITALO CESAR PITON COSTA
|19825
|JEAN CARLO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR
|21729
|LAIAN DE MOURA SILVA
|50919
|MARX JORGE GOUVEIA MARQUES
|18767
|MAURO CESAR PIRAJA RIBEIRO BARBOSA
|34693
|MIGUEL MAESTU ALMEIDA JUNIOR
|40346
|NATACHA ANDRADE FERREIRA
|11070
|VINICIUS OLIVEIRA COSTA
|Curso: Geografia -noturno
|55301
|DANIEL DIAS SERAFIM DO NASCIMENTO
|34559
|ELOISA CAMPOS VIRGENS
|9372
|EMILE PINTO CAVALCANTE
|13423
|FERNANDO VITOR DE VASCONCELOS RODRIGUES SILVA
|25957
|GABRIEL VIEIRA DE SANTANA ROCHA
|26268
|GIOVANNA BARRADAS CARNEIRO SZPORER
|30219
|ITANA BARROS DOS SANTOS
|7256
|JOCEVAL JESUS DOS SANTOS
|30115
|NATALIA MORENA LAGE SILVA
|44216
|RAFAEL SAO PAULO BRANDAO
|10858
|ULISSES CARVALHO SILVA
|Curso: Matemática - noturno
|9577
|ALEXANDRE MAGNO SOBRAL SANTOS
|11160
|ANTONIO JORGE DE JESUS SOUZA
|23669
|CAMILA BARRETO PEREIRA
|33647
|DIEGO BRAGANCA NOGUEIRA FREAZA GARCIA
|53510
|FABIANO DE SOUSA PESSOA
|20251
|FRANCLIN UESLEI FRANCA BARRETO
|8731
|GEORGE LIRA DE CARVALHO ALMEIDA
|38003
|GILBSON JOSE VELASCO SOUZA FILHO
|26816
|HERNANDES NASCIMENTO SILVA
|53011
|JEFERSON OLIVEIRA DA RESSURREICAO
|17947
|LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ
|30562
|MAIARA MENESES DUARTE
|11303
|MARCIO EDILSON FRANCO ALVES
|55855
|MATHEUS FELICIANO BARROS GOMES
|55345
|MILENE BRITTO LIMA
|12256
|NARELLE ROCHA DE SANTANA
|22849
|VALDIVAN ALVES FERREIRA
|29856
|YTALO FERNANDES SANTOS
|Curso: Química -noturno
|55955
|CAMILA PIRES SANTANA
|25498
|CLEBER BATISTA OLIVEIRA
|15676
|DANIEL NASCIMENTO CAMPOS
|51681
|ELIZA MARIA DA SILVA SOUZA
|20793
|IWA NUNES DUARTE
|23287
|JACKELINE RODRIGUES TEIXEIRA
|29913
|KALYANE VILLA FLOR DE CASTRO
|14901
|LARISSA ALFANO SACRAMENTO NUNES
|30957
|LIVIA BRITO DE SOUSA
|12124
|MILENA SANTOS DE OLIVEIRA
|39120
|PEDRO DE LEMOS SILVEIRA
|51428
|RAFAEL MARCIO CORREIA SANTOS
|52585
|RAFAEL VIANA VIDAL
|28314
|TABATA EMY OZAWA
|12446
|TARCISIO CORREA OLIVEIRA
|17010
|VINICIUS CARDOSO LIMA
|28509
|VINICIUS SILVA DOS SANTOS
|Curso: Engenharia de Produção
|29064
|BARBARA OLIVEIRA FERREIRA
|47459
|BERNARDO CANNA BRASIL MOTTA
|20315
|BERNARDO RAMOS LEITE
|35812
|DIEGO DE SANT ANA COIMBRA PEREIRA
|51113
|INGRID RAMOS SANTANA
|23166
|LAIZO SANTOS DA SILVA
|52234
|MARCELO VASCONCELOS FERREIRA
|51289
|NATANAEL COSTA DA SILVA
|29152
|PEDRO CIDREIRA RIBEIRO
|10743
|RAFAEL LUIZ FARIAS SILVA
|23620
|RAINARA SANTOS OLIVEIRA FRAGA
|49514
|RODRIGO GONCALVES MARQUES DE SOUZA
|9601
|RUAN LAVELE ALMEIDA
|9580
|SILAS DE MIRANDA SOUZA
|Curso: Engenharia de Computação
|21913
|CAIO LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
|26526
|CHRISTIAN PENHA BATISTA
|57837
|GUILHERME CARVALHO CARIA
|28338
|IAN DE DEUS ENCARNACAO
|12294
|JAIME MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|16136
|JOAO VICTOR ANDRADE FASKOMY
|19011
|JONAS OLIVEIRA PEREIRA
|34142
|LAYANE MIRELA ORNELAS SACRAMENTO OLIVEIRA
|34965
|TAIAN FONSECA FEITOSA
|17700
|WENDEL MACEDO DE OLIVEIRA
|Curso: Arquitetura e Urbanismo - noturno
|34395
|ADSON TALES DE ARAUJO MAIA
|22337
|ANDRE MIRANDA PORTELA
|14798
|FERNANDA OLIVEIRA DOMINGOS
|47905
|IGOR ROCHA COSTA FERRAZ TAVARES
|52295
|ISABELA OLIVEIRA SOUSA
|14188
|JOAO PAULO OLIVEIRA LIMA
|38316
|LAILA DE AQUINO MALBOUISSON
|35835
|LORENA ALMEIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA
|34543
|NAYLA SANTOS GUIMARAES
|47413
|PRISCILA JESUS NUNES
|15335
|WALTER LOPES FROTA NETO
|Curso: Engenharia de Controle e Automação de Processos
|22661
|FLAVIO ARAUJO DE CASTRO
|16564
|JOAO VICTOR SANTANA DOS SANTOS
|21588
|LUCAS SILVA LOUREIRO
|20042
|MARCELLE ARAUJO PIRES
|51496
|MARCIO SANTOS SILVA MEDEIROS
|21292
|MONALISA DE OLIVEIRA RIOS
|33836
|SAULO RODRIGO COSTA FERREIRA DA SILVA
|28443
|VITOR MIGUEL SANTANA NASCIMENTO
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - noturno
|25343
|ADILSON DE JESUS SANTOS PEREIRA
|56093
|ALENALDO ROCHA GAMA
|12587
|ALEXIA BRUNA DOS SANTOS VILA VERDE
|26071
|ANA VERBENA PEREIRA BRITO DA CONCEICAO
|34981
|ANDRESSA BORGES MAIA
|46666
|BRUNA MAGALHAES LEAL
|51546
|BRUNA PIVA NOBRE BERNAL
|12406
|BRUNO OLIVEIRA ALMEIDA
|8001
|CAIO LUIS GUACHE DE JESUS
|15186
|CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO
|16733
|DANIELE DE OLIVEIRA GUEDES
|29849
|DANILO PENA DA SILVA DALTRO
|14419
|DIOGENES WAGNER DOS REIS SOCORRO
|37708
|DOUGLAS BASTOS DE SOUZA
|34030
|FILIPE GEOVANE FRANCA SAMPAIO SILVA
|19141
|FILIPE SILVA DE SANTANA
|30879
|GABRIEL FRANCO DE QUEIROZ RAMOS
|9054
|GABRIEL MORAIS SILVA SOUZA
|19097
|GERSON DA SILVA SANTOS
|24389
|GISELLE AZEVEDO FRAGA NETA
|11879
|HAROLDO DE ALMEIDA ARAUJO
|26607
|ICARO LACERDA
|36637
|IGOR CARVALHO SIMOES SANTANA
|15737
|ISAIAS SANTOS SILVA
|22518
|JAMILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR
|47809
|JANILSON DE OLIVEIRA SANTANA
|34913
|JESSICA OLIVEIRA DOS ANJOS
|26098
|JESSICA SAN JUST CARVALHO
|49242
|JOAO VITOR CORREIA DA SILVA
|28660
|JOAO VITOR COSTA FREIRE
|20470
|JONIVAN SOARES DE JESUS
|39643
|JOSE DIOGO DA SILVA CARNEIRO
|17196
|JOSE OSMAR ANDRADE GUIMARAES NETO
|8150
|LAIANE FERREIRA ROCHA
|38697
|LAISA PEIXOTO MOTA
|56948
|LARISSA RIBEIRO DE JESUS
|33971
|LAVIGNE NAIANE OSORIO DOMIENSE
|36701
|LEONARDO BRITO ALVES NEVES
|18148
|LUIS ARTUR SIQUARA ESPINOSA
|35890
|LUISA SANTOS TEIXEIRA
|20183
|LUIZ HENRIQUE MUNIZ BARRETO DE GUSMAO E SILVA
|39345
|MARCUS VINICIUS MATOS RIBEIRO
|27210
|MATHEUS DE OLIVEIRA GAMA
|29007
|NATALIA MALU ALCANTARA MUSOTTO
|27233
|PALOMA CHAVES MENEZES
|56245
|RAFAEL FREITAS GUIMARAES OLIVEIRA
|22368
|RAFAEL REIS DE OLIVEIRA
|53491
|THAIS DE SOUZA COSTA
|5394
|TIAGO DA SILVA OLIVEIRA
|49112
|TIAGO DOS ANJOS OLIVEIRA SILVA
|48612
|UESLEI BISPO DE SOUZA
|8725
|VANESSA DE SANTANA ALVES
|55291
|VITOR LOYOLA SANTOS
|44074
|WILLYANE FONSECA FIRMO
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
|31765
|CAROLINA KAUARK FONTES
|32204
|DARLAN ALESSON RAMOS BARBOSA
|5897
|ELLER VASCONCELOS OLIVEIRA SANTOS
|52133
|FELIPE DE ANDRADE FONSECA
|30426
|FILIPE ALMEIDA PINTO RODRIGUES DA COSTA
|43687
|ICARO PITA WEYLL
|29925
|JANAINA SANTOS BRAZAO
|29263
|JARBAS TAVARES SANTOS
|57783
|LEO WESTERN ALMEIDA SILVA
|25216
|LORENA DE SOUZA FALHEIROS LEME
|17231
|LUCAS MARQUES DE SOUZA
|43606
|MATHEUS ANDRADE ALMEIDA
|31223
|MATHEUS SAMPAIO SANTOS
|32609
|RAFAELLA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA
|48707
|RENATA LIMA RIBEIRO DE SENA
|17616
|SILMARA BARROS DE SANTANA CORREA
|6929
|TAMIRES NUNES MASCENA
|39223
|VANESSA MONTEIRO ALVES
|35671
|VITORIA DE ALMEIDA COSTA
|Curso: Engenharia de Agrimensura e Cartográfica
|42898
|ANDRE LUIZ MARQUES PIRES
|32414
|CAIQUE GOMES RIBAS DOS SANTOS
|35541
|DENIZE RIBEIRO DA SILVA
|29985
|DIEGO JAMI MENEZES DA SILVA
|57136
|DOUGLAS SILVA COSTA BARRETO
|31215
|IGOR MENEZES SANTOS
|22228
|LAILA BINA MARQUES ALVES
|30531
|NATALIA SCARLET RIBEIRO CHONG
|31939
|RAIMUNDO NONATO ALVES SILVA JUNIOR
|12509
|RENATA SA TELES OLIVEIRA
|Curso: Sistemas de Informação
|32444
|ANDRE LUIS PORTELLA DOS SANTOS
|30435
|DAMIAN COSME DE JESUS MENESES
|23918
|KEVIN OLIVEIRA DA SILVA
|52275
|LINCOLN SILVA DE OLIVEIRA
|16484
|MATHEUS CASTRO CONCEICAO DA SILVA
|10128
|NEYDE KAREN GOMES BOTELHO
|5784
|WALISSON JOSE DE OLIVEIRA
|Curso: Computação - Licenciatura
|16000
|ADEILSON TAVARES JACINTO
|51673
|ALBERT SOUSA RAMOS PEIXOTO
|4659
|ALEIXON KEVIN CARVALHO ALVES
|47410
|ANDRE CARNEIRO DO NASCIMENTO
|47015
|ANDRE NASCIMENTO VIANNA
|31303
|CAIO FELIPE RODRIGUES SALLES
|9968
|DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO
|6905
|DIOGO AGUIAR ALMEIDA
|28781
|DIOGO SILVA ALMEIDA
|29789
|GERVASIO VENICIUS ARAUJO MOREIRA
|19425
|GLEYKTON BORGES SILVA
|20693
|GUILHERME SANTANA LOPES DA CRUZ
|29922
|JADSON RAMOS SOARES DOS SANTOS
|33015
|JANDER LUIS DOS SANTOS BARBOSA
|13922
|JORGE DE AQUINO VASCONCELOS NETTO
|20412
|JOSE NILTON MOREIRA JUNIOR
|33068
|JULIO VIANA MACHADO
|14603
|LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
|30458
|MATHEUS DE OLIVEIRA KRAYCHETE DA SILVEIRA
|7966
|MOIRA BASTOS PRATES
|9891
|NEILA CARLA LIMA CARNEIRO
|34267
|RAFAEL CARNEIRO DA MOTA
|Curso: Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre: Gestão do Transporte e Trânsito Urbano
|19670
|ADENILTON SANTOS CORREIA
|22295
|ADNEI FERNANDES LORDELO
|13760
|ARTUR CAVALCANTE LIMA
|25959
|ARTUR LUIS SANTOS JOSE
|32370
|BEATRIZ SANTANA DE JESUS
|34437
|BRUNO RUBENS RISCHARD TESTA
|44657
|DANIEL SANTOS SILVA
|8704
|EDUARDO ALBERTO RODRIGUEZ DA SILVA
|43948
|ELBER SANTANA CAVALCANTE
|29281
|FABIO COSTA SANTOS JUNIOR
|23785
|FERNANDO ANTONIO DA SILVA GUIMARAES JUNIOR
|44324
|JOAO MACIEL DE OLIVEIRA SILVA
|12784
|JOAO RAPHAEL SANTOS SENA GOMES
|46572
|JOSE KENNEDY LEMOS BASTOS
|56980
|JOSE RAIMUNDO DE JESUS
|10605
|LEONARDO NORONHA DE CARVALHO
|13796
|LUZIA TAINA CALHEIRA GUIMARAES
|30569
|MANUELA DA SILVA LIMA
|6535
|MARCELO RODRIGUES MIRANDA
|4501
|RAIANE SILVA LIMA
|15752
|SCHIRLEY GONCALVES REIS
|23863
|SERGIO LUIZ DE JESUS BONFIM
|13508
|SERGIO ROBERTO COSTA BEZERRA
|26806
|THIAGO ROBERTO SANTANA COLOMBIANO DOS SANTOS
|Curso: Ciências Biológicas
|57303
|ALDO SILVA BURAEN
|39049
|BARBARA INES ARCANJO XAVIER
|9448
|CAROLINE ARAUJO BEZERRA
|10444
|EDER SILVA DE JESUS
|17868
|ELIANE CONCEICAO SILVA
|43037
|ELISA GIANNELLA
|8042
|IAGO BRASILEIRO DA SILVA
|42839
|IRENE DO NASCIMENTO MILCENT
|24394
|JULIA CRISTINA LOPES MOTA
|20205
|LEONARDO CONCEICAO LOPES
|44001
|LUIZA SANDOVAL PERIN
|43489
|MARCELO OLIVEIRA ALEXANDRINO
|48196
|MARIA ALESSANDRA PACHECO
|38423
|MARIA GABRIELLA RIBEIRO CARVALHO
|6845
|MARINA FAILLACE DE AMORIM
|25224
|MATHEUS PITHON TEIXEIRA MACHADO DE SANTANA
|35550
|REBECA DE SANTANA VIEIRA
|49895
|RONY CRUZ DE OLIVEIRA
|42411
|VICTOR ELOY LIMA
|Curso: Enfermagem
|15477
|AKYRA RAUL MACHADO
|28046
|ANA CAROLINA PELLEGRINI BARROS PELEGRINO
|28306
|ANA RAQUEL SANTOS DE MOURA
|6031
|BARBARA ELLEN BORGES MAIA
|7126
|ELISSA NASCIMENTO CAVALCANTE
|16315
|GABRIEL SILVA DE ALMEIDA
|31307
|GABRIELLE CABRAL DE SANTANA RIBEIRO
|14578
|GYOVANNA LIMA ALVES
|17123
|IGOR MYRON RIBEIRO NASCIMENTO
|18403
|JESSICA MORENO SOLEDADE DE ANDRADE
|47892
|LOUISE ALMEIDA SA BARRETTO
|20586
|MIRELLA DOS SANTOS JACINTO
|29710
|RAMILLY GUIMARAES ANDRADE SANTOS
|20736
|THAIS SOUSA SEIXAS
|32573
|TIAGO SOUZA LEAL
|17438
|YAGO SANCHES ROCHA GOMES
|Curso: Farmácia
|30861
|ADRIELLE NASCIMENTO FONSECA SILVA
|19551
|ANDERSON XAVIER DA SILVA
|53010
|BIANCA SOARES CARNEIRO
|46655
|BRENNO SOUZA GOMES MASCARENHAS
|13011
|DANIELE LARANJEIRAS DE ANDRADE
|23731
|DJAINE HAILA SILVA ROCHA
|56115
|FELIPPE DE ABREU MAIA
|12592
|FERNANDA CRISTINA SANTOS RODRIGUES
|40227
|GABRIELE ALVES CAJATY
|16861
|GLEYDSON AUGUSTO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|32701
|GLORIA MARIA DE JESUS SCHRAMM
|9817
|IAN COSTA OLIVEIRA
|16149
|ITANA VIRGINIA PATRICIO FERREIRA
|33302
|LARISSA ANDARACI CORDEIRO LOPES
|39336
|LUDIANNE PAZ LIMA DA SILVA
|35662
|LUISA MENDES DE CARVALHO COELHO
|16348
|MARIA CAROLINA GRANJA CORREIA
|16420
|NATANAEL MACEDO SOUZA
|56241
|NAYAH BARBIERI DO PRADO
|45792
|TAMARA CORDEIRO DO SACRAMENTO
|19238
|VICTHOR MONTEIRO DEMETRIO
|23840
|YURI LUZ DE CASTRO
|Curso: Medicina
|20606
|ANA JULIA RODRIGUES TONISI
|43782
|BRENDA SOARES DUTRA
|47880
|CHUVA CASTRO STARTERI
|18274
|DANIEL BRANDAO DE OLIVEIRA LOPES
|44192
|FABRICIO HOMEM DELREY ARAUJO
|14602
|GABRIELA PINHEIRO BEZERRA
|39621
|JUDAH LEAO BAROUH
|40110
|LETICIA MASCARENHAS DE SOUZA
|43304
|LUCAS CASTRO LEITE COSTA
|28489
|PEDRO AUGUSTO ASSIS LOPES
|43511
|RAPHAEL GUSMAO BARRETO
|14500
|RONALDO SANTOS GUEDES
|Curso: Medicina Veterinária
|57203
|ALEX PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS
|7071
|ALLANA LEAO LADEIA
|34742
|ANA BEATRIZ SAMPAIO DA CUNHA
|13869
|ANA LETICIA DOS ANJOS SAMPAIO
|43615
|ANA LUIZA FRANCO PINHO
|7776
|ANDERSON NETO RODRIGUES
|16545
|ANDREZA RODRIGUES FONTES
|55962
|ANNA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
|48336
|BRUNO VIEIRA DE SOUZA
|24465
|DAVI PINHEIRO TEIXEIRA
|17189
|DAVY MANATTA VASCONCELOS
|20713
|DEBORA REZENDE DOS SANTOS
|52258
|EMILY MOREIRA FEREIRA
|42144
|FELIPE DA CRUZ COSTA
|27589
|GABRIELA BARRETO MOTA
|47735
|GABRIELA FARIAS ALVES
|9277
|GABRIELA ROSSI FIGUEIROA
|24470
|GABRIELE VITOR DE ANDRADE
|15517
|GUSTAVO LEDO PORTELLA LOPES
|42786
|ICARO FARIAS CORREIA
|23542
|JAMILY MATOS CARDOSO
|34563
|JOAO PAULO REIS SILVA
|7733
|JULIA PEREIRA ROSA VILAS BOAS
|55137
|LUCAS LIRA DE ALMEIDA CANDIDO OLIVEIRA
|47848
|LUIS FELIPE DOREA MUTTI FIGUEIREDO
|7249
|MAGDA LUCIA SANTOS DE PINHO
|55606
|MARCIO ALAN SOUZA FIGUEIREDO
|18186
|MARCOS VINICIUS MORAES DA SILVA FILHO
|55274
|MARIA CLARA MOYSES DE SIRQUEIRA
|52900
|MARIA FERNANDA ARAUJO DE ALMEIDA
|21746
|MARIANA ARGOLO DAS VIRGENS
|13335
|MARIANA GARDET
|12522
|MARIANE ALVES FERREIRA
|22463
|PATRICIA OLIVEIRA SARDINHA
|51597
|PEDRO PAULO RIBEIRO DE SOUZA MENDES
|19872
|STEFANIE MOITINHO SANTOS FREITAS
|30335
|TALITA DA SILVA MENDES
|30068
|TATYANE CRISTINE LOMBA DA SILVA
|33728
|TONNY CRUZ OLIVEIRA
|19176
|VERONICA FABIANA ALVES SANTOS
|Curso: Nutrição
|55173
|AMANDA NOGUEIRA CALFA
|47724
|ANA LUIZA TRANCOSO COHEN BRITTO
|6197
|ANDREI ROCHA DE ALMEIDA
|45887
|ANTONIO CARLOS DIAS ANDRADE
|18103
|BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA
|46974
|BEATRIZ TOURINHO NOBRE GALIZA
|56062
|DEBORA CARIBE PASSOS SILVA
|37159
|DEBORA SANTOS BASILIO DE BRITO LUCHESI
|38845
|ERIKA DA SILVA SANTOS
|33300
|FABIANA SANTANA RAMOS
|7998
|INGRID FALHEIRO NASCIMENTO
|56176
|KENIA MARA BRISOLA
|51782
|MARCIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
|10115
|MARCUS VINICIUS BRITO FRANCA
|32866
|MARILIA LIMA PEREGRINO DE CARVALHO
|10638
|NICOLAS DE ANGELUS COSTA RIELA
|30804
|SILVIA REGINA BACELAR PINHEIRO
|31553
|THAIS BATISTA DE SOUZA
|24114
|TULIO MARINHO CABRAL
|22250
|YASMIN MARTINELLI TORRES HABIBE
|24495
|YASMIN MOURA PASSOS
|Curso: Odontologia
|10730
|AMANDA BARROS NUNES SANTOS
|39192
|AMANDA FRANCO PINHO
|47605
|AMANDA SIQUEIRA DE ABREU BRITO GUIMARAES
|13507
|ANA LUIZA DE PAULA DOURADO
|34744
|ANA PAULA RUFINO SANTOS
|48112
|ANDERSON LOPES GUERRA
|34850
|BARBARA DANTAS MARQUES OLIVEIRA
|43139
|BIANCA LUCENA SOARES LIMA
|29276
|BRUNO HITNER
|33239
|BRUNO LIMA CINTRA
|27950
|CAMILA NERI CARIGE
|38378
|CAROLINA RIOS ROCHA
|55360
|CATARINA TAVARES PINTO VIEIRA
|6055
|FAYLA DE CARVALHO COTRIM
|17823
|FERNANDA HORA GOMES DE SA
|38280
|ISADORA MENEZES BARROS
|6294
|IZABELLE ROCHA PONTES
|17970
|JAMILLE DE ARAUJO CARDOSO
|17814
|JOAO VICTOR DOS SANTOS SEVERINO
|29514
|KENNEDY LOPES GOMES
|24316
|LAIS SILVA CORREIA
|23869
|LORENA OLIVEIRA DE CARVALHO
|48585
|LOUISE ALMEIDA DA SILVA
|34252
|MARCOS VINICIUS MACHADO BRASILEIRO SANTOS
|17002
|MARINA MOREIRA HESSE
|32096
|MATHEUS BITTENCOURT VERGNE SOUZA
|55336
|NATHALIE DA SILVA NOGUEIRA
|53201
|RAFAEL NERY DA SILVA
|42853
|RENATO MATHEUS RAMOS CUNHA
|23501
|VALTER RODRIGO LIMA FRANCO
|25740
|VINICIUS WALLACE MATIAS SANTOS
|15631
|YURI CUNHA VALADARES
|Curso: Licenciatura em Ciências Naturais
|8079
|ALINE MOTA DE SOUZA
|18942
|CAROLINE ARAUJO BUNA
|8241
|CRISLANE DOS SANTOS SOARES
|8597
|EDMILSON MENEZES DE ARAUJO
|26909
|HENRIQUE CASTRO GAMA
|33479
|IVERSON BOMFIM MAGALHAES GUMES
|18930
|JAILSON DE JESUS SALOMAO
|8729
|JENNIFER DELGADO FONTES
|26616
|JESSICA CHAPELEIRO MONTEIRO PEIXOTO
|10524
|JOAO PAULO COELHO GOMES
|8082
|JOSE ARNALDO CLEMENTE DE SANTANA
|10349
|JULIANA EUGENIA DE OLIVEIRA
|9454
|KARLA SANDE SOUZA
|18881
|LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA
|34260
|LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA
|31274
|LILIAM SILVA SANTOS
|29763
|LUIZA LAIS LOPES SILVA
|17034
|MARIANA SOKOLONSKI SANTANA MACHADO
|20572
|PAULA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO
|32818
|RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA CALASANS
|7435
|RAFAEL RABELLO FERMIANO
|23722
|REBECA SANTANA BARRETO
|33447
|VICTORIA MARIA PEIXOTO LIMA DA COSTA
|42753
|WENDE SOUZA CARDOSO
|14858
|ZILDA ELLEN BAIAO NEVES
|Curso: Fonoaudiologia
|38682
|ARIEL DECA MOREIRA GONCALO DA SILVA
|10633
|BARUC ALVES
|17746
|CECILIA NUNES RODRIGUES PEREIRA
|19396
|DULCINEA DA SILVA GALDINO
|15758
|ERICK BRITO MEIRA
|17845
|EULLER REIS FARIAS
|42883
|GABRIELE OLIVEIRA BARBOSA
|44487
|GABRIELLA MACHADO MATOS
|15135
|GEISIANE CARDOSO BISPO
|33277
|GEOVAN JESUS DE SOUZA
|30235
|JOB PAULO DOS SANTOS FILHO
|30576
|LARISSA DOS SANTOS PROTASIO
|6584
|MONIQUE VITORIO DE LIMA
|Curso: Enfermagem - Vitória da Conquista
|33397
|ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS NUNES
|38565
|BRUNA LOPES DE AZEVEDO
|21371
|GABRIEL FARIAS PRADO FERREIRA
|28915
|ISAAC WENDEL SILVEIRA ROCHA
|31422
|JOSE AMARAL GOMES JUNIOR
|14093
|KATIA DE DEUS DE OLIVEIRA
|33550
|LARA LAIS BRITO MOREIRA
|21208
|LARA MORAES TORRES
|47577
|LARISSA ROCHA CARVALHO
|24716
|LORENA KALANY MORAIS BRITO
|9688
|MARTHA HALANA BASTOS DA ROCHA
|22631
|MAYARA MARQUES SILVA
|43499
|SABRINA MARIA JOSE NOVAIS MEIRA
|43667
|THAWLOANNA BARBARA CRUZ CASTRO
|Curso: Farmácia - Vitória da Conquista
|55297
|ALDO BARBOSA CORTES FILHO
|52023
|AMOS ALVES DE SOUZA
|33310
|ANA MEIRELLEN SOUZA FRANCA
|18966
|ANDRESSA MENEZES SANTOS
|19508
|BRENDA MIRANDA CAMPOS
|51936
|CATARINA SILVA GUIMARAES
|33268
|DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
|36043
|FELIPE GARCIA BITTENCOURT
|12761
|ITALA XAVIER SILVA
|31306
|JULIANA COSTA MAGALHAES
|34823
|JULIANY LARISSA SOUZA VILASBOAS DE LIMA
|9515
|LARA CAROLINE ROCHA LEONARDI
|34206
|LETICIA VITORIA FERNANDES ROCHA
|28607
|LUCAS MELO LOPES
|20357
|NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS
|14581
|RAFAEL RAMOS LONGUINHOS
|30223
|ROMULO CUNHA DA SILVA RODRIGUES
|35425
|SARA DIAS ROCHA LIMA
|32550
|SERGIO AVELINO DA CRUZ
|39068
|THAINAH PEREIRA ROCHA
|34555
|THIAGO CORREA FERRAZ COSTA
|8160
|VANESSA VIEIRA CERQUEIRA
|Curso: Nutrição - Vitória da Conquista
|16724
|AMANDA BARRETO DA SILVA
|51295
|ANA PAULA MARQUES SANTOS
|15254
|ANNE DE LIMA ALMEIDA
|47320
|ARIANE MOREIRA DOS PASSOS
|27128
|CARLOS PORTELA DE MACEDO FILHO
|44461
|CAROLINE SILVA SANTANA
|30678
|CLARICE ARAGAO SOUZA
|53896
|DANIELLE COSTA BRITO
|28981
|DEUSDERIO SANTOS REIS
|30300
|DHAIANE ALVES ARAUJO PITA
|58075
|GABRIELA SANTOS SCHIAVON
|39144
|GIOVANNA ARAUJO PACIULLO
|48393
|IAGO LEMOS DIAS
|20721
|IGOR LUIS BARBOSA DOS SANTOS
|56308
|ISABELLA ANDRADE FARIAS
|31471
|JOARA RAIZA FONTES BARROS BOMFIM
|11013
|KALILE DOS ANJOS SOUZA
|30422
|LARISSA OLIVEIRA LEITE SILVA
|47295
|MATHEUS PINTO BENDOCCHI ALVES
|30228
|PATRICIA NEVES CUNHA
|16338
|PATRICK MENEZES BOMFIM
|8367
|RAFFAELLA RAMOS NASCIMENTO
|43195
|RIAN SILVA DE OLIVEIRA
|47796
|SAULO VASCONCELOS ROCHA
|47444
|THAINARA SANTOS AMARAL
|15251
|THAMIRES OLIVEIRA SANTOS
|34564
|YVELINNE MACHADO ALMEIDA
|Curso: Zootecnia
|39366
|BEATRIZ JUSTE MORAES
|28625
|BRUNO SILVA DE JESUS
|25618
|CAINA BRASILEIRO DE JESUS TANNUS
|42132
|CAMILLA ARAUJO DO NASCIMENTO REZENDE
|45362
|CAROLINA DOS SANTOS SALES
|22667
|FELIPE MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS
|11289
|JONATHAS GUSMAO SANTOS
|9610
|LAZARO DE LIMA SANTOS
|42795
|LISSA MARIA CERQUEIRA AGUIAR
|22453
|MIRNA XAVIER SALES DOS SANTOS
|20698
|PAULO ROBERTO DIAS DA RESURREICAO
|24963
|PEDRO DA CUNHA LIMA SILVA
|52239
|RAFAEL ALMEIDA VIEIRA
|51366
|RAFAELA SILVA CARVALHO
|32090
|ROMULO IVISSON SANTOS DE DEUS DA SILVA
|37655
|TAHYLLA DE LIMA QUEIROZ
|20012
|THALITA GABRIELE FERREIRA SANTOS
|Curso: Ciências Biológicas - Vitória da Conquista
|8708
|AGATA PIMENTEL DA SILVA CONCEICAO
|11271
|AIALA DOS SANTOS SANTANA
|28330
|ALAN DE ALMEIDA BARBOSA
|8380
|ANTONIO DOS SANTOS PINHO
|11925
|CAMILA CAIRES DIAS
|51617
|CAROLINE CLAUDINO DA SILVA
|57265
|DOUGLAS CAMPOS PEREIRA
|35219
|EMILLY DE JESUS MOITINHO
|26953
|FELIPE BRUNO SOARES BORGES
|8870
|HANNAH FERNANDES OISIOVICI
|51692
|JAILTON MARINHO LEMOS JUNIOR
|46938
|JESSICA VINHATICO DE CARVALHO
|15222
|JOAO VITOR FERNANDES DOMINGUES
|19290
|LAIS DE SOUZA OLIVEIRA
|10439
|LUISA CARREGOSA SANTOS
|12916
|LUISA NOGUEIRA ARAUJO
|25413
|RAFAELLA ALMEIDA SOARES
|16539
|RUANA CAROLINE FREITAS SOUZA
|19301
|SIDNEIA VAZ ARAUJO
|51975
|TAMARA CARLA GALVAO CARDOSO
|10423
|TATIANE DA SILVEIRA LOPES
|40853
|VINICIUS QUEIROZ OLIVEIRA
|Curso: Biotecnologia - Vitória da Conquista
|32335
|ANDERSON SANTOS MANSANO
|7261
|ANGELA TAMANTHA FERRAZ SOARES
|10916
|BARBARA CASTRO MUNIZ
|9728
|BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS
|6623
|BRUNO DOURADO SILVA
|47389
|DANIEL MOURA MUNIZ DE OLIVEIRA
|43393
|DANIEL OLIVEIRA TEIXEIRA
|19003
|DAVI ZAMBIASI MUCCINI
|47304
|GABRIEL SANTIAGO MEIRA
|18853
|GEOVANA ANDRADE OLIVEIRA
|12204
|HUGO ALEXANDRE SUZANO DE MORAES
|20306
|KAWANNE SILVA LIMA
|18007
|MARIA PAULA GUIMARAES BEZERRA
|55971
|NATALIA DA ROCHA LOPES
|29862
|PAULO OLIVEIRA PEREIRA
|28896
|PEDRO HENRIQUE MOREIRA NEVES
|21848
|RAFAEL VINICIUS MEIRA CELINO
|13440
|ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR
|29449
|SIBELE SILVA BATISTA
|55919
|YAMILA AUDREY SANTOS COSTA
|Curso: Fisioterapia
|12439
|ALLANA MANCU NOGUEIRA MENESES
|25674
|BRUNA MONTEIRO LIMA VILLAS BOAS
|38776
|CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO
|51998
|CRISLAINE RIBEIRO DE SOUZA
|40461
|CRISTIANE NUNES CORTEGOSO ESPINO
|13745
|DINALVO OLIVEIRA CUNHA FILHO
|58032
|GLEDSON SOUZA SILVA
|12327
|ISIA KALIANDRA MACHADO
|38318
|JULIANA IRIS BARBOSA DOS SANTOS
|11628
|LUAN MEIRA SOUZA
|41322
|MARIA CLARA PINHO SOEIRO
|17132
|MATHEUS PACHECO EVANGELISTA
|7050
|NADYA MARIA GOMES ALVES DE SA
|16822
|SARAH CAROLLINE OLIVEIRA NEIVA
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde
|14804
|ALYSSON VILAS BOAS DOS SANTOS MATOS
|5287
|AMAURI MOREIRA LEITE JUNIOR
|38436
|ANA CLAUDIA BISPO DOS SANTOS
|50819
|ANA VICTORIA LEITE SERAFIM
|6599
|ANDRE LUIZ COSTA ROCHA
|13005
|BERTA ROCHA PACHECO
|23346
|CAIQUE REIS CORREIA
|6958
|CAROLLINE MARIA GUIMARAES SOUZA
|30637
|CARUMA OBI CAMURUGY DE GUERREIRO
|30907
|DARA JULIA SILVA MOREIRA
|27466
|DARIO FIALHO MARZAL
|23607
|DAYVES GUEDES LEVY DE SOUZA
|26640
|ELIAS SOARES ROSEIRA
|18303
|EVELY MIDIA TORRES MACEDO
|12221
|FERNANDA ARAUJO NEIVA
|27294
|FERNANDA DIAS MOREIRA DE SOUZA
|13746
|GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA
|11568
|ISABELA SILVA REIS DE SANTANA
|12131
|JAQUELINE MIRANDA SANTANA
|20552
|JOYCE CONCEICAO DE SOUZA NASCIMENTO
|14942
|JULIA COSTA RODRIGUES
|52840
|JULIA DA SILVA LIMA
|26125
|JULIANA SOUZA DA CRUZ REGO
|49197
|KAIQUE ANTONIO MORENO LEAO DE AZEVEDO
|38942
|KESIA CAROLINE SERRA SANTOS
|18969
|LARISSA NOBREGA RIBEIRO DA SILVA
|32750
|LIAN MASCARENHAS DE ANDRADE ZANATTA
|56004
|LORENA CAETANO ABREU
|23684
|MAERLY BARBOSA GUIMARAES
|34950
|MAIANA PINHO REIS DE BRITO
|30073
|MARIA CAROLINA COSTA SILVEIRA
|22689
|MARIANA CASTRO ALMEIDA ANDRADE
|6391
|MICHELLE VILAS BOAS DE SOUSA
|55257
|PAULO CAINAN GUIMARAES DO NASCIMENTO
|47945
|PEDRO ALVES DE OLIVEIRA MARTINS
|16032
|RAMONY SOUSA COUTO
|32588
|REGIANE ALVES DE SANTANA
|23571
|RICARDO LORENO SOUZA DA SILVA
|7045
|SARAH SOUZA LIMA
|23709
|TELMA DE JESUS DOS SANTOS
|22097
|THAIS ISBERT PENEDO
|34605
|THAYNA MORAIS DE JESUS
|48562
|THIAGO RHANGEL GOMES TEIXEIRA
|Curso: Farmácia - noturno
|27089
|ANNA KARINA ARAUJO ZINN
|9333
|CAMILA VICENTE DE CERQUEIRA
|6367
|CAROLINA VELOSO VIANA BOMFIM
|55602
|CLICIA ZUILA SILVEIRA RODRIGUES
|16722
|DANILO FREITAS FONTES
|32422
|ELVIS SILVA SANTOS
|10377
|FLORA CORDEIRO ARAUJO ALMEIDA
|52344
|HALLINE NICOLAS ALMEIDA ROCHA
|46644
|HOSANA BARBARA PEREIRA DA SILVA
|20409
|JOANA MARTA QUEIROZ DA CONCEICAO
|21591
|LENISE COSTA DE CARVALHO
|31924
|LUCAS RIBEIRO PEREIRA
|55113
|MATHEUS FRANCISCO AQUINO DA SILVA
|16504
|OTAVIO FERNANDES DE MENEZES PORTO
|21261
|RAQUEL PEREIRA BAHIA
|56447
|VICTORIA GUIMARAES SANTIAGO
|31214
|VITOR BASTOS VILAS BOAS
|Curso: Gastronomia
|27736
|ALINE SOUZA DOS SANTOS
|20847
|ALVARO LOPES DE QUEIROS
|43079
|ANTONIO MARQUES DOS SANTOS
|35629
|FRANCISCO GAUDENCIO MENDONCA FREIRES
|29477
|GUILHERME CHAVES ANDRADE
|36148
|ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO MATOS
|46235
|LYANE YASMIN MENEZES PAIM
|5185
|MAISA RAFAELE DA SILVA E SILVA
|24124
|ROGER DOS REIS
|Curso: Saúde Coletiva
|13515
|ALVARO ANTONIO BRITO REIS
|14085
|DAIANE REIS MENEZES
|32073
|DANIELLE DO VALE CUNHA
|38386
|EUNICE SILVA LIMA
|12778
|FERNANDA MALHADO DE ARAUJO SANTOS
|45299
|GABRIELA SANTANA NICORY MUNIZ
|9796
|GEANE DA CRUZ SANTOS
|12233
|JAISLA REIS ANUNCIACAO
|12195
|LORENA CINTHIA BEZERRA DA SILVA BRAZ
|32322
|LUCAS SAMPAIO DOS SANTOS
|55597
|MARIA EDUARDA PEREIRA DIAS
|5152
|RAFAELA ASSIS DE ARAUJO SALES
|22949
|TAMILE SOUZA ROCHA
|Curso: Biotecnologia
|21033
|ANDREZA LIMA ARAUJO
|35522
|DIEGO FRANCISCO DE AGNELO SILVA
|52512
|LUANA LIMA TEIXEIRA DE ALENCAR SAMPAIO
|57356
|LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS
|38787
|MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA
|39004
|ROBSON DE SANTANA BORGES
|55716
|SAMILE DE BRITO PIRES
|51671
|SARAH PEREIRA ANDRADE DE SOUZA
|9739
|SILVIO ROMERO DA SILVA LARANGEIRA JUNIOR
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - noturno
|14627
|ALAN BRUNO SILVA SANTOS COSTA
|21142
|ALAN COSTA DE JESUS
|33477
|ALANE DA SILVA LIMA
|5866
|ALESSANDRA VIEIRA COUTINHO
|23826
|AMANDA AZEVEDO DE CASTRO DE JESUS
|22547
|AMANDA LEONDY SANTANA DA SILVA
|40381
|ANA BEATRIZ NOGUEIRA DO VALE
|23865
|ANA LUISA ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA
|14249
|ANDRESSA DE SOUZA LEITE
|17237
|ANDRESSA SILVA NASCIMENTO
|23495
|BEATRIZ CORREIA MATOS REIS
|17098
|BEATRIZ SANTOS SERRA TEIXEIRA
|32683
|BRUNO SANTOS BRITO
|15172
|CAIO DA SILVA PEDRA
|47518
|CAROLINA MATOS DE ARAUJO
|25351
|CASSIA DE JESUS SOUZA
|20435
|CATARINA GOMES DE OLIVEIRA
|52182
|CESAR AUGUSTO SOEIRO FIGUEIREDO
|41017
|CHANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES
|22077
|CIBELE AZEVEDO NAVARRO
|18998
|CLAUDIO RODRIGUES MENDES
|9184
|DANIEL ROCHA BARRETO
|12855
|DANIELA ELOY DIAS MENEZES
|47457
|DANIELE SANTOS ANDRADE
|6268
|DEBORA BORGES DIAS
|22276
|EDUARDO DE JESUS SANTOS
|21368
|ELIANE VOGEL FIGUEIREDO BARTILOTTI
|31803
|EMILY MARIA TORRES DE MAGALHAES BORGES
|13066
|ERICO MARQUES SILVA
|41417
|FERNANDA BEATRIZ GOMES DE SOUZA DAMASCENO
|24317
|FERNANDA DA SILVA LIMA
|51852
|FERNANDA DE SANTANA RABELO
|5644
|FERNANDA LIMA BARBOSA RIBEIRO
|38622
|GABRIEL CORDEIRO BATISTA
|28845
|GABRIEL MACHADO NAUS DOS SANTOS
|45226
|GABRIELA ALEXANDRA MENDES VIEGAS MOREIRA
|24431
|GISLAINE MENDES COELHO
|12211
|ICARO MATIAS DOS SANTOS LIMA
|29469
|IVANA DIAS DOS SANTOS LOPES
|54109
|JAMINE CAIRO VIANA
|25029
|JANAINA LIMA FERREIRA
|32032
|JAQUELINE SANTANA GAMA
|11495
|JESSICA ALVES OLIVEIRA
|20087
|JORGEMAR COSTA COELHO
|20993
|JOSE RAIMUNDO DOS REIS JUNIOR
|32814
|LETICIA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA
|6816
|LETICIA SANTIAGO SANTOS CUNHA
|12375
|LUAN MOITINHO BARBOSA
|10498
|LUAN SPINOLA DOS SANTOS
|43644
|LUIZA DE OLIVEIRA CEZAR NEVES
|26372
|MARIA CAROLINA DE ALMEIDA TIBERIO DE SOUZA
|23798
|MARIANA MOTA VILLAS BOAS
|9535
|MARILANE PACHECO DE ARAUJO
|15893
|MARLON FARIA PIMENTA OLIVEIRA
|44334
|MATHEUS VICTOR RIBEIRO PENELUCA
|33087
|MATHEUS ZARPELLON CAMPELO DE QUEIROZ
|25949
|MIGUEL FILIPE MENEZES BARROS
|13119
|NAYARA ARAUJO DOS SANTOS
|19112
|PAULO ACYOLI RIBEIRO DA SILVA FILHO
|6577
|PEDRO GIOVANNI GARONCE ALVES LOBO
|51204
|RAFAEL ALBUQUERQUE BACELAR DE SOUSA
|13490
|RAFAEL LEAL CALDAS FERNANDES
|55565
|RAMILE ALVES FREITAS
|55741
|REBECA GONCALVES SILVA
|47363
|ROMILDES DE JESUS DOS SANTOS
|15188
|TAILANDE VENCESLAU CARNEIRO
|34275
|TAIRINE NUNES SANTOS
|14718
|TALEIA DE FATIMA DOS SANTOS SAMPAIO
|47046
|TAUAN CESAR SANTOS DO NASCIMENTO
|11636
|THALITA LETICIA RIBEIRO CRUZ
|5307
|THAYNA DE CASSIA SANTOS LOPES
|43324
|TIAGO BEZERRA SEVERO
|32959
|TULIO MATOS DAVID
|28584
|VICTORIA LAUANDE GONCALVES
|8005
|WASHINGTON MARTINS ALMEIDA DE ARAUJO
|Curso: Biblioteconomia e Documentação
|20889
|CARINE BARROSO BRASIL
|44173
|CECILIA NASCIMENTO DA SILVA
|43908
|CRISTIANA MARIA CRUZ MOREIRA DE SOUZA
|9297
|CRISTIANO CAIRO CORREIA
|21238
|DAIZE SANTOS CARDOSO
|48651
|DANIELA MACHADO SAMPAIO COSTA
|32346
|DANILO CARLOS PEREIRA GOMES
|26918
|DIANA SOUZA DOS SANTOS
|35204
|EDSON FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR
|33754
|IGOR GUIMARAES MOREIRA
|8414
|IVO JOSE SANTANA SANTOS
|13892
|JEAN DE OLIVEIRA MAIA RIOS
|21334
|JEANE NASCIMENTO
|22089
|JULIANA BATISTA DOS SANTOS
|16318
|KATIA LAYSE DE OLIVEIRA CERQUEIRA
|20977
|MARIA DANIELE PEREIRA CASAR
|10363
|MARIANA SANTOS COSTA
|21381
|NEILA DE JESUS ANDRADE
|24857
|ROSILENE MAGALHAES LIMA
|17399
|RUDSON SOARES DE OLIVEIRA
|39587
|THIAGO DA TRINDADE NEVES SANTOS
|Curso: Ciências Contábeis
|25434
|ADELSON GUEDES DE SOUSA
|40758
|ANDRESA ARAUJO DE ANDRADE
|24631
|BARBARA MARIA BARBOSA COSTA
|13967
|BRUNA RAFAELA PINTO DE ASSIS
|20607
|DANILO BARBOSA GONCALVES
|23171
|DIEGO ANDRADE SANTOS
|57839
|GABRIEL CRUZ LIMA DE QUEIROZ
|47333
|GIAN ARIEL DA SILVA DESIDERIO
|15036
|GIDEAO DOS SANTOS SILVA
|23494
|JAMILE ANTUNES MARTINS
|40453
|JAMILE OLIVEIRA DE DEUS SILVA
|38514
|JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
|55156
|JULIA DA SILVA CORREA
|35156
|KEVIN PORTO MARRUAZ
|13776
|LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO
|14574
|MATHEUS BARBOSA DIAS
|22588
|RAFAEL DANTAS SILVA
|53688
|TAUAN PASSOS DOURADO PAULO
|26147
|WILL JECKSON MOREIRA MARTINS
|Curso: Ciências Econômicas
|43648
|ALEX AGRA RAMOS
|51185
|ALEXANDRE SOUZA BONFIM
|27870
|ALTAIR MOTA FAGUNDES DOS SANTOS
|56580
|ANDREZA DA SILVA PEREIRA DA CONCEICAO
|34925
|BRUNA CAPINA BOTELHO COSTA
|52952
|CAROLINA BARROS DE CARVALHO
|25497
|EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR
|35741
|ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO
|57977
|FELIPE MATEUS SANTOS DA SILVA
|20328
|FELIPE ZINN REICHARDT
|12198
|GABRIEL GALRAO DA SILVA DALTRO
|14921
|GILBERTO CARLOS DE JESUS
|18979
|JESSICA DA SILVA REIS
|23873
|LEANDRO SOLEDADE DA HORA
|51156
|LEONARDO LEMOS DE CARVALHO
|52195
|LUCAS DA SILVA MACHADO
|38921
|LUCAS MUSTAFA FONSECA
|42812
|LUIZA CAROLINA MONTEIRO SOUZA
|39680
|MARCOS FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS MEDEIROS
|31788
|MARIANA AMORIM DE ANDRADE
|29385
|MARINA MENDES DE CARVALHO COELHO
|19285
|MATHEUS DAMASCENO ORNELLAS
|11550
|PAULO HENRIQUE SILVA LEMOS
|49196
|PAULO VITOR SILVA SANTOS
|43502
|PEDRO MARK FERREIRA RECK
|35323
|RAMON SILVA BRANDAO OLIVEIRA
|43602
|SACHA AZEVEDO MORAES
|17084
|SILAS RAFAEL NASCIMENTO FELIX
|33945
|SILVIO ROBERTO SANTOS FALCAO
|52065
|YAGO ALEXANDRE RODRIGUES DE SEIXAS
|5820
|YURI PORTELA LIMA
|Curso: Ciências Sociais
|43128
|ANDERSON SOUZA DA SILVA
|6472
|CAROLINE LEAL MATOS
|22914
|FELIPE PEREIRA PRADO
|39691
|GABRIEL GARRIDO NERY BARBOSA
|27008
|JAUA LACERDA CORDEIRO
|23481
|JOAO OTAVIO MATOS OLIVEIRA
|30319
|LETICIA DOS SANTOS FRANCA
|40633
|LEVI MOURA SANTOS
|42882
|MAYSA TORRES DOS SANTOS
|29044
|MICHEL CAMPOS DOS SANTOS
|52363
|MIGUEL JOSE DIAS MESQUITA JUNIOR
|17372
|MILENA RODRIGUES ARAUJO SCHUCK
|38421
|NATHALIA ANDRADE LOPES SANTOS RAMOS
|30240
|PAULO CEZAR PENA ALVES
|26046
|PAULO TOME DOS SANTOS
|5835
|PEDRO ITALO CARVALHO SILVA
|53197
|RAFAELA COUTINHO MENEZES
|45263
|RODRIGO ANTONIO DE CASTRO PASSOS
|19607
|RUAN PHILIPPE MARQUES MELO SANTOS
|27120
|VITOR GAMA BARRETO
|Curso: Comunicação - Jornalismo
|43676
|ANDRE LUIZ SANTOS DE CERQUEIRA JUNIOR
|53138
|BEATRIZ BULHOES DE SOUSA SANTA INES
|17364
|BRENO OLIVEIRA DE JESUS
|43703
|CRISTIANO LUIS PEREIRA ASSIS
|49185
|DANIELA DA SILVA BAUMGARTEN
|43243
|DINO LUCAS CASTRO GALEAZZI
|55984
|FERNANDO DE JESUS NOVAES
|39526
|IX CHEL BARBOSA DE CARVALHO
|30341
|LUAN SILVA GOMES
|26389
|MAYARA PAIXAO DE CARVALHO BARBOSA
|24808
|MIRIA ALVES DA SILVA
|29362
|RODRIGO PRATA ORGE
|47332
|SARA LIMA SILVA
|Curso: Comunicação - Produção e Cultura
|15192
|ANA PAULA ALMEIDA DO CARMO
|32626
|JULIANA DIONIZIA LUZ PAULO
|48127
|MARCELA AMORIM JUNCKEN
|42800
|RAFAELA AINSWORTH REY
|55123
|RENATA DE OLIVEIRA SILVA
|Curso: Direito
|33004
|ADAMO SOUSA SANTOS
|8226
|ALANA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
|55238
|ANDRE LUIS SODRE DE ANDRADE
|5044
|CAIO NOGUEIRA RIBEIRO
|43702
|DAVI NASCIMENTO DE JESUS
|54007
|ELISA RODRIGUES SILVA
|41266
|FELIPE SANTOS PASSOS
|13729
|FERNANDO MATO GROSSO SOUZA
|45101
|GABRIEL BASTOS DE SANTANA TEIXEIRA
|42299
|GABRIELA CHAVES HARACEMIV DOS REIS
|36223
|GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO
|52583
|HENRIQUE PITON COUTO DA SILVA
|55991
|ISABELA MARIANA BITTENCOURT VITORIA
|9409
|JESSICA FERNANDES FARIAS
|30843
|KENNEDY RIOS SANTOS
|27027
|LEONARDO GONCALVES TAVARES DA CONCEICAO
|42915
|LORENNA BORGES PASSOS
|30296
|MARCOS VINICIUS LOBO ATAIDE
|35347
|MARIANA ALMEIDA DE SANT ANNA MACEDO
|57186
|MARIANA MELLO HENRIQUES
|39586
|MARIANA VILLA NOVA CORREIA
|25881
|PAULO HENRIQUE BASTOS MIRANDA
|43619
|PEDRO HENRIQUE BARAUNA MILCENT RAMOS DE ARAUJO
|9927
|RAMILENE CARNEIRO SOUZA
|28170
|RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA
|42364
|SAMARA DOS SANTOS GONCALVES
|43725
|SOFIA NATALIA GOIABEIRA DA FONSECA
|16619
|TASSIA CRISTINA BASTOS DE JESUS
|46916
|VICTORIA NEGREIROS DE CAMARGO MARTINS MOREIRA
|10204
|VINICIUS ALEXANDER GIMENES CIDRAL
|25468
|YASMIM CONCEICAO NUNES
|Curso: Filosofia
|57883
|ALEXANDRE MAGNO DE AMORIM LOUREIRO
|29781
|ALICE DANTAS SANTOS
|10476
|CAROLINA DE FARIAS MENEZES SEABRA
|15538
|DAIJA DINIZ DE MACEDO
|20444
|DIEGO ALEX DA SILVA ALMEIDA
|16764
|ELIABE FIGUEREDO DE OLIVEIRA
|24713
|GABRIELLA LAVIGNE HOHLENWERGER
|56993
|HUGO ROSSI FIGUEROA
|7578
|ISABELLE SANTOS COSTA
|48162
|JOAO FERNANDES DE JESUS
|49009
|MARCOS FELIPE MACHADO THOMAZATTI DE OLIVEIRA
|21473
|MARIA ISABEL DOS SANTOS GONCALVES
|24087
|MYLLENA CURVELO SANTOS
|32999
|PAULO DAVI DE JESUS SANTOS
|26758
|RANDRI VIOT SERRA
|26195
|TAIS SANTOS MARINHO
|15554
|THIERRY ROBERTO TAGOT
|9765
|VANESSA BRITO DA SILVA
|43127
|YGOR RODRIGUES DOS SANTOS
|Curso: História
|14229
|ANA CLARA CAVALCANTE GONCALVES
|13362
|ANDREZA SILVA MORAES
|25273
|AUGUSTO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
|26166
|BIANCA SANTOS DE CARVALHO
|17384
|CARLA VIVIANE SILVA DOS SANTOS
|57124
|DIEGO RIOS DOS SANTOS
|7971
|FILIPE CRUZ DA SILVA
|42993
|ICARO ANDRADE CARIAS
|42287
|ISAAC LEAO QUEIROZ NETO
|43290
|ISABELA GARCEZ MOURA DE SANTANA
|18982
|JULIANA BARBOSA CIRINEU
|10672
|LUCAS PACHECO ALVES
|25735
|LUIS HENRIQUE SANTOS SOUSA
|18427
|PAULA QUINTELA MATTOS
|32720
|RAISA BATISTA BRITO
|38440
|RICARDO MENEZES BARBOSA
|49559
|SANDRA GAMA SANTOS
|Curso: Museologia
|56411
|AMANDA CARLOTTI DOS SANTOS
|16404
|ELEN JESSICA CARVALHO DE BARROS NASCIMENTO MACEDO
|8031
|FLAVIO GABRIEL DE MATOS ROSARIO
|23598
|GUILHERME CHAVES SANTOS
|13078
|ISADORA DE LIMA PEREIRA
|14309
|JESSICA ARRUDA DO NASCIMENTO
|29117
|JOZIANE VIEIRA SANTOS
|14724
|LUCAS DA SILVA NEPOMUCENO
|9735
|LUISA CATHARINE OLIVEIRA SANTANA
|30053
|MARCOS ADRIANO DE BRITO GONCALVES
|45804
|MARIANA CERQUEIRA RODRIGUEZ
|14427
|RAFAELE VILAS BOAS SALES
|8790
|RODRIGO BARBOSA SANTOS KELMER
|28180
|ROGERIO WESLEY REIS FELIX SANTOS
|Curso: Pedagogia
|56208
|ADILIO PEREIRA DOS SANTOS
|28763
|ADRIANA DO NASCIMENTO CARDOSO
|58093
|ANA VIVIAN ORNELLAS PEREIRA
|11656
|CARINE COSTA SANTOS
|15183
|CRISTIANE RIBEIRO DE ARAUJO FARIA
|11148
|ELIANE SILVA SANTOS
|26760
|FRANCYELLE DOS SANTOS CORREIA
|14411
|GRACIELE MONIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
|34071
|HELEN DA SILVA OLIVEIRA
|22385
|HIZABELLA DE ANDRADE BARROS CRUZ
|47162
|ISABELA NUNES FIGUEREDO DA SILVA
|32001
|JARBAS DA SILVA MARQUES
|14909
|JERUSA AMELIA SANTOS DE OLIVEIRA
|39571
|MARCELA DO AMARAL OLIVEIRA
|12602
|NICACIA LIRA DE ALMEIDA
|30888
|NOEMI ELIS CHAGAS SILVA
|16691
|PAULA EMILE VIEIRA CRUZ
|16229
|REBECA SANTOS BACELAR
|25439
|VALNIVIA CASTILHO CONCEICAO
|6479
|VIVIANE DE JESUS PASSOS
|Curso: Psicologia
|40096
|ANTONIO BRUNO ROCHA VIVAS
|19531
|CHOI YI DZOEN
|47051
|EDUARDO PEREIRA SANTOS
|29907
|ELIZABETE SOUZA DANTAS
|47027
|ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS
|43817
|FLORA MENEZES DE JESUS TRINDADE
|33677
|JARDEL DA SILVA VIDAL
|39839
|JETHER BANDEIRA MIRANDA
|44120
|JULIANA ALMEIDA SANTOS
|56098
|LIVIA PESSOA DE AGUIAR
|44544
|PEDRO VICTOR RIVAS CASAL REY
|13782
|RAFAEL SANTOS CORDEIRO DE MENEZES
|Curso: Secretariado Executivo
|23972
|ADRIELLE LIMA DA SILVA RODRIGUES
|22996
|ANA PAULA SANTOS DE LIMA
|23183
|ANNE CAROLINE CONCEICAO SILVA
|34689
|CARMEN PACHECO BARRETO
|55866
|CLAUDIA BATISTA GONCALVES
|18972
|DEISE MARIA DOS SANTOS SANTANA
|13806
|GABRIEL VINICIUS SILVA DE ABREU
|30837
|GEISA DOS SANTOS SOUZA
|16558
|GILSON BATISTA DE JESUS JUNIOR
|32045
|GUILHERME BRANDAO NUNES CALDEIRAS
|10359
|JOAO DANIEL COUTO DOS SANTOS MESSIAS
|14761
|JOAO GABRIEL ALVES DA SILVA DANTAS
|29921
|JOAO VICTOR ALVES BORJA DE OLIVEIRA
|23308
|LARISSA RENATA OLIVEIRA SILVA
|27448
|LORENA LOPES FERREIRA DOS SANTOS
|8874
|LUCAS CARVALHO BATISTA
|27316
|MARLY VILLA FLOR DE CASTRO
|31271
|RAFAELA FERREIRA DE ALMEIDA
|Curso: Educação Física
|19571
|CARLA DA SILVA ARGOLO FRANCA
|55417
|CICERO LEITE MAGALHAES
|6096
|DEBORA BORGES DA SILVA DE JESUS
|23676
|ELENA PEREIRA DOS SANTOS
|39349
|FABRICIO SOUSA DA SILVA
|19435
|FELIPE NICORI PEREIRA
|49863
|HELDER DE JESUS CONCEICAO
|39748
|IAGO ROCHA DA SILVA QUADROS
|17840
|JEANINE COSTA LOURENCO DE SOUZA
|28715
|JOSE CARNEIRO DA COSTA NETO
|8216
|JUAN EVANGELISTA NASCIMENTO
|39051
|JULIETE ROQUE DOS SANTOS
|53749
|LEANDRO GALDINO RATES
|56796
|LEONARDO VASQUES LESSA
|45028
|RAFAEL CONCEICAO DOS SANTOS
|23517
|RAFAEL DE SOUSA LOPES
|47816
|RUAN VIEIRA NUNES
|45510
|THIAGO MELO DE SOUZA
|24120
|VINICIUS ANTONIO PINTO BORGES
|6854
|WAGNER HENRIQUE SANTANA MONTENEGRO SOUTO
|26819
|WESLLEY ALVARO DE CARVALHO ALMEIDA
|Curso: Administração
|57534
|ADRIANA LIMA ODWYER
|49962
|ALINE BATISTA DE JESUS
|44995
|ANDRE VALENTE LINS
|8040
|BRUNNA LARISSA BISPO EVANGELISTA
|9744
|CIRO CHANG CARVALHO SANTANA
|9607
|EDSON VIEIRA LAGO JUNIOR
|25239
|FELIPE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
|35163
|FILIPE DA COSTA ANDRE
|33998
|FRANCIELIS DA SILVA SACRAMENTO
|29770
|GABRIEL HENRIQUE BATISTA
|42505
|HEITOR SILVEIRA GIULIANI
|10612
|ICARO FERREIRA DA SILVA
|21696
|LARA NERY OLIVEIRA CERQUEIRA LEAL
|16402
|LEILANE LAGE DOS SANTOS
|53573
|LEONARDO PASSOS AMARAL VIANA
|27358
|LUCAS DA SILVA AMARAL
|12589
|LUIS VICTOR DOS SANTOS SIDRONIO
|19470
|LUIZA FREITAS PASSOS
|47125
|MARCOS VINICIUS SANTANA DOS SANTOS
|47582
|MARIA CAROLINA BEZERRA LAPA
|52335
|MARIANNA HERINGER LIMA DE SEQUEIROS
|39906
|MAYRA GABRIELLA DO AMARAL PORTELLA
|25619
|ROBSON SANTOS CARDOSO DE JESUS
|22841
|TAMIRES GREGORIO MENESES
|41362
|YURI SANTOS SOARES
|Curso: Arquivologia
|13151
|ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
|35920
|ANTONIO DE LIMA MATOS
|33852
|BEATRIZ LORENA SANTANA DOS SANTOS
|16635
|BRENDA COLOSSI
|10335
|FILIPE MENEZES SOUSA
|15019
|GUSTAVO MOTA LORENZO
|12829
|ISABELA BAHIA DE ALMEIDA
|34720
|JANETE VILAS BOAS BORGES
|23225
|JAQUELINE VANESSA DE SOUZA PEREIRA
|8033
|JOAO FELIPE CORREIA DOS SANTOS
|17092
|JOSIAS SILVA MAGALHAES
|20547
|LARISSA MALHADO DE ABREU NOVAES
|16485
|MARCO AURELIO DOS SANTOS SOUSA
|18549
|NEIDE CRISTINA MARTINS ARAUJO
|26716
|RAFAEL BRAGA DE SOUSA
|16519
|REVISON JOSE SILVA DOS SANTOS
|Curso: Serviço Social
|5349
|AISHA YEJI ONAWALE LIMA
|17184
|AMANDA FONSECA SANTANA
|14553
|ANA PAULA FERREIRA SILVA
|36248
|BEATRIZ CHAGAS DE JESUS
|46967
|CAROLINE ELIAS DE OLIVEIRA
|15711
|CAROLINE FERREIRA MOTA DA SILVA
|16446
|CRISTINA MARIA CUNHA GUERREIRO
|43810
|JACIELMA DA SILVA SOUZA
|9602
|JULIO CESAR MARINHO SANTOS
|36549
|LORENA LARISSA CARVALHO BARBOSA
|50041
|MAISIS SANTOS DO ROSARIO
|8706
|MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS
|48815
|MONALISA FERREIRA FIGUEIREDO
|20382
|RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS
|27638
|SARA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
|25402
|TAIANE MAICA DE JESUS SOARES
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades
|26082
|AGATHA LIANA BORGES DE CARVALHO
|30542
|ANDERSON LUIS DOS SANTOS SILVA
|17303
|ANDRESSA SANTIAGO LIMA
|32209
|ARIELLE ABDON PEREIRA
|23091
|AYLANA SABINA LOPES DE SANTANA
|35094
|DENISE ARAOZ ALVES
|54521
|ICARO JORGE DA SILVA SANTANA
|14367
|JULIA ALMEIDA DE OLIVEIRA NOBRE
|32518
|LARISSA BRITO DA SILVA
|49445
|MAGNOLIA ANDRADE DOS SANTOS
|9797
|MARCIA GONCALVES REBOUCAS
|55348
|RENATA MENDES SILVA D ANDREAMATTEO
|30104
|VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVIM ALBERGARIA
|Curso: Psicologia - Vitória da Conquista
|13449
|ADRIANA DAVID FERREIRA GUSMAO
|31551
|ALZIMARI CIRNE GOMES
|41561
|BARBARA BERNARDES COZZER
|21279
|CAIO CEZAR LEAL FAGUNDES DA SILVA
|40401
|CARINE SOUSA DA SILVA
|31318
|CHARLAINE PEREIRA COSTA
|22364
|CLERISTON BARBOSA SILVA JUNIOR
|21184
|DANIEL NASCIMENTO TEIXEIRA OLIVEIRA
|51463
|FABIO HEIJI HOROTA
|44282
|FERNANDA GOES SANTANA PRATES
|22976
|GABRIEL BOMFIM CRUZ
|27029
|GABRIEL CALHAU SIMOES
|33061
|GESIANE VIEIRA ALVES
|51188
|GIOVANA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA
|51296
|GLADYS APARECIDA DIAS
|29897
|JOAQUIM SANTOS SAMPAIO
|48111
|JOHERBERTH CAMPOS PROTAZIO
|31378
|JULIANA SILVA ROCHA
|44077
|LARISSA PAIM BRANDAO
|13884
|LORENA CARVALHO DA LUZ RIBEIRO
|39472
|LUIZ HUMBERTO SOUZA JUNIOR
|30107
|MATHEUS NEIVA RIBEIRO
|6897
|RAYZA COUTO LELIS
|46957
|REBECA SOUZA PITA
|28355
|TAISE GONCALVES PINHEIRO
|5895
|VAGNO SANTOS VIANA
|Curso: Ciências Contábeis - noturno
|4612
|IGOR MARIANO DE SOUZA
|34278
|ISRAEL COSTA DE SANTANA
|29800
|JOILSON DE JESUS GOMES DA SILVA
|16637
|LAIANE DOS SANTOS SOUZA
|32722
|MATHEUS MAIA BRITO
|12408
|OTO PINTO PEDREIRA DALTRO
|31122
|PHILLIPE MATHEUS E SANTOS
|49419
|THAIS FERREIRA DOS SANTOS
|Curso: Arquivologia - noturno
|20737
|DANIEL BRITO DA SILVA
|7352
|FAUSTA JOAQUINA CLARINDA DE SANTANA DE ARAUJO LIMA LOBO
|28057
|GENIVALDO PEREIRA DOS REIS
|34792
|JACQUELINE DE MENEZES SOUZA CABRAL
|32763
|JADSON PEREIRA DA SILVA
|33580
|LINDINALVA GAMA DE CIDRA SOUZA
|56912
|LUCIANO DIAS CUNHA JUNIOR
|10264
|MARCO ANTONIO VALADAO DOS SANTOS SILVA
|14062
|MONNALIZA DE LIMA SA
|24099
|RENATO JORGE DOS SANTOS BARBOSA
|9700
|RODRIGO RODRIGUES LEITE
|53998
|SAIONARA COSTA DOS ANJOS
|30204
|SAMUEL LOPES DE BARROS
|25470
|SILVIO RENATO DANTAS DA SILVA BORGES
|17681
|TAINA LIMA SILVA DE SOUZA
|16624
|TARCISO CONCEICAO DIAS
|26178
|TAUANE SANTOS CARMO
|16705
|THIAGO BRANDAO LOPES
|19488
|VICTOR DE SOUZA RAMOS
|8943
|WENDEL SOUZA SILVA
|15516
|WILIAM CARDOSO DE PIA DA ANUNCIACAO
|Curso: Direito - noturno
|42854
|ADEMILTON FIGUEREDO DE OLIVEIRA SEGUNDO
|26663
|ANA CATARINA BENFICA BARBOSA SILVA
|22162
|ANA LUISA CASTRO LEITE DALA DEA
|47675
|ARGILEU SOARES NETO
|21738
|BEATRIZ MENEZES DE CARVALHO
|46122
|DIOGENES DE ARAUJO BENTO FILHO
|49831
|EDSON ALMEIDA RAMOS NETO
|47350
|FERNANDA LEAL DE MIRANDA
|54997
|LARISSA MIRANDA DE OLIVEIRA
|11704
|LUCAS BAZONI PAGUNG
|26651
|LUDMILA ROSALES DO CARMO
|56459
|MAURILIO BOTANI NASCIMENTO JUNIOR
|15030
|NILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA
|56321
|NINA MIGUEZ E MARINHO
|18246
|ODISSON JOSE DOS SANTOS CORREA
|41240
|PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR
|18794
|PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA
|56682
|RAQUEL BORGES DE BARROS PRIMO
|46894
|RODRIGO RIVAS NASCIMENTO
|21585
|VITORIA KISAKI OLIVEIRA
|Curso: Gênero e Diversidades
|30415
|ADRIELE GOMES SANTANA
|41579
|ANA CLAUDIA DA GRACA FURTADO
|8548
|ANA LIVIA GOMES NASCIMENTO
|9678
|ANTONIO MARCOS PINTO COELHO
|13213
|AUDECI QUIRINO DE SA
|55766
|DECIO MENEZES PEREIRA NETO
|11118
|EDMUNDO NOVAIS DOS SANTOS
|20682
|EMILY FERREIRA MORAES SOUZA
|7447
|EVA BRUNA SILVA BARROS
|49180
|FELIPE MINORU SAKAMOTO
|30279
|LEYDYARA NUNES VASCONCELOS
|38605
|MARIA AUGUSTA NEVES SILVA
|16279
|NATHALIE NASCIMENTO LINO
|15152
|PATRICIA VINAGRE NASCIMENTO
|51293
|PAULA LETICIA DA SILVA BIANCHI
|29331
|THAIS CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS
|Curso: Superior de Tecnologia em Gestão Pública
|24969
|ADRIANE CRUZ OLIVEIRA PINHO
|46444
|ALISSON DE JESUS SOARES
|16778
|ANA KARINE DA SILVA ALMEIDA
|22824
|ARTHUR HENRIQUE COTRIM COSTA DE SOUZA
|48974
|CARLOS AUGUSTO SMITH FREIRE FILHO
|14227
|DIMAS EDSON SILVA AMENO
|8361
|DJEANE DE JESUS LIMA
|15208
|FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR
|53332
|HERBERT FLORENCE DE CARVALHO
|37322
|JOICE MOTA ANDRADE DA CRUZ
|21474
|JULIANA DOMINGOS PEREIRA DE ANDRADE
|25666
|LAERT GOMES DO ROSARIO
|14484
|LUIZ ALMIR OLIVEIRA SOARES
|29937
|LUIZ PAULO SILVA ASSUNCAO
|10579
|NEVITON CAPISTRANO SOARES CONCEICAO
|12234
|REINALDO ALVES DOS SANTOS
|31226
|ROQUE ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO
|23823
|SIMONE SILVA CAVALCANTE ROCHA
|33526
|UIBIRA BARBOSA ROCHA
|Curso: História - noturno
|47078
|CAMILA MENDES VILARONGA
|52425
|CILMO XAVIER CEDRO FILHO
|45715
|DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
|54057
|DEIVISSON TEIXEIRA SOUZA
|47012
|DIFAN MELO DE FRANCA
|18934
|EMILY CAROLINE SOARES COSTA
|21935
|EVERALDO DA CONCEICAO
|13574
|GISELLE BISPO CONCEICAO
|45042
|JOAO RAFAEL SANTOS SILVA
|55174
|JOSE DANILO DA RESSURREICAO CRUZ
|5872
|LUA PEDRO ROCHA CARVALHO
|22507
|MARCELE DA SILVA MOREIRA
|30255
|RAFAEL PASSOS FERNANDES
|44655
|RAFAELLA SOUZA RIOS
|39009
|YURY BARBOSA BARROS
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades - noturno
|25603
|ALEX LEANDRO DE JESUS SILVA
|31875
|ALEXSANDRO DIAS SANTANA
|20018
|ANA JULIA RAMOS CORDEIRO
|10076
|ANA LUCIA PEREIRA LIMA
|21586
|APARECIDA RAMOS DOS SANTOS SILVA
|30921
|ARIANE SENA DE SOUZA
|21660
|BEATRIZ ALVES DE CERQUEIRA SENA
|31042
|BRUNA SILVA SANTOS
|38930
|CAIO GABRIEL SAMPAIO DE OLIVEIRA
|8529
|CAIO HENRIQUE CONCEICAO DOS ANJOS
|7983
|CAIO VINICIUS RIBEIRO CARVALHO
|12177
|CAMILA AZEVEDO SANTANA SANTOS
|31686
|CARINA DE JESUS DE ALMEIDA
|25733
|CARINE ALMEIDA LIMA
|55645
|CARLA KELLEN MOTA DE QUEIROZ
|18860
|CARLOS ALBERTO DE ARAUJO GOES SOBRINHO
|26472
|CARLOS HUMBERTO BATISTA DOS REIS JUNIOR
|36068
|CARLOS MAGNO PINHEIRO BARRETO JUNIOR
|34501
|CASSIMIRO RENCZAKOWSKI
|11594
|CLARA SCHIANTA MUTTI
|56835
|CLEBER SANTOS PEDREIRA DE SOUZA
|5724
|CLEITON GAUDENCIO VIEIRA DOS SANTOS
|25671
|DANIELE MACHADO PEREIRA ROCHA
|12186
|DANILO MATEUS NOVAES DAS VIRGENS
|51230
|DEBORA NEGRAO SACRAMENTO
|33386
|DENERSON MOTA REIS
|12504
|DENISON ROSARIO DA SILVA
|25695
|DIEGO OLIVEIRA DIAS
|27202
|ELIEZER SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR
|33148
|ELISEU BISPO DOS SANTOS
|33816
|ELLERI RUAN SOUZA DA SILVA
|51628
|EMILLI LEITE BEZERRA
|45589
|ERIKA RAINE CARVALHO BITENCOURT
|18949
|EUGENIA RENATA DA SILVA SOUZA
|30134
|EVANGIVALDO SANTOS FERREIRA
|10278
|FABIO PREVIATI
|18236
|FELIPE BASTOS RIBEIRO
|16914
|FERNANDA LEAO DE CARVALHO
|52479
|FERNANDO AZEVEDO MAIA JUNIOR
|5641
|FILIPE SANTOS AMOEDO
|12731
|GABRIEL BRITO SANTOS
|30378
|GILMARIO PEREIRA DE CERQUEIRA
|50094
|HAIANNE DE ANDRADE FELIX
|49977
|IAN PIERRE SOUSA SILVA
|6378
|IKARO OLIVEIRA AMORIM
|23963
|ITALO BARRETO CABRAL DE OLIVEIRA
|32030
|JANAILSON MELO OLIVEIRA
|21730
|JEFFERSON SODRE MENESES
|30618
|JESSICA DE JESUS ALVES GARCIA
|14130
|JESSICA DE SOUZA RAMOS
|31829
|JOAO AMERICO DE MORAES NETO
|51110
|JOHNATAN RODOLFO DE SOUZA DALCANTARA
|12969
|JOSE BRUNO SANTOS SILVA BRITO
|39668
|JOSE CARLOS PEREIRA SANTOS NETO
|55976
|JOYCE CATARINA SOUZA DE JESUS
|28268
|KARINE SANTOS DE SOUZA
|11123
|LARISSA GAMA DA SILVA
|26299
|LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
|40017
|LUANA MILENA DOS SANTOS MACEDO
|36584
|LUARA SOARES GONCALVES DA SILVA
|28855
|MARIA APARECIDA PEIXOTO MORAES
|47645
|MARIA CLARA LEMOS DE MELO DOS ANJOS
|47884
|MARIA EDUARDA SANTO CHAMADOIRO
|30509
|MARIA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA
|38594
|MARIANA TORRES MENDES
|14564
|MARIANE DE JESUS MESQUITA
|23635
|MARIANE MATOS AMORIM
|45144
|MARTA CERQUEIRA MELO
|44741
|PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO
|4821
|PAULO CESAR COSTA PEDRO
|16639
|RAFAEL DE LUCENA PEDRAL
|54009
|RAFAEL SOUZA ANDRADE
|52286
|RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO
|56491
|ROGERIO LEIRO FONTAN
|16664
|RUHAM ARTHUR RIBEIRO QUEIROZ
|16938
|SILAS DE JESUS REIS
|23580
|TASSIO JOSE SOUZA SERAFIM
|34784
|VICTOR CORREIA FARIAS
|55351
|VITOR EMANUEL DE CASTRO PASSOS
|Curso: Letras Vernáculas
|57422
|ALINIA MARIA NASCIMENTO SILVA
|46725
|ANDRE LUIS DA SILVA SOLON
|27385
|ARIANE LAIS MACHADO DO NASCIMENTO
|8810
|BARBARA CARLA DAS DORES SANTOS
|41360
|BARBARA SANTOS SOEIRO
|20529
|ELIAS SANTOS CORREA JUNIOR
|56836
|GABRIEL SILVA ALVES AMORIM
|27423
|KARINE DO NASCIMENTO FONSECA
|17370
|MARISA RIBEIRO DO CARMO
|28020
|PRISCILA OLIVEIRA SANTOS
|11366
|SANDRA MACHADO FERREIRA
|Curso: Letras - Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna
|33953
|BIANCA DOS SANTOS ROCHA
|10426
|DANIELA DE ANDRADE COSTA
|31310
|EMILLE MORGANA SANTOS MATTOS
|53775
|FERNANDO DA SILVA ASSUNCAO
|27762
|FRANCILENE NASCIMENTO SANTANA
|21925
|ICARO ALMEIDA CORREA
|41260
|JAISY CARDOSO DOS SANTOS
|52118
|LUCAS FREIRE RAMOS LIMA
|16950
|LUIZ VINICIUS AGRES CARVALHO DOS SANTOS VARJAO
|25038
|SUIANA JULIAO SANTOS
|Curso: Letras - Língua Estrangeira Moderna Clássica
|23761
|FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS
|27564
|GREICE ALVES COSTA
|28917
|GUIOMAR SA TELES DA SILVA
|47733
|LEON DIMITRI BARBOSA MELO
|32877
|LETICIA TORRES LINO
|19344
|RAFAEL DE JESUS MIRANDA
|8091
|VICTOR LAHIRI OLIVEIRA DE VASCONCELOS
|Curso: Letras Vernáculas - noturno
|25388
|ALEXANDRE FREITAS ALVES
|11875
|AMANDA PINTO ROCHA OLIVEIRA
|37733
|CAROLINA SILVA LEITE
|23629
|CAROLINE LOPES DA CRUZ
|33421
|DANIELE SALES ARAUJO
|11903
|FERNANDA CUNHA MOTA
|25360
|GABRIELA BEZERRA DE DEUS SILVA
|52248
|HILARIO MARIANO DOS SANTOS ZEFERINO
|25356
|JEAN KLEBER DA SILVA CUNHA JUNIOR
|57796
|JULIA AZEVEDO MAIA
|30892
|LIDIANE DE OLIVEIRA SILVA
|39297
|NELSON LUIZ DO ROSARIO FILHO
|42469
|SORAIA VINHATICO NEVES
|Curso: Letras - Inglês e Espanhol
|29828
|ADRIANO FERREIRA DA SILVA
|50680
|ANTONIO CARLOS NERI DOS SANTOS FILHO
|26598
|DALET NEGRAO GONCALVES LUZ
|14311
|EURIDICE CAVALCANTE DOS SANTOS
|53101
|IGOR LEMOS VILAS BOAS ALVES
|51161
|ITALO LEONARDO DA SILVA LIRA
|48936
|JANAINA MARINHO WANDERLEY DA SILVA
|9309
|LEANDRO RODRIGUES BLANCO
|43895
|LETICIA SANTOS CARDOSO
|34185
|LILIANE ALVES DOS SANTOS
|32789
|MARGARETH LISANDRA DA LUZ SANTOS
|12310
|NIDIA VIRGINIA SANTOS OLIVEIRA
|12293
|WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
|Curso: Dança
|55861
|ADRIELLE DA SILVA BISPO
|39795
|ANA PAULA ARAUJO AZEVEDO
|57489
|BEATRIZ GONZALEZ LAGOS IZQUIERDO
|57748
|BIANCA OLIVEIRA PORTELA
|18975
|DALILA VITORIA CASTRO SILVA
|38957
|EDENIA KELLY DE ASSIS CERQUEIRA SANTOS
|11316
|ELIZABETE CRISTINA DO CARMO SILVA SOUSA
|46622
|GEISA DOS SANTOS ARAUJO
|26897
|HELLEN KAROLINE SILVA BARBOSA
|44491
|JAIARA ALVES PAIM DE OLIVEIRA
|55567
|JESSICA DE JESUS COSTA
|21803
|KATIANE OLIVEIRA PORTO
|29662
|MARIA CECILIA QUEIROZ DE ARUJO
|10421
|MYLENA KARINE CALDAS BEZERRA
|48070
|POLIANA DOS SANTOS RAMOS
|52097
|PRISCILA REGINA RODRIGUES JORGE
|18375
|RAQUEL CONCEICAO SANTOS
|8097
|STHEFFERSON DA SILVA LIMA
|30094
|TAMYRES EMANUELLE CONCEICAO DE SOUZA
|6167
|THAMYRIS RODRIGUES DE SIQUEIRA
|17687
|VALESCA MIRANDA SALES
|35471
|VIRGINIA MERY COSTA SANTANA
|5357
|YANA KARINE PINA COSTA
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Artes
|4901
|AMANDA SOARES DE OLIVEIRA POMAR
|4956
|ANA CAROLINA OLIVEIRA BASTOS
|34263
|ANA CLARA CALLEGARO DO NASCIMENTO
|47227
|ANA CLESSIA SANTOS ESTRELLA GUEDES
|17302
|ANA PAULA ANDRADE MIRANDA
|35362
|ANANDA ARAUJO
|42536
|BRENO PALMEIRA DE BRITTO LYRA
|39706
|CAROLINE SANTOS LIMA
|9166
|CATARINA BASTOS AROUCA MOREIRA
|48789
|DANILO SOARES CARDEL
|5822
|FELIPE DE CARVALHO FONTOURA
|57406
|GABRIEL REALE MENEZES DE LEMOS
|8101
|GABRIEL SANCHES GOMES
|12134
|GEORGE LAVIGNE DOS SANTOS
|28248
|GILDAIR DE ALENCAR JUNIOR
|7627
|JADE ABREU DA SILVA
|54674
|JANAINA ABDON MAIA
|19102
|JAQUELINE JESUS DA SILVA
|14857
|LAIANE DOS SANTOS RIBEIRO MACHADO
|56711
|LAIZ MARIA DOS SANTOS DE MESQUITA SOUZA
|14842
|LUCAS JOSE DE CARVALHO DOS ANJOS
|24575
|LUIS ERNESTO DE ASSIS PICANCO
|53505
|MARIA MICHELA BOSETTI
|24187
|MATHEUS MORAIS VITORIANO DIAS
|18447
|RANIEL JOSE DA SILVA JUNIOR
|37181
|RODRIGO CONCEICAO DOS SANTOS
|49161
|RODRIGO COSTA RODRIGUES DA SILVA
|16273
|TAIANA GOMES MELO
|24786
|TAIANA LAILA DA SILVA TRINDADE
|Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Artes - noturno
|30856
|ANA FLAVIA BONANI
|8542
|ANDRE FELIPE LIMA ROZA SODRE
|17102
|ANGELICA ORUNESU ARAUJO
|12814
|ARNALDO DE SANTANA SILVA
|37146
|BRENDA SILVA MENEZES
|34634
|BRUNO BISPO ROCHA
|14049
|BRUNO SANTOS CORDEIRO
|7661
|CARLOS ANDRE DE JESUS SOUZA
|16838
|CARLOS EDUARDO JESUS COSTA
|9871
|CAROLINA PAVAM FERREIRA
|25362
|DANIEL LOPES SARAIVA
|9734
|DANIELA BRANGATO BARBOSA
|17653
|DANLEI MATHEUS MENDES ARAUJO
|20094
|DIANA SOUZA DE OLIVEIRA
|13691
|EIDE SARA LAGE DOS SANTOS
|34100
|ELAINE CRISTINA MARTINS DE LIMA
|39418
|ELISSON LOPES BRITO
|9953
|ERIVELTON SANTOS GUSMAO DE SOUZA
|28593
|FABIANA IDALINO DA SILVA
|33289
|FELIPE HAYNE DE ANDRADE
|19095
|FERNANDA BRITO DOS SANTOS
|18695
|FERNANDO SERRAVALLE DE ANDRADE
|14740
|GABRIELLA DOS SANTOS CORREIA
|22298
|GEORGE DA SILVA LIMA
|32524
|GILMAR MIRANDA FREIRE
|5191
|GISLAINE SANTANA VASCONCELOS DA SILVA
|23500
|HANNA VIEIRA ASSUNCAO
|22043
|HELEN ADRIANE COELHO LIMA
|39627
|IAN CARLOS PIMENTA BAGDEDE
|47466
|IARA PATINO DIAS
|6658
|IGOR DOS SANTOS MOURA
|47677
|ISABELLA BOTELHO E PAIVA
|23687
|ISABELLA SANTANA DOS SANTOS
|25444
|IVES RENAN CARVALHO AUGUSTO
|40767
|JACKSON SANTANA DIAS
|33960
|JAICLA DE JESUS DA SILVA
|31480
|JAMILE ESQUIVEL DOS SANTOS
|16678
|JEAN CARLOS MOTA DOS SANTOS
|13945
|JHONATAN UILLY GOMES FERREIRA
|14794
|JOICE BORGES COSTA
|21246
|JONATAS MILITAO CARNEIRO
|8028
|JULIA SABA CARDOSO DEIRO
|14616
|JULIA SANTOS LEANDRO
|40184
|KAULA DAMASCENO CORDIER
|32173
|KLEBER SANTANA DA CONCEICAO
|40657
|LAIS DANTAS BONFIM DA SILVA
|51921
|LARISSA MOHALLEM RIZZI
|19525
|LINA CRUZ MENDES
|24909
|LOURENCO BARROS QUEIROZ
|38599
|LUCAS ASSIS LOURES VALE
|42109
|LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS FONSECA
|7006
|LUCIANE SANTOS DE OLIVEIRA
|9298
|LUMA PINHEIRO CARNEIRO
|39112
|MILCA BRIGIDA DE JESUS
|9642
|MOISES VITORIO DA CONCEICAO
|29745
|MONA ALBAN GRAMACHO
|21417
|NAIANE DA SILVA SANTOS
|14382
|NIVIA CRISTINA NOVAES VIEIRA
|12191
|PEDRO AUGUSTO COLLETTO VIEIRA SILVA
|43209
|PETER SHILTON SANTOS SILVA
|43430
|PIETRA DE CERQUEIRA CRELICK
|4839
|RAFAELA UCHOA DE AZEVEDO
|55789
|RANIRLEI QUADROS PINTO
|54970
|RAYAN RIBEIRO MACEDO SILVA
|25741
|RODRIGO BALBINO DE OLIVEIRA
|27000
|SAMILLE SILVA DE JESUS
|15674
|SILMARA FARIAS RODRIGUES
|34424
|TAMARES RIBEIRO DA SILVA
|28780
|VANESSA SILVA PEREIRA DE JESUS
|39647
|YNAIA LEAL RUPERT
|7986
|YURI SILVA RODRIGUES
|Curso: Dança - noturno
|9962
|ADRIANA BARRETO DE OLIVEIRA DA SILVA
|29412
|ATHOS UESLEI SANTOS CERQUEIRA
|14640
|EVERTON BISPO DOS SANTOS
|8155
|ISRAEL ANDERSON OLIVEIRA AZEREDO
|43129
|JESSICA VERENA DE JESUS NEIVA
|9660
|KEILA ESTEFANY DANIELLE DE OLIVEIRA
|14410
|MARCELLE BELENS SOUSA DA SILVA
|9235
|MARTHA BOKER TORRES
|51166
|MATEUS PEREIRA SANTOS
|21041
|MONICA GUALBERTO SANTOS
|8240
|RAPHAEL DE JESUS RIOS
|41973
|SUZANA MARGARIDA DA CONCEICAO RIOS
|12481
|TAILA LEANE DOS SANTOS SAMPAIO
|9237
|THAIS MOTA SILVA DA COSTA
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