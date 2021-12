Ufba convoca para matrícula aprovados em 2ª chamada

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) convoca para matrícula e entrega dos documentos os candidatos aprovados no Sisu em segunda chamada no vestibular 2015, com entrada no primeiro semestre do ano letivo.

Os selecionados devem efetivar as matrículas entre os dias 24 e 25 de fevereiro, conforme escalonamento dos cursos. Confira os detalhes da matrícula no site.

Curso: Arquitetura e Urbanismo Inscrição Nome 44424 ADRIELE INACIO LUBE 40437 ALEXA DE CARVALHO GOMES DESCARDECI 39141 ALLANA PORTELA OLIVEIRA 37684 AMANDA ARAUJO DE SOUSA 51317 ARTHUR FONTES LOPES 56057 BEATRIZ PINHEIRO RIZEIRO CARMO 34198 BRUNA FERREIRA SANTOS 48334 CLERIA NASCIMENTO SANTOS 36294 DANILO SENNA BENATTI 13299 EDMARA PAIVA SANTANA 47648 FLORA MENEZES TAVARES 41157 GABRIEL DE LIMA SANTOS 47598 GABRIELA DI POGGIO SAMPAIO FERREIRA 34236 IAGO FREDERICK ALVES CARDOSO 4912 IAGO GERMANO DA SILVA 30548 IAGO QUARESMA DA SILVA 54071 IGOR OLIVEIRA HENCKES 43784 INGRID DE OLIVEIRA PITA 28802 IZABELLA LESSA DAS NEVES 10819 JANA RAVESCA SALES DE MESQUITA 34893 JESSICA FERNANDES MARQUES 43945 JULIA MARIA RAMOS DE ALMEIDA 51236 LARA GALLY DE SOUZA 34982 LETICIA BARBOSA SOUTO 38379 LETICIA SAMPAIO DE ANDRADE 51813 LINAIA TEIXEIRA LIMA 54516 LUCIANA LEITE DIAS 15565 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MATOS SOUZA SOBRINHO 52045 LUIZA BAHIA DAHIA 48240 MARIA CLARA MATTOS BRANDAO 43319 MARIA LEMOS DEDA 30444 MATEUS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA 54073 MATTHAUS SOBRINHO DE ASSIS 35240 NATALIA DOS ANJOS FARIAS 56852 NATALIA SANTOS LESSA 54510 PABLO GONZALEZ CAL 35476 REVVA DOS SANTOS SACRAMENTO 20055 SABRINA RACHEL RUBIO 43349 SARA EMILY SANTOS CARRICO DE ARAUJO 26332 SERGIO SANTANA DE AGNELO 55024 VINICIUS SANTOS PEREIRA 37507 YEDDA MAGALHAES FIGUEREDO Curso: Engenharia Civil 6174 ALAN NASCIMENTO LOPES 19255 ALLAN BEZERRA SANTOS 20707 ANDRE FURTADO ALVES 35215 AUGUSTO VASCONCELOS SAO PEDRO 42921 BERNARDO DE SA TELES PASSOS 51212 BRUNNO SANTOS BRASILEIRO MASCARENHAS 39333 BRUNO ALMEIDA RIBEIRO 33461 CARLOS EMANUEL GOMES SOUSA 36373 CAROLINE SILVA ARAUJO 52216 DANILO ALVES DIAS 9342 FILIPE SILVA MORENO DOS ANJOS 47596 GABRIEL LEMOS BORDALLO 45300 IGOR LIMA RIBEIRO 12604 ISADORA LOPES MIRANDA 53645 JESSICA SOUZA TEIXEIRA 18564 JOABE CARVALHO ARAGAO 18963 JOAO PEDRO ZIVIANI LIMA 42847 JOSE ELVIS SANTANA SANTOS 47394 LUANA MONTEIRO SANTOS 31574 LUIZ CLAUDIO MACHADO AMAZONAS 44761 LUIZA DUMET PASSOS 39206 MATEUS MARQUES PIRES DE ANDRADE 55316 PEDRO MARCHESINI NEVES 22321 VICTOR MANFRINE LIMA PINHEIRO 47673 WELLESSON MENDES DOS SANTOS 19193 YAN DA SILVA CARNEIRO Curso: Engenharia de Minas 29967 ALISSON ARIEL ROCHA NEVES 56939 BRENO LIMA BARBOSA 32525 DIEGO SANTANA DA SILVA 33707 GABRIEL SILVEIRA ROCHA 16276 JOAO VICTOR MOSCONE NOGUEIRA 57130 JULIANA RIBEIRO BARBOSA 19475 LUCAS DOS SANTOS MOREIRA 38613 LUIZ GUSTAVO NUNES CHRISTENSEN 8072 REBECA SANTOS DAS VIRGENS Curso: Engenharia Elétrica 47597 BERNARDO FLORES SALMERON 39498 DANIEL ABREU DUARTE 56968 DANIEL NERI ARAUJO 9673 EMANUEL ROCHA NERY 39139 HENRIQUE DE MOURA SINEZIO 28275 HIGOR MONTEIRO PAIVA 56132 JOAO VICTOR GALVAO DA MATA 19655 JOENIA SANTANA DE SOUZA 7336 LEANDRO REBOUCAS DE SANTANA 52715 LUCAS DOS SANTOS SANTANA 14149 MATEUS DOS SANTOS DE MENESES 52300 NELSON DIAS TIMBO 23606 ROBSON SANTOS DOS SANTOS Curso: Engenharia Mecânica 41153 ALEXANDRE DANTAS DE CARVALHO FEITOSA 48247 FELIPE LONGUINHOS DE OLIVEIRA PLACIDO CORREA 33558 GLAUBER SANTOS RIBEIRO DE SENA 7795 IZADORA DE JESUS OLIVEIRA 25317 JOAO GABRIEL KRUSCHEWSKY FALCAO 39313 JOAO VICTOR FONSECA MARTINEZ 46740 LETICIA PASSOS DE ANDRADE 43283 LUCAS CANARIO FELIX E SOUZA 41897 MARCOS VINICIUS RODRIGUEZ DA SILVA 30838 PABLO RODRIGO ROCHA MELO 45436 PATRIC SILVA CAIRES Curso: Engenharia Química 5710 GABRIEL LIMA DOS SANTOS 39657 JOSE JORGE BISPO SANTOS JUNIOR 38749 LUCAS ALVES NEVES 44530 MANUELLA RODRIGUES SANTOS 51876 NATALIA MENDES DE SOUZA 20483 RAFAEL DO NASCIMENTO 47581 RAQUEL REBOUCAS PAIVA 34241 RICARDO AMARAL SILVA RIBEIRO 17267 SAMUEL JURANDIR CRISOSTOMO PINTO 43411 TIAGO SANTOS MACEDO 5694 VICTOR COSTA ARAUJO Curso: Engenharia Sanitária e Ambiental 13086 ANNA CAROLINA SOARES DOS SANTOS ARAUJO 43437 ARTUR FERNANDES SANTOS PASSOS 9551 CAROLINA MATOS DOREA 21365 IRIS LIDIANE SANTOS DE JESUS 43345 JOAO MARCIO SOARES MACHADO FEITOSA 21225 JORGE CAMILO PINTO VIEIRA 25585 JULIANNA PEREIRA DA COSTA MAIA 39057 KAROLINE GONCALVES PEREIRA 51077 NADJA SUZART DOS SANTOS 5956 QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS 51929 RAFAELA LIMA TORRES MACIEL Curso: Física 44917 ADA GABRIELA LACERDA TEIXEIRA SILVEIRA 28801 ADRIANA SOUZA BRITO SANTOS 24931 ALBINO PINTO RABELO JUNIOR 20812 ANA PAULA ALVES AMORIM 39720 EDSON MENEZES BARRETO 15332 EDUARDO SOARES E SILVA BRITTO 24398 FILIPE MENEZES DOS SANTOS 52106 JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 52510 JOSE GABRIEL BERTOLINO DE CASTRO 48377 LUCAS NOGUEIRA DE JESUS 38401 LUIS ENRIQUE SANTOS PRADO VEREAU 10834 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR 45806 MOISES VINICIUS NAZARETH OLIVEIRA DOS SANTOS 9721 ORLANDO JHONATAS COSTA MOURA 7394 VICTOR MEDEIROS DA CRUZ Curso: Geografia 25296 CAROL FRANCA NASCIMENTO QUEIROZ 39652 DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA 56897 FRANCISCA EDIGLEUMA PEDROSA 18243 GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 23213 JOAO MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS 55731 JOAO PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA 31428 JOSE SOCRATES OLAVO DE SOUZA JUNIOR 23294 LUCIANO CONCEICAO LIMA 56612 MATEUS ARAUJO DE ALMEIDA 35498 THIAGO LUIS SANTOS MARQUES Curso: Geologia 22856 ALICE DOS SANTOS CRUZ DIAS 38523 AMANDA WOUK 39156 CAIO NAOKI SAKAI SHIMOMURA 12640 DAYANE MELO DA SILVA FREIRE 53335 FILIPE SOARES LEAO DA SILVA 32735 GLORIA KAROLINE MACIEL COSTA 56873 IGOR PIVETTA SILVA 51379 JACKSON DOS SANTOS BRITO 39327 LEONARDO ALMEIDA DA SILVA 44171 MARCOS CICERO CUNHA SILVA 44200 MILLA CAYRES SAMPAIO BARBOSA 10651 ROSIANE RODRIGUES SANTOS DE MELO 24988 THIAGO RIVABEN LOPES Curso: Matemática 30267 ANDRELI SANTANA DE OLIVEIRA 34883 AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES 29809 CAIO SOUZA RAUH 16647 CLEIDINEIA EVANGELISTA SILVA 32954 EDMUNDO PEDRO DE OLIVEIRA NETO 43854 EDUARDO OLIVEIRA GONCALVES DE JESUS 53367 ELIENE AMARAL MONTENEGRO 22053 ELY DA SILVA NOVAES 9348 FLORA ARAUJO VALVERDE 15303 GENE CLEBSON APOLINARIO SANTOS 56445 GRAZIELE SILVA DE JESUS 28353 IANA ELISABETH ALVAREZ RODRIGUES 46676 LUCAS DE JESUS PADILHA 38874 LUCAS GOMES VILAS BOAS PRADO 24104 LUIZ RICARDO CERQUEIRA FREITAS JUNIOR 15930 PAULO GIOVANI NUNES LIMA 10074 PAULO RODRIGO GARCIA SOUZA 16579 PEDRO HENRIQUE REGO ARAUJO DE SOUZA 47695 PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS 7976 PRISCILA PEIXINHO BAHIA 16528 RAPHAEL LIMA DE ALMEIDA 4601 RICARDO DOS SANTOS PINTO 19911 STEWART MIKAEL ANDRE 13212 THAYNA SOUTO QUEIROZ 24845 VICTOR SHINICHI COELHO ARUGA 42825 VITOR RIBEIRO NUNES Curso: Ciência da Computação 19079 BRUNO GUILERA FERREIRA 43458 FELIPE CARVALHO PASSOS 13773 IAGO DE OLIVEIRA TOSTES 31140 JEFFERSON XAVIER DE JESUS SOUZA 43850 JESSICA MACHADO DE SANTANA 51976 KEVIN GONCALVES DE ALMEIDA 6906 LUIZ CESAR SANTOS 17978 MANOLLO CASTRO DE PINHO MARTINEZ 47694 MARCUS ALDREY SOARES DOS SANTOS 33957 MATHEUS DOURADO 32793 PATRICK DE LIMA LOPES ROCHA 19328 PEDRO DIAS BAQUEIRO 42729 PEDRO VIDAL SALES Curso: Química 38738 ALINE BARBARA SANTOS DO AMARAL 32294 ALLANA SOBRINHO DOS SANTOS 19689 ANA CARLA NEVES DA CRUZ 12111 LEONARDO RODRIGUES GARRIDO 35746 LUANA SANTOS RODRIGUES 48853 LUCAS CINTRA ALMEIDA 28337 MATEUS DOS SANTOS MOREIRA 42735 RAONI SOUSA SANTOS 42743 REBECA LOPES SANTOS 26453 VICTOR HUGO ARAMAYO MAURICIO Curso: Estatística 6443 ALEX SANDRO BRANDAO DE ALMEIDA 13887 AMANDA SOUSA DE ALMEIDA 15168 BIANCA DA SILVA NASCIMENTO 27643 CARLA GRAZIELA OLIVEIRA MACHADO 12244 DARLAN DE SANTANA MAIA 30453 DOMINGOS SODRE DE OLIVEIRA JUNIOR 15236 EDUARDO SANTANA FERREIRA 34378 EMILIA CARDOSO DOS SANTOS 28448 GABRIELA LIMA BORGES 33534 IAGO CERQUEIRA DA SILVA 7603 IGOR PINHEIRO PESENTE 20156 JESSICA FAGUNDES GOES 16499 JOICI DA CONCEICAO SANTOS 20703 JOSE GUILHERME SANTANA DE SENA 29891 JULIANA DE JESUS SANTOS 29730 LEO HENDRYC VIANA DE SOUSA 32398 LEONARDO CERQUEIRA DA SILVA 33785 LEONARDO SANTOS RODRIGUES 10601 LUCAS DOS SANTOS MAGALHAES 19913 MATHEUS MEIRELLES SAMPAIO DE SOUSA 29927 SILVIO LEANDRO CORREA DA PURIFICACAO 28867 TAUAN SOUSA CARVALHO 26771 TIAGO OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA Curso: Geofísica 30055 EDIANE COUTINHO DA SILVA 56346 FABRINE DE OLIVEIRA MELO 29636 GEORGE SILVA DE CASTRO 26678 ITALO DE BESSA MACHADO 51874 JOAO RICARDO DUAILIBE DE OLIVEIRA 27222 JOSE HENRIQUE MARTINS BORGES 52157 JULIO BRANDAO DE OLIVEIRA 39832 LUCAS BASTOS HORTA 37266 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR Curso: Oceanografia 52864 CAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS 22455 CAROLINE DE SOUZA DOS SANTOS 22124 CATHARINA ASSUNCAO BOMFIM 23645 FERNANDA ALMEIDA SOARES DOS SANTOS 29889 LUANA MORENA SILVA SOUZA 5673 LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO 28608 MATHEUS LIMA DE ANDRADE 34904 NILTON LOURIVAL DA SILVA FILHO 43529 TIAGO LOPES DE QUADROS 34332 TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS Curso: Física -noturno 8348 AMANA BARROS AMARO DA SILVA 21219 CARLOS HENRIQUE SANTOS JESUS 28755 EVERTON SANTOS SANTANA 42423 GUSTAVO MATOS BASTOS 14168 IGOR SANTOS BATISTA 48764 ITALO CESAR PITON COSTA 19825 JEAN CARLO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR 21729 LAIAN DE MOURA SILVA 50919 MARX JORGE GOUVEIA MARQUES 18767 MAURO CESAR PIRAJA RIBEIRO BARBOSA 34693 MIGUEL MAESTU ALMEIDA JUNIOR 40346 NATACHA ANDRADE FERREIRA 11070 VINICIUS OLIVEIRA COSTA Curso: Geografia -noturno 55301 DANIEL DIAS SERAFIM DO NASCIMENTO 34559 ELOISA CAMPOS VIRGENS 9372 EMILE PINTO CAVALCANTE 13423 FERNANDO VITOR DE VASCONCELOS RODRIGUES SILVA 25957 GABRIEL VIEIRA DE SANTANA ROCHA 26268 GIOVANNA BARRADAS CARNEIRO SZPORER 30219 ITANA BARROS DOS SANTOS 7256 JOCEVAL JESUS DOS SANTOS 30115 NATALIA MORENA LAGE SILVA 44216 RAFAEL SAO PAULO BRANDAO 10858 ULISSES CARVALHO SILVA Curso: Matemática - noturno 9577 ALEXANDRE MAGNO SOBRAL SANTOS 11160 ANTONIO JORGE DE JESUS SOUZA 23669 CAMILA BARRETO PEREIRA 33647 DIEGO BRAGANCA NOGUEIRA FREAZA GARCIA 53510 FABIANO DE SOUSA PESSOA 20251 FRANCLIN UESLEI FRANCA BARRETO 8731 GEORGE LIRA DE CARVALHO ALMEIDA 38003 GILBSON JOSE VELASCO SOUZA FILHO 26816 HERNANDES NASCIMENTO SILVA 53011 JEFERSON OLIVEIRA DA RESSURREICAO 17947 LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ 30562 MAIARA MENESES DUARTE 11303 MARCIO EDILSON FRANCO ALVES 55855 MATHEUS FELICIANO BARROS GOMES 55345 MILENE BRITTO LIMA 12256 NARELLE ROCHA DE SANTANA 22849 VALDIVAN ALVES FERREIRA 29856 YTALO FERNANDES SANTOS Curso: Química -noturno 55955 CAMILA PIRES SANTANA 25498 CLEBER BATISTA OLIVEIRA 15676 DANIEL NASCIMENTO CAMPOS 51681 ELIZA MARIA DA SILVA SOUZA 20793 IWA NUNES DUARTE 23287 JACKELINE RODRIGUES TEIXEIRA 29913 KALYANE VILLA FLOR DE CASTRO 14901 LARISSA ALFANO SACRAMENTO NUNES 30957 LIVIA BRITO DE SOUSA 12124 MILENA SANTOS DE OLIVEIRA 39120 PEDRO DE LEMOS SILVEIRA 51428 RAFAEL MARCIO CORREIA SANTOS 52585 RAFAEL VIANA VIDAL 28314 TABATA EMY OZAWA 12446 TARCISIO CORREA OLIVEIRA 17010 VINICIUS CARDOSO LIMA 28509 VINICIUS SILVA DOS SANTOS Curso: Engenharia de Produção 29064 BARBARA OLIVEIRA FERREIRA 47459 BERNARDO CANNA BRASIL MOTTA 20315 BERNARDO RAMOS LEITE 35812 DIEGO DE SANT ANA COIMBRA PEREIRA 51113 INGRID RAMOS SANTANA 23166 LAIZO SANTOS DA SILVA 52234 MARCELO VASCONCELOS FERREIRA 51289 NATANAEL COSTA DA SILVA 29152 PEDRO CIDREIRA RIBEIRO 10743 RAFAEL LUIZ FARIAS SILVA 23620 RAINARA SANTOS OLIVEIRA FRAGA 49514 RODRIGO GONCALVES MARQUES DE SOUZA 9601 RUAN LAVELE ALMEIDA 9580 SILAS DE MIRANDA SOUZA Curso: Engenharia de Computação 21913 CAIO LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA 26526 CHRISTIAN PENHA BATISTA 57837 GUILHERME CARVALHO CARIA 28338 IAN DE DEUS ENCARNACAO 12294 JAIME MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR 16136 JOAO VICTOR ANDRADE FASKOMY 19011 JONAS OLIVEIRA PEREIRA 34142 LAYANE MIRELA ORNELAS SACRAMENTO OLIVEIRA 34965 TAIAN FONSECA FEITOSA 17700 WENDEL MACEDO DE OLIVEIRA Curso: Arquitetura e Urbanismo - noturno 34395 ADSON TALES DE ARAUJO MAIA 22337 ANDRE MIRANDA PORTELA 14798 FERNANDA OLIVEIRA DOMINGOS 47905 IGOR ROCHA COSTA FERRAZ TAVARES 52295 ISABELA OLIVEIRA SOUSA 14188 JOAO PAULO OLIVEIRA LIMA 38316 LAILA DE AQUINO MALBOUISSON 35835 LORENA ALMEIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA 34543 NAYLA SANTOS GUIMARAES 47413 PRISCILA JESUS NUNES 15335 WALTER LOPES FROTA NETO Curso: Engenharia de Controle e Automação de Processos 22661 FLAVIO ARAUJO DE CASTRO 16564 JOAO VICTOR SANTANA DOS SANTOS 21588 LUCAS SILVA LOUREIRO 20042 MARCELLE ARAUJO PIRES 51496 MARCIO SANTOS SILVA MEDEIROS 21292 MONALISA DE OLIVEIRA RIOS 33836 SAULO RODRIGO COSTA FERREIRA DA SILVA 28443 VITOR MIGUEL SANTANA NASCIMENTO Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - noturno 25343 ADILSON DE JESUS SANTOS PEREIRA 56093 ALENALDO ROCHA GAMA 12587 ALEXIA BRUNA DOS SANTOS VILA VERDE 26071 ANA VERBENA PEREIRA BRITO DA CONCEICAO 34981 ANDRESSA BORGES MAIA 46666 BRUNA MAGALHAES LEAL 51546 BRUNA PIVA NOBRE BERNAL 12406 BRUNO OLIVEIRA ALMEIDA 8001 CAIO LUIS GUACHE DE JESUS 15186 CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO 16733 DANIELE DE OLIVEIRA GUEDES 29849 DANILO PENA DA SILVA DALTRO 14419 DIOGENES WAGNER DOS REIS SOCORRO 37708 DOUGLAS BASTOS DE SOUZA 34030 FILIPE GEOVANE FRANCA SAMPAIO SILVA 19141 FILIPE SILVA DE SANTANA 30879 GABRIEL FRANCO DE QUEIROZ RAMOS 9054 GABRIEL MORAIS SILVA SOUZA 19097 GERSON DA SILVA SANTOS 24389 GISELLE AZEVEDO FRAGA NETA 11879 HAROLDO DE ALMEIDA ARAUJO 26607 ICARO LACERDA 36637 IGOR CARVALHO SIMOES SANTANA 15737 ISAIAS SANTOS SILVA 22518 JAMILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR 47809 JANILSON DE OLIVEIRA SANTANA 34913 JESSICA OLIVEIRA DOS ANJOS 26098 JESSICA SAN JUST CARVALHO 49242 JOAO VITOR CORREIA DA SILVA 28660 JOAO VITOR COSTA FREIRE 20470 JONIVAN SOARES DE JESUS 39643 JOSE DIOGO DA SILVA CARNEIRO 17196 JOSE OSMAR ANDRADE GUIMARAES NETO 8150 LAIANE FERREIRA ROCHA 38697 LAISA PEIXOTO MOTA 56948 LARISSA RIBEIRO DE JESUS 33971 LAVIGNE NAIANE OSORIO DOMIENSE 36701 LEONARDO BRITO ALVES NEVES 18148 LUIS ARTUR SIQUARA ESPINOSA 35890 LUISA SANTOS TEIXEIRA 20183 LUIZ HENRIQUE MUNIZ BARRETO DE GUSMAO E SILVA 39345 MARCUS VINICIUS MATOS RIBEIRO 27210 MATHEUS DE OLIVEIRA GAMA 29007 NATALIA MALU ALCANTARA MUSOTTO 27233 PALOMA CHAVES MENEZES 56245 RAFAEL FREITAS GUIMARAES OLIVEIRA 22368 RAFAEL REIS DE OLIVEIRA 53491 THAIS DE SOUZA COSTA 5394 TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 49112 TIAGO DOS ANJOS OLIVEIRA SILVA 48612 UESLEI BISPO DE SOUZA 8725 VANESSA DE SANTANA ALVES 55291 VITOR LOYOLA SANTOS 44074 WILLYANE FONSECA FIRMO Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 31765 CAROLINA KAUARK FONTES 32204 DARLAN ALESSON RAMOS BARBOSA 5897 ELLER VASCONCELOS OLIVEIRA SANTOS 52133 FELIPE DE ANDRADE FONSECA 30426 FILIPE ALMEIDA PINTO RODRIGUES DA COSTA 43687 ICARO PITA WEYLL 29925 JANAINA SANTOS BRAZAO 29263 JARBAS TAVARES SANTOS 57783 LEO WESTERN ALMEIDA SILVA 25216 LORENA DE SOUZA FALHEIROS LEME 17231 LUCAS MARQUES DE SOUZA 43606 MATHEUS ANDRADE ALMEIDA 31223 MATHEUS SAMPAIO SANTOS 32609 RAFAELLA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 48707 RENATA LIMA RIBEIRO DE SENA 17616 SILMARA BARROS DE SANTANA CORREA 6929 TAMIRES NUNES MASCENA 39223 VANESSA MONTEIRO ALVES 35671 VITORIA DE ALMEIDA COSTA Curso: Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 42898 ANDRE LUIZ MARQUES PIRES 32414 CAIQUE GOMES RIBAS DOS SANTOS 35541 DENIZE RIBEIRO DA SILVA 29985 DIEGO JAMI MENEZES DA SILVA 57136 DOUGLAS SILVA COSTA BARRETO 31215 IGOR MENEZES SANTOS 22228 LAILA BINA MARQUES ALVES 30531 NATALIA SCARLET RIBEIRO CHONG 31939 RAIMUNDO NONATO ALVES SILVA JUNIOR 12509 RENATA SA TELES OLIVEIRA Curso: Sistemas de Informação 32444 ANDRE LUIS PORTELLA DOS SANTOS 30435 DAMIAN COSME DE JESUS MENESES 23918 KEVIN OLIVEIRA DA SILVA 52275 LINCOLN SILVA DE OLIVEIRA 16484 MATHEUS CASTRO CONCEICAO DA SILVA 10128 NEYDE KAREN GOMES BOTELHO 5784 WALISSON JOSE DE OLIVEIRA Curso: Computação - Licenciatura 16000 ADEILSON TAVARES JACINTO 51673 ALBERT SOUSA RAMOS PEIXOTO 4659 ALEIXON KEVIN CARVALHO ALVES 47410 ANDRE CARNEIRO DO NASCIMENTO 47015 ANDRE NASCIMENTO VIANNA 31303 CAIO FELIPE RODRIGUES SALLES 9968 DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO 6905 DIOGO AGUIAR ALMEIDA 28781 DIOGO SILVA ALMEIDA 29789 GERVASIO VENICIUS ARAUJO MOREIRA 19425 GLEYKTON BORGES SILVA 20693 GUILHERME SANTANA LOPES DA CRUZ 29922 JADSON RAMOS SOARES DOS SANTOS 33015 JANDER LUIS DOS SANTOS BARBOSA 13922 JORGE DE AQUINO VASCONCELOS NETTO 20412 JOSE NILTON MOREIRA JUNIOR 33068 JULIO VIANA MACHADO 14603 LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA 30458 MATHEUS DE OLIVEIRA KRAYCHETE DA SILVEIRA 7966 MOIRA BASTOS PRATES 9891 NEILA CARLA LIMA CARNEIRO 34267 RAFAEL CARNEIRO DA MOTA Curso: Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre: Gestão do Transporte e Trânsito Urbano 19670 ADENILTON SANTOS CORREIA 22295 ADNEI FERNANDES LORDELO 13760 ARTUR CAVALCANTE LIMA 25959 ARTUR LUIS SANTOS JOSE 32370 BEATRIZ SANTANA DE JESUS 34437 BRUNO RUBENS RISCHARD TESTA 44657 DANIEL SANTOS SILVA 8704 EDUARDO ALBERTO RODRIGUEZ DA SILVA 43948 ELBER SANTANA CAVALCANTE 29281 FABIO COSTA SANTOS JUNIOR 23785 FERNANDO ANTONIO DA SILVA GUIMARAES JUNIOR 44324 JOAO MACIEL DE OLIVEIRA SILVA 12784 JOAO RAPHAEL SANTOS SENA GOMES 46572 JOSE KENNEDY LEMOS BASTOS 56980 JOSE RAIMUNDO DE JESUS 10605 LEONARDO NORONHA DE CARVALHO 13796 LUZIA TAINA CALHEIRA GUIMARAES 30569 MANUELA DA SILVA LIMA 6535 MARCELO RODRIGUES MIRANDA 4501 RAIANE SILVA LIMA 15752 SCHIRLEY GONCALVES REIS 23863 SERGIO LUIZ DE JESUS BONFIM 13508 SERGIO ROBERTO COSTA BEZERRA 26806 THIAGO ROBERTO SANTANA COLOMBIANO DOS SANTOS Curso: Ciências Biológicas 57303 ALDO SILVA BURAEN 39049 BARBARA INES ARCANJO XAVIER 9448 CAROLINE ARAUJO BEZERRA 10444 EDER SILVA DE JESUS 17868 ELIANE CONCEICAO SILVA 43037 ELISA GIANNELLA 8042 IAGO BRASILEIRO DA SILVA 42839 IRENE DO NASCIMENTO MILCENT 24394 JULIA CRISTINA LOPES MOTA 20205 LEONARDO CONCEICAO LOPES 44001 LUIZA SANDOVAL PERIN 43489 MARCELO OLIVEIRA ALEXANDRINO 48196 MARIA ALESSANDRA PACHECO 38423 MARIA GABRIELLA RIBEIRO CARVALHO 6845 MARINA FAILLACE DE AMORIM 25224 MATHEUS PITHON TEIXEIRA MACHADO DE SANTANA 35550 REBECA DE SANTANA VIEIRA 49895 RONY CRUZ DE OLIVEIRA 42411 VICTOR ELOY LIMA Curso: Enfermagem 15477 AKYRA RAUL MACHADO 28046 ANA CAROLINA PELLEGRINI BARROS PELEGRINO 28306 ANA RAQUEL SANTOS DE MOURA 6031 BARBARA ELLEN BORGES MAIA 7126 ELISSA NASCIMENTO CAVALCANTE 16315 GABRIEL SILVA DE ALMEIDA 31307 GABRIELLE CABRAL DE SANTANA RIBEIRO 14578 GYOVANNA LIMA ALVES 17123 IGOR MYRON RIBEIRO NASCIMENTO 18403 JESSICA MORENO SOLEDADE DE ANDRADE 47892 LOUISE ALMEIDA SA BARRETTO 20586 MIRELLA DOS SANTOS JACINTO 29710 RAMILLY GUIMARAES ANDRADE SANTOS 20736 THAIS SOUSA SEIXAS 32573 TIAGO SOUZA LEAL 17438 YAGO SANCHES ROCHA GOMES Curso: Farmácia 30861 ADRIELLE NASCIMENTO FONSECA SILVA 19551 ANDERSON XAVIER DA SILVA 53010 BIANCA SOARES CARNEIRO 46655 BRENNO SOUZA GOMES MASCARENHAS 13011 DANIELE LARANJEIRAS DE ANDRADE 23731 DJAINE HAILA SILVA ROCHA 56115 FELIPPE DE ABREU MAIA 12592 FERNANDA CRISTINA SANTOS RODRIGUES 40227 GABRIELE ALVES CAJATY 16861 GLEYDSON AUGUSTO VASCONCELOS DE OLIVEIRA 32701 GLORIA MARIA DE JESUS SCHRAMM 9817 IAN COSTA OLIVEIRA 16149 ITANA VIRGINIA PATRICIO FERREIRA 33302 LARISSA ANDARACI CORDEIRO LOPES 39336 LUDIANNE PAZ LIMA DA SILVA 35662 LUISA MENDES DE CARVALHO COELHO 16348 MARIA CAROLINA GRANJA CORREIA 16420 NATANAEL MACEDO SOUZA 56241 NAYAH BARBIERI DO PRADO 45792 TAMARA CORDEIRO DO SACRAMENTO 19238 VICTHOR MONTEIRO DEMETRIO 23840 YURI LUZ DE CASTRO Curso: Medicina 20606 ANA JULIA RODRIGUES TONISI 43782 BRENDA SOARES DUTRA 47880 CHUVA CASTRO STARTERI 18274 DANIEL BRANDAO DE OLIVEIRA LOPES 44192 FABRICIO HOMEM DELREY ARAUJO 14602 GABRIELA PINHEIRO BEZERRA 39621 JUDAH LEAO BAROUH 40110 LETICIA MASCARENHAS DE SOUZA 43304 LUCAS CASTRO LEITE COSTA 28489 PEDRO AUGUSTO ASSIS LOPES 43511 RAPHAEL GUSMAO BARRETO 14500 RONALDO SANTOS GUEDES Curso: Medicina Veterinária 57203 ALEX PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS 7071 ALLANA LEAO LADEIA 34742 ANA BEATRIZ SAMPAIO DA CUNHA 13869 ANA LETICIA DOS ANJOS SAMPAIO 43615 ANA LUIZA FRANCO PINHO 7776 ANDERSON NETO RODRIGUES 16545 ANDREZA RODRIGUES FONTES 55962 ANNA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA 48336 BRUNO VIEIRA DE SOUZA 24465 DAVI PINHEIRO TEIXEIRA 17189 DAVY MANATTA VASCONCELOS 20713 DEBORA REZENDE DOS SANTOS 52258 EMILY MOREIRA FEREIRA 42144 FELIPE DA CRUZ COSTA 27589 GABRIELA BARRETO MOTA 47735 GABRIELA FARIAS ALVES 9277 GABRIELA ROSSI FIGUEIROA 24470 GABRIELE VITOR DE ANDRADE 15517 GUSTAVO LEDO PORTELLA LOPES 42786 ICARO FARIAS CORREIA 23542 JAMILY MATOS CARDOSO 34563 JOAO PAULO REIS SILVA 7733 JULIA PEREIRA ROSA VILAS BOAS 55137 LUCAS LIRA DE ALMEIDA CANDIDO OLIVEIRA 47848 LUIS FELIPE DOREA MUTTI FIGUEIREDO 7249 MAGDA LUCIA SANTOS DE PINHO 55606 MARCIO ALAN SOUZA FIGUEIREDO 18186 MARCOS VINICIUS MORAES DA SILVA FILHO 55274 MARIA CLARA MOYSES DE SIRQUEIRA 52900 MARIA FERNANDA ARAUJO DE ALMEIDA 21746 MARIANA ARGOLO DAS VIRGENS 13335 MARIANA GARDET 12522 MARIANE ALVES FERREIRA 22463 PATRICIA OLIVEIRA SARDINHA 51597 PEDRO PAULO RIBEIRO DE SOUZA MENDES 19872 STEFANIE MOITINHO SANTOS FREITAS 30335 TALITA DA SILVA MENDES 30068 TATYANE CRISTINE LOMBA DA SILVA 33728 TONNY CRUZ OLIVEIRA 19176 VERONICA FABIANA ALVES SANTOS Curso: Nutrição 55173 AMANDA NOGUEIRA CALFA 47724 ANA LUIZA TRANCOSO COHEN BRITTO 6197 ANDREI ROCHA DE ALMEIDA 45887 ANTONIO CARLOS DIAS ANDRADE 18103 BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA 46974 BEATRIZ TOURINHO NOBRE GALIZA 56062 DEBORA CARIBE PASSOS SILVA 37159 DEBORA SANTOS BASILIO DE BRITO LUCHESI 38845 ERIKA DA SILVA SANTOS 33300 FABIANA SANTANA RAMOS 7998 INGRID FALHEIRO NASCIMENTO 56176 KENIA MARA BRISOLA 51782 MARCIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA 10115 MARCUS VINICIUS BRITO FRANCA 32866 MARILIA LIMA PEREGRINO DE CARVALHO 10638 NICOLAS DE ANGELUS COSTA RIELA 30804 SILVIA REGINA BACELAR PINHEIRO 31553 THAIS BATISTA DE SOUZA 24114 TULIO MARINHO CABRAL 22250 YASMIN MARTINELLI TORRES HABIBE 24495 YASMIN MOURA PASSOS Curso: Odontologia 10730 AMANDA BARROS NUNES SANTOS 39192 AMANDA FRANCO PINHO 47605 AMANDA SIQUEIRA DE ABREU BRITO GUIMARAES 13507 ANA LUIZA DE PAULA DOURADO 34744 ANA PAULA RUFINO SANTOS 48112 ANDERSON LOPES GUERRA 34850 BARBARA DANTAS MARQUES OLIVEIRA 43139 BIANCA LUCENA SOARES LIMA 29276 BRUNO HITNER 33239 BRUNO LIMA CINTRA 27950 CAMILA NERI CARIGE 38378 CAROLINA RIOS ROCHA 55360 CATARINA TAVARES PINTO VIEIRA 6055 FAYLA DE CARVALHO COTRIM 17823 FERNANDA HORA GOMES DE SA 38280 ISADORA MENEZES BARROS 6294 IZABELLE ROCHA PONTES 17970 JAMILLE DE ARAUJO CARDOSO 17814 JOAO VICTOR DOS SANTOS SEVERINO 29514 KENNEDY LOPES GOMES 24316 LAIS SILVA CORREIA 23869 LORENA OLIVEIRA DE CARVALHO 48585 LOUISE ALMEIDA DA SILVA 34252 MARCOS VINICIUS MACHADO BRASILEIRO SANTOS 17002 MARINA MOREIRA HESSE 32096 MATHEUS BITTENCOURT VERGNE SOUZA 55336 NATHALIE DA SILVA NOGUEIRA 53201 RAFAEL NERY DA SILVA 42853 RENATO MATHEUS RAMOS CUNHA 23501 VALTER RODRIGO LIMA FRANCO 25740 VINICIUS WALLACE MATIAS SANTOS 15631 YURI CUNHA VALADARES Curso: Licenciatura em Ciências Naturais 8079 ALINE MOTA DE SOUZA 18942 CAROLINE ARAUJO BUNA 8241 CRISLANE DOS SANTOS SOARES 8597 EDMILSON MENEZES DE ARAUJO 26909 HENRIQUE CASTRO GAMA 33479 IVERSON BOMFIM MAGALHAES GUMES 18930 JAILSON DE JESUS SALOMAO 8729 JENNIFER DELGADO FONTES 26616 JESSICA CHAPELEIRO MONTEIRO PEIXOTO 10524 JOAO PAULO COELHO GOMES 8082 JOSE ARNALDO CLEMENTE DE SANTANA 10349 JULIANA EUGENIA DE OLIVEIRA 9454 KARLA SANDE SOUZA 18881 LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA 34260 LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA 31274 LILIAM SILVA SANTOS 29763 LUIZA LAIS LOPES SILVA 17034 MARIANA SOKOLONSKI SANTANA MACHADO 20572 PAULA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO 32818 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA CALASANS 7435 RAFAEL RABELLO FERMIANO 23722 REBECA SANTANA BARRETO 33447 VICTORIA MARIA PEIXOTO LIMA DA COSTA 42753 WENDE SOUZA CARDOSO 14858 ZILDA ELLEN BAIAO NEVES Curso: Fonoaudiologia 38682 ARIEL DECA MOREIRA GONCALO DA SILVA 10633 BARUC ALVES 17746 CECILIA NUNES RODRIGUES PEREIRA 19396 DULCINEA DA SILVA GALDINO 15758 ERICK BRITO MEIRA 17845 EULLER REIS FARIAS 42883 GABRIELE OLIVEIRA BARBOSA 44487 GABRIELLA MACHADO MATOS 15135 GEISIANE CARDOSO BISPO 33277 GEOVAN JESUS DE SOUZA 30235 JOB PAULO DOS SANTOS FILHO 30576 LARISSA DOS SANTOS PROTASIO 6584 MONIQUE VITORIO DE LIMA Curso: Enfermagem - Vitória da Conquista 33397 ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS NUNES 38565 BRUNA LOPES DE AZEVEDO 21371 GABRIEL FARIAS PRADO FERREIRA 28915 ISAAC WENDEL SILVEIRA ROCHA 31422 JOSE AMARAL GOMES JUNIOR 14093 KATIA DE DEUS DE OLIVEIRA 33550 LARA LAIS BRITO MOREIRA 21208 LARA MORAES TORRES 47577 LARISSA ROCHA CARVALHO 24716 LORENA KALANY MORAIS BRITO 9688 MARTHA HALANA BASTOS DA ROCHA 22631 MAYARA MARQUES SILVA 43499 SABRINA MARIA JOSE NOVAIS MEIRA 43667 THAWLOANNA BARBARA CRUZ CASTRO Curso: Farmácia - Vitória da Conquista 55297 ALDO BARBOSA CORTES FILHO 52023 AMOS ALVES DE SOUZA 33310 ANA MEIRELLEN SOUZA FRANCA 18966 ANDRESSA MENEZES SANTOS 19508 BRENDA MIRANDA CAMPOS 51936 CATARINA SILVA GUIMARAES 33268 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 36043 FELIPE GARCIA BITTENCOURT 12761 ITALA XAVIER SILVA 31306 JULIANA COSTA MAGALHAES 34823 JULIANY LARISSA SOUZA VILASBOAS DE LIMA 9515 LARA CAROLINE ROCHA LEONARDI 34206 LETICIA VITORIA FERNANDES ROCHA 28607 LUCAS MELO LOPES 20357 NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS 14581 RAFAEL RAMOS LONGUINHOS 30223 ROMULO CUNHA DA SILVA RODRIGUES 35425 SARA DIAS ROCHA LIMA 32550 SERGIO AVELINO DA CRUZ 39068 THAINAH PEREIRA ROCHA 34555 THIAGO CORREA FERRAZ COSTA 8160 VANESSA VIEIRA CERQUEIRA Curso: Nutrição - Vitória da Conquista 16724 AMANDA BARRETO DA SILVA 51295 ANA PAULA MARQUES SANTOS 15254 ANNE DE LIMA ALMEIDA 47320 ARIANE MOREIRA DOS PASSOS 27128 CARLOS PORTELA DE MACEDO FILHO 44461 CAROLINE SILVA SANTANA 30678 CLARICE ARAGAO SOUZA 53896 DANIELLE COSTA BRITO 28981 DEUSDERIO SANTOS REIS 30300 DHAIANE ALVES ARAUJO PITA 58075 GABRIELA SANTOS SCHIAVON 39144 GIOVANNA ARAUJO PACIULLO 48393 IAGO LEMOS DIAS 20721 IGOR LUIS BARBOSA DOS SANTOS 56308 ISABELLA ANDRADE FARIAS 31471 JOARA RAIZA FONTES BARROS BOMFIM 11013 KALILE DOS ANJOS SOUZA 30422 LARISSA OLIVEIRA LEITE SILVA 47295 MATHEUS PINTO BENDOCCHI ALVES 30228 PATRICIA NEVES CUNHA 16338 PATRICK MENEZES BOMFIM 8367 RAFFAELLA RAMOS NASCIMENTO 43195 RIAN SILVA DE OLIVEIRA 47796 SAULO VASCONCELOS ROCHA 47444 THAINARA SANTOS AMARAL 15251 THAMIRES OLIVEIRA SANTOS 34564 YVELINNE MACHADO ALMEIDA Curso: Zootecnia 39366 BEATRIZ JUSTE MORAES 28625 BRUNO SILVA DE JESUS 25618 CAINA BRASILEIRO DE JESUS TANNUS 42132 CAMILLA ARAUJO DO NASCIMENTO REZENDE 45362 CAROLINA DOS SANTOS SALES 22667 FELIPE MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS 11289 JONATHAS GUSMAO SANTOS 9610 LAZARO DE LIMA SANTOS 42795 LISSA MARIA CERQUEIRA AGUIAR 22453 MIRNA XAVIER SALES DOS SANTOS 20698 PAULO ROBERTO DIAS DA RESURREICAO 24963 PEDRO DA CUNHA LIMA SILVA 52239 RAFAEL ALMEIDA VIEIRA 51366 RAFAELA SILVA CARVALHO 32090 ROMULO IVISSON SANTOS DE DEUS DA SILVA 37655 TAHYLLA DE LIMA QUEIROZ 20012 THALITA GABRIELE FERREIRA SANTOS Curso: Ciências Biológicas - Vitória da Conquista 8708 AGATA PIMENTEL DA SILVA CONCEICAO 11271 AIALA DOS SANTOS SANTANA 28330 ALAN DE ALMEIDA BARBOSA 8380 ANTONIO DOS SANTOS PINHO 11925 CAMILA CAIRES DIAS 51617 CAROLINE CLAUDINO DA SILVA 57265 DOUGLAS CAMPOS PEREIRA 35219 EMILLY DE JESUS MOITINHO 26953 FELIPE BRUNO SOARES BORGES 8870 HANNAH FERNANDES OISIOVICI 51692 JAILTON MARINHO LEMOS JUNIOR 46938 JESSICA VINHATICO DE CARVALHO 15222 JOAO VITOR FERNANDES DOMINGUES 19290 LAIS DE SOUZA OLIVEIRA 10439 LUISA CARREGOSA SANTOS 12916 LUISA NOGUEIRA ARAUJO 25413 RAFAELLA ALMEIDA SOARES 16539 RUANA CAROLINE FREITAS SOUZA 19301 SIDNEIA VAZ ARAUJO 51975 TAMARA CARLA GALVAO CARDOSO 10423 TATIANE DA SILVEIRA LOPES 40853 VINICIUS QUEIROZ OLIVEIRA Curso: Biotecnologia - Vitória da Conquista 32335 ANDERSON SANTOS MANSANO 7261 ANGELA TAMANTHA FERRAZ SOARES 10916 BARBARA CASTRO MUNIZ 9728 BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS 6623 BRUNO DOURADO SILVA 47389 DANIEL MOURA MUNIZ DE OLIVEIRA 43393 DANIEL OLIVEIRA TEIXEIRA 19003 DAVI ZAMBIASI MUCCINI 47304 GABRIEL SANTIAGO MEIRA 18853 GEOVANA ANDRADE OLIVEIRA 12204 HUGO ALEXANDRE SUZANO DE MORAES 20306 KAWANNE SILVA LIMA 18007 MARIA PAULA GUIMARAES BEZERRA 55971 NATALIA DA ROCHA LOPES 29862 PAULO OLIVEIRA PEREIRA 28896 PEDRO HENRIQUE MOREIRA NEVES 21848 RAFAEL VINICIUS MEIRA CELINO 13440 ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR 29449 SIBELE SILVA BATISTA 55919 YAMILA AUDREY SANTOS COSTA Curso: Fisioterapia 12439 ALLANA MANCU NOGUEIRA MENESES 25674 BRUNA MONTEIRO LIMA VILLAS BOAS 38776 CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO 51998 CRISLAINE RIBEIRO DE SOUZA 40461 CRISTIANE NUNES CORTEGOSO ESPINO 13745 DINALVO OLIVEIRA CUNHA FILHO 58032 GLEDSON SOUZA SILVA 12327 ISIA KALIANDRA MACHADO 38318 JULIANA IRIS BARBOSA DOS SANTOS 11628 LUAN MEIRA SOUZA 41322 MARIA CLARA PINHO SOEIRO 17132 MATHEUS PACHECO EVANGELISTA 7050 NADYA MARIA GOMES ALVES DE SA 16822 SARAH CAROLLINE OLIVEIRA NEIVA Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 14804 ALYSSON VILAS BOAS DOS SANTOS MATOS 5287 AMAURI MOREIRA LEITE JUNIOR 38436 ANA CLAUDIA BISPO DOS SANTOS 50819 ANA VICTORIA LEITE SERAFIM 6599 ANDRE LUIZ COSTA ROCHA 13005 BERTA ROCHA PACHECO 23346 CAIQUE REIS CORREIA 6958 CAROLLINE MARIA GUIMARAES SOUZA 30637 CARUMA OBI CAMURUGY DE GUERREIRO 30907 DARA JULIA SILVA MOREIRA 27466 DARIO FIALHO MARZAL 23607 DAYVES GUEDES LEVY DE SOUZA 26640 ELIAS SOARES ROSEIRA 18303 EVELY MIDIA TORRES MACEDO 12221 FERNANDA ARAUJO NEIVA 27294 FERNANDA DIAS MOREIRA DE SOUZA 13746 GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA 11568 ISABELA SILVA REIS DE SANTANA 12131 JAQUELINE MIRANDA SANTANA 20552 JOYCE CONCEICAO DE SOUZA NASCIMENTO 14942 JULIA COSTA RODRIGUES 52840 JULIA DA SILVA LIMA 26125 JULIANA SOUZA DA CRUZ REGO 49197 KAIQUE ANTONIO MORENO LEAO DE AZEVEDO 38942 KESIA CAROLINE SERRA SANTOS 18969 LARISSA NOBREGA RIBEIRO DA SILVA 32750 LIAN MASCARENHAS DE ANDRADE ZANATTA 56004 LORENA CAETANO ABREU 23684 MAERLY BARBOSA GUIMARAES 34950 MAIANA PINHO REIS DE BRITO 30073 MARIA CAROLINA COSTA SILVEIRA 22689 MARIANA CASTRO ALMEIDA ANDRADE 6391 MICHELLE VILAS BOAS DE SOUSA 55257 PAULO CAINAN GUIMARAES DO NASCIMENTO 47945 PEDRO ALVES DE OLIVEIRA MARTINS 16032 RAMONY SOUSA COUTO 32588 REGIANE ALVES DE SANTANA 23571 RICARDO LORENO SOUZA DA SILVA 7045 SARAH SOUZA LIMA 23709 TELMA DE JESUS DOS SANTOS 22097 THAIS ISBERT PENEDO 34605 THAYNA MORAIS DE JESUS 48562 THIAGO RHANGEL GOMES TEIXEIRA Curso: Farmácia - noturno 27089 ANNA KARINA ARAUJO ZINN 9333 CAMILA VICENTE DE CERQUEIRA 6367 CAROLINA VELOSO VIANA BOMFIM 55602 CLICIA ZUILA SILVEIRA RODRIGUES 16722 DANILO FREITAS FONTES 32422 ELVIS SILVA SANTOS 10377 FLORA CORDEIRO ARAUJO ALMEIDA 52344 HALLINE NICOLAS ALMEIDA ROCHA 46644 HOSANA BARBARA PEREIRA DA SILVA 20409 JOANA MARTA QUEIROZ DA CONCEICAO 21591 LENISE COSTA DE CARVALHO 31924 LUCAS RIBEIRO PEREIRA 55113 MATHEUS FRANCISCO AQUINO DA SILVA 16504 OTAVIO FERNANDES DE MENEZES PORTO 21261 RAQUEL PEREIRA BAHIA 56447 VICTORIA GUIMARAES SANTIAGO 31214 VITOR BASTOS VILAS BOAS Curso: Gastronomia 27736 ALINE SOUZA DOS SANTOS 20847 ALVARO LOPES DE QUEIROS 43079 ANTONIO MARQUES DOS SANTOS 35629 FRANCISCO GAUDENCIO MENDONCA FREIRES 29477 GUILHERME CHAVES ANDRADE 36148 ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO MATOS 46235 LYANE YASMIN MENEZES PAIM 5185 MAISA RAFAELE DA SILVA E SILVA 24124 ROGER DOS REIS Curso: Saúde Coletiva 13515 ALVARO ANTONIO BRITO REIS 14085 DAIANE REIS MENEZES 32073 DANIELLE DO VALE CUNHA 38386 EUNICE SILVA LIMA 12778 FERNANDA MALHADO DE ARAUJO SANTOS 45299 GABRIELA SANTANA NICORY MUNIZ 9796 GEANE DA CRUZ SANTOS 12233 JAISLA REIS ANUNCIACAO 12195 LORENA CINTHIA BEZERRA DA SILVA BRAZ 32322 LUCAS SAMPAIO DOS SANTOS 55597 MARIA EDUARDA PEREIRA DIAS 5152 RAFAELA ASSIS DE ARAUJO SALES 22949 TAMILE SOUZA ROCHA Curso: Biotecnologia 21033 ANDREZA LIMA ARAUJO 35522 DIEGO FRANCISCO DE AGNELO SILVA 52512 LUANA LIMA TEIXEIRA DE ALENCAR SAMPAIO 57356 LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS 38787 MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 39004 ROBSON DE SANTANA BORGES 55716 SAMILE DE BRITO PIRES 51671 SARAH PEREIRA ANDRADE DE SOUZA 9739 SILVIO ROMERO DA SILVA LARANGEIRA JUNIOR Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - noturno 14627 ALAN BRUNO SILVA SANTOS COSTA 21142 ALAN COSTA DE JESUS 33477 ALANE DA SILVA LIMA 5866 ALESSANDRA VIEIRA COUTINHO 23826 AMANDA AZEVEDO DE CASTRO DE JESUS 22547 AMANDA LEONDY SANTANA DA SILVA 40381 ANA BEATRIZ NOGUEIRA DO VALE 23865 ANA LUISA ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA 14249 ANDRESSA DE SOUZA LEITE 17237 ANDRESSA SILVA NASCIMENTO 23495 BEATRIZ CORREIA MATOS REIS 17098 BEATRIZ SANTOS SERRA TEIXEIRA 32683 BRUNO SANTOS BRITO 15172 CAIO DA SILVA PEDRA 47518 CAROLINA MATOS DE ARAUJO 25351 CASSIA DE JESUS SOUZA 20435 CATARINA GOMES DE OLIVEIRA 52182 CESAR AUGUSTO SOEIRO FIGUEIREDO 41017 CHANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES 22077 CIBELE AZEVEDO NAVARRO 18998 CLAUDIO RODRIGUES MENDES 9184 DANIEL ROCHA BARRETO 12855 DANIELA ELOY DIAS MENEZES 47457 DANIELE SANTOS ANDRADE 6268 DEBORA BORGES DIAS 22276 EDUARDO DE JESUS SANTOS 21368 ELIANE VOGEL FIGUEIREDO BARTILOTTI 31803 EMILY MARIA TORRES DE MAGALHAES BORGES 13066 ERICO MARQUES SILVA 41417 FERNANDA BEATRIZ GOMES DE SOUZA DAMASCENO 24317 FERNANDA DA SILVA LIMA 51852 FERNANDA DE SANTANA RABELO 5644 FERNANDA LIMA BARBOSA RIBEIRO 38622 GABRIEL CORDEIRO BATISTA 28845 GABRIEL MACHADO NAUS DOS SANTOS 45226 GABRIELA ALEXANDRA MENDES VIEGAS MOREIRA 24431 GISLAINE MENDES COELHO 12211 ICARO MATIAS DOS SANTOS LIMA 29469 IVANA DIAS DOS SANTOS LOPES 54109 JAMINE CAIRO VIANA 25029 JANAINA LIMA FERREIRA 32032 JAQUELINE SANTANA GAMA 11495 JESSICA ALVES OLIVEIRA 20087 JORGEMAR COSTA COELHO 20993 JOSE RAIMUNDO DOS REIS JUNIOR 32814 LETICIA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA 6816 LETICIA SANTIAGO SANTOS CUNHA 12375 LUAN MOITINHO BARBOSA 10498 LUAN SPINOLA DOS SANTOS 43644 LUIZA DE OLIVEIRA CEZAR NEVES 26372 MARIA CAROLINA DE ALMEIDA TIBERIO DE SOUZA 23798 MARIANA MOTA VILLAS BOAS 9535 MARILANE PACHECO DE ARAUJO 15893 MARLON FARIA PIMENTA OLIVEIRA 44334 MATHEUS VICTOR RIBEIRO PENELUCA 33087 MATHEUS ZARPELLON CAMPELO DE QUEIROZ 25949 MIGUEL FILIPE MENEZES BARROS 13119 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS 19112 PAULO ACYOLI RIBEIRO DA SILVA FILHO 6577 PEDRO GIOVANNI GARONCE ALVES LOBO 51204 RAFAEL ALBUQUERQUE BACELAR DE SOUSA 13490 RAFAEL LEAL CALDAS FERNANDES 55565 RAMILE ALVES FREITAS 55741 REBECA GONCALVES SILVA 47363 ROMILDES DE JESUS DOS SANTOS 15188 TAILANDE VENCESLAU CARNEIRO 34275 TAIRINE NUNES SANTOS 14718 TALEIA DE FATIMA DOS SANTOS SAMPAIO 47046 TAUAN CESAR SANTOS DO NASCIMENTO 11636 THALITA LETICIA RIBEIRO CRUZ 5307 THAYNA DE CASSIA SANTOS LOPES 43324 TIAGO BEZERRA SEVERO 32959 TULIO MATOS DAVID 28584 VICTORIA LAUANDE GONCALVES 8005 WASHINGTON MARTINS ALMEIDA DE ARAUJO Curso: Biblioteconomia e Documentação 20889 CARINE BARROSO BRASIL 44173 CECILIA NASCIMENTO DA SILVA 43908 CRISTIANA MARIA CRUZ MOREIRA DE SOUZA 9297 CRISTIANO CAIRO CORREIA 21238 DAIZE SANTOS CARDOSO 48651 DANIELA MACHADO SAMPAIO COSTA 32346 DANILO CARLOS PEREIRA GOMES 26918 DIANA SOUZA DOS SANTOS 35204 EDSON FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR 33754 IGOR GUIMARAES MOREIRA 8414 IVO JOSE SANTANA SANTOS 13892 JEAN DE OLIVEIRA MAIA RIOS 21334 JEANE NASCIMENTO 22089 JULIANA BATISTA DOS SANTOS 16318 KATIA LAYSE DE OLIVEIRA CERQUEIRA 20977 MARIA DANIELE PEREIRA CASAR 10363 MARIANA SANTOS COSTA 21381 NEILA DE JESUS ANDRADE 24857 ROSILENE MAGALHAES LIMA 17399 RUDSON SOARES DE OLIVEIRA 39587 THIAGO DA TRINDADE NEVES SANTOS Curso: Ciências Contábeis 25434 ADELSON GUEDES DE SOUSA 40758 ANDRESA ARAUJO DE ANDRADE 24631 BARBARA MARIA BARBOSA COSTA 13967 BRUNA RAFAELA PINTO DE ASSIS 20607 DANILO BARBOSA GONCALVES 23171 DIEGO ANDRADE SANTOS 57839 GABRIEL CRUZ LIMA DE QUEIROZ 47333 GIAN ARIEL DA SILVA DESIDERIO 15036 GIDEAO DOS SANTOS SILVA 23494 JAMILE ANTUNES MARTINS 40453 JAMILE OLIVEIRA DE DEUS SILVA 38514 JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS 55156 JULIA DA SILVA CORREA 35156 KEVIN PORTO MARRUAZ 13776 LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO 14574 MATHEUS BARBOSA DIAS 22588 RAFAEL DANTAS SILVA 53688 TAUAN PASSOS DOURADO PAULO 26147 WILL JECKSON MOREIRA MARTINS Curso: Ciências Econômicas 43648 ALEX AGRA RAMOS 51185 ALEXANDRE SOUZA BONFIM 27870 ALTAIR MOTA FAGUNDES DOS SANTOS 56580 ANDREZA DA SILVA PEREIRA DA CONCEICAO 34925 BRUNA CAPINA BOTELHO COSTA 52952 CAROLINA BARROS DE CARVALHO 25497 EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR 35741 ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO 57977 FELIPE MATEUS SANTOS DA SILVA 20328 FELIPE ZINN REICHARDT 12198 GABRIEL GALRAO DA SILVA DALTRO 14921 GILBERTO CARLOS DE JESUS 18979 JESSICA DA SILVA REIS 23873 LEANDRO SOLEDADE DA HORA 51156 LEONARDO LEMOS DE CARVALHO 52195 LUCAS DA SILVA MACHADO 38921 LUCAS MUSTAFA FONSECA 42812 LUIZA CAROLINA MONTEIRO SOUZA 39680 MARCOS FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS MEDEIROS 31788 MARIANA AMORIM DE ANDRADE 29385 MARINA MENDES DE CARVALHO COELHO 19285 MATHEUS DAMASCENO ORNELLAS 11550 PAULO HENRIQUE SILVA LEMOS 49196 PAULO VITOR SILVA SANTOS 43502 PEDRO MARK FERREIRA RECK 35323 RAMON SILVA BRANDAO OLIVEIRA 43602 SACHA AZEVEDO MORAES 17084 SILAS RAFAEL NASCIMENTO FELIX 33945 SILVIO ROBERTO SANTOS FALCAO 52065 YAGO ALEXANDRE RODRIGUES DE SEIXAS 5820 YURI PORTELA LIMA Curso: Ciências Sociais 43128 ANDERSON SOUZA DA SILVA 6472 CAROLINE LEAL MATOS 22914 FELIPE PEREIRA PRADO 39691 GABRIEL GARRIDO NERY BARBOSA 27008 JAUA LACERDA CORDEIRO 23481 JOAO OTAVIO MATOS OLIVEIRA 30319 LETICIA DOS SANTOS FRANCA 40633 LEVI MOURA SANTOS 42882 MAYSA TORRES DOS SANTOS 29044 MICHEL CAMPOS DOS SANTOS 52363 MIGUEL JOSE DIAS MESQUITA JUNIOR 17372 MILENA RODRIGUES ARAUJO SCHUCK 38421 NATHALIA ANDRADE LOPES SANTOS RAMOS 30240 PAULO CEZAR PENA ALVES 26046 PAULO TOME DOS SANTOS 5835 PEDRO ITALO CARVALHO SILVA 53197 RAFAELA COUTINHO MENEZES 45263 RODRIGO ANTONIO DE CASTRO PASSOS 19607 RUAN PHILIPPE MARQUES MELO SANTOS 27120 VITOR GAMA BARRETO Curso: Comunicação - Jornalismo 43676 ANDRE LUIZ SANTOS DE CERQUEIRA JUNIOR 53138 BEATRIZ BULHOES DE SOUSA SANTA INES 17364 BRENO OLIVEIRA DE JESUS 43703 CRISTIANO LUIS PEREIRA ASSIS 49185 DANIELA DA SILVA BAUMGARTEN 43243 DINO LUCAS CASTRO GALEAZZI 55984 FERNANDO DE JESUS NOVAES 39526 IX CHEL BARBOSA DE CARVALHO 30341 LUAN SILVA GOMES 26389 MAYARA PAIXAO DE CARVALHO BARBOSA 24808 MIRIA ALVES DA SILVA 29362 RODRIGO PRATA ORGE 47332 SARA LIMA SILVA Curso: Comunicação - Produção e Cultura 15192 ANA PAULA ALMEIDA DO CARMO 32626 JULIANA DIONIZIA LUZ PAULO 48127 MARCELA AMORIM JUNCKEN 42800 RAFAELA AINSWORTH REY 55123 RENATA DE OLIVEIRA SILVA Curso: Direito 33004 ADAMO SOUSA SANTOS 8226 ALANA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA 55238 ANDRE LUIS SODRE DE ANDRADE 5044 CAIO NOGUEIRA RIBEIRO 43702 DAVI NASCIMENTO DE JESUS 54007 ELISA RODRIGUES SILVA 41266 FELIPE SANTOS PASSOS 13729 FERNANDO MATO GROSSO SOUZA 45101 GABRIEL BASTOS DE SANTANA TEIXEIRA 42299 GABRIELA CHAVES HARACEMIV DOS REIS 36223 GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO 52583 HENRIQUE PITON COUTO DA SILVA 55991 ISABELA MARIANA BITTENCOURT VITORIA 9409 JESSICA FERNANDES FARIAS 30843 KENNEDY RIOS SANTOS 27027 LEONARDO GONCALVES TAVARES DA CONCEICAO 42915 LORENNA BORGES PASSOS 30296 MARCOS VINICIUS LOBO ATAIDE 35347 MARIANA ALMEIDA DE SANT ANNA MACEDO 57186 MARIANA MELLO HENRIQUES 39586 MARIANA VILLA NOVA CORREIA 25881 PAULO HENRIQUE BASTOS MIRANDA 43619 PEDRO HENRIQUE BARAUNA MILCENT RAMOS DE ARAUJO 9927 RAMILENE CARNEIRO SOUZA 28170 RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA 42364 SAMARA DOS SANTOS GONCALVES 43725 SOFIA NATALIA GOIABEIRA DA FONSECA 16619 TASSIA CRISTINA BASTOS DE JESUS 46916 VICTORIA NEGREIROS DE CAMARGO MARTINS MOREIRA 10204 VINICIUS ALEXANDER GIMENES CIDRAL 25468 YASMIM CONCEICAO NUNES Curso: Filosofia 57883 ALEXANDRE MAGNO DE AMORIM LOUREIRO 29781 ALICE DANTAS SANTOS 10476 CAROLINA DE FARIAS MENEZES SEABRA 15538 DAIJA DINIZ DE MACEDO 20444 DIEGO ALEX DA SILVA ALMEIDA 16764 ELIABE FIGUEREDO DE OLIVEIRA 24713 GABRIELLA LAVIGNE HOHLENWERGER 56993 HUGO ROSSI FIGUEROA 7578 ISABELLE SANTOS COSTA 48162 JOAO FERNANDES DE JESUS 49009 MARCOS FELIPE MACHADO THOMAZATTI DE OLIVEIRA 21473 MARIA ISABEL DOS SANTOS GONCALVES 24087 MYLLENA CURVELO SANTOS 32999 PAULO DAVI DE JESUS SANTOS 26758 RANDRI VIOT SERRA 26195 TAIS SANTOS MARINHO 15554 THIERRY ROBERTO TAGOT 9765 VANESSA BRITO DA SILVA 43127 YGOR RODRIGUES DOS SANTOS Curso: História 14229 ANA CLARA CAVALCANTE GONCALVES 13362 ANDREZA SILVA MORAES 25273 AUGUSTO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA 26166 BIANCA SANTOS DE CARVALHO 17384 CARLA VIVIANE SILVA DOS SANTOS 57124 DIEGO RIOS DOS SANTOS 7971 FILIPE CRUZ DA SILVA 42993 ICARO ANDRADE CARIAS 42287 ISAAC LEAO QUEIROZ NETO 43290 ISABELA GARCEZ MOURA DE SANTANA 18982 JULIANA BARBOSA CIRINEU 10672 LUCAS PACHECO ALVES 25735 LUIS HENRIQUE SANTOS SOUSA 18427 PAULA QUINTELA MATTOS 32720 RAISA BATISTA BRITO 38440 RICARDO MENEZES BARBOSA 49559 SANDRA GAMA SANTOS Curso: Museologia 56411 AMANDA CARLOTTI DOS SANTOS 16404 ELEN JESSICA CARVALHO DE BARROS NASCIMENTO MACEDO 8031 FLAVIO GABRIEL DE MATOS ROSARIO 23598 GUILHERME CHAVES SANTOS 13078 ISADORA DE LIMA PEREIRA 14309 JESSICA ARRUDA DO NASCIMENTO 29117 JOZIANE VIEIRA SANTOS 14724 LUCAS DA SILVA NEPOMUCENO 9735 LUISA CATHARINE OLIVEIRA SANTANA 30053 MARCOS ADRIANO DE BRITO GONCALVES 45804 MARIANA CERQUEIRA RODRIGUEZ 14427 RAFAELE VILAS BOAS SALES 8790 RODRIGO BARBOSA SANTOS KELMER 28180 ROGERIO WESLEY REIS FELIX SANTOS Curso: Pedagogia 56208 ADILIO PEREIRA DOS SANTOS 28763 ADRIANA DO NASCIMENTO CARDOSO 58093 ANA VIVIAN ORNELLAS PEREIRA 11656 CARINE COSTA SANTOS 15183 CRISTIANE RIBEIRO DE ARAUJO FARIA 11148 ELIANE SILVA SANTOS 26760 FRANCYELLE DOS SANTOS CORREIA 14411 GRACIELE MONIQUE RIBEIRO DOS SANTOS 34071 HELEN DA SILVA OLIVEIRA 22385 HIZABELLA DE ANDRADE BARROS CRUZ 47162 ISABELA NUNES FIGUEREDO DA SILVA 32001 JARBAS DA SILVA MARQUES 14909 JERUSA AMELIA SANTOS DE OLIVEIRA 39571 MARCELA DO AMARAL OLIVEIRA 12602 NICACIA LIRA DE ALMEIDA 30888 NOEMI ELIS CHAGAS SILVA 16691 PAULA EMILE VIEIRA CRUZ 16229 REBECA SANTOS BACELAR 25439 VALNIVIA CASTILHO CONCEICAO 6479 VIVIANE DE JESUS PASSOS Curso: Psicologia 40096 ANTONIO BRUNO ROCHA VIVAS 19531 CHOI YI DZOEN 47051 EDUARDO PEREIRA SANTOS 29907 ELIZABETE SOUZA DANTAS 47027 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS 43817 FLORA MENEZES DE JESUS TRINDADE 33677 JARDEL DA SILVA VIDAL 39839 JETHER BANDEIRA MIRANDA 44120 JULIANA ALMEIDA SANTOS 56098 LIVIA PESSOA DE AGUIAR 44544 PEDRO VICTOR RIVAS CASAL REY 13782 RAFAEL SANTOS CORDEIRO DE MENEZES Curso: Secretariado Executivo 23972 ADRIELLE LIMA DA SILVA RODRIGUES 22996 ANA PAULA SANTOS DE LIMA 23183 ANNE CAROLINE CONCEICAO SILVA 34689 CARMEN PACHECO BARRETO 55866 CLAUDIA BATISTA GONCALVES 18972 DEISE MARIA DOS SANTOS SANTANA 13806 GABRIEL VINICIUS SILVA DE ABREU 30837 GEISA DOS SANTOS SOUZA 16558 GILSON BATISTA DE JESUS JUNIOR 32045 GUILHERME BRANDAO NUNES CALDEIRAS 10359 JOAO DANIEL COUTO DOS SANTOS MESSIAS 14761 JOAO GABRIEL ALVES DA SILVA DANTAS 29921 JOAO VICTOR ALVES BORJA DE OLIVEIRA 23308 LARISSA RENATA OLIVEIRA SILVA 27448 LORENA LOPES FERREIRA DOS SANTOS 8874 LUCAS CARVALHO BATISTA 27316 MARLY VILLA FLOR DE CASTRO 31271 RAFAELA FERREIRA DE ALMEIDA Curso: Educação Física 19571 CARLA DA SILVA ARGOLO FRANCA 55417 CICERO LEITE MAGALHAES 6096 DEBORA BORGES DA SILVA DE JESUS 23676 ELENA PEREIRA DOS SANTOS 39349 FABRICIO SOUSA DA SILVA 19435 FELIPE NICORI PEREIRA 49863 HELDER DE JESUS CONCEICAO 39748 IAGO ROCHA DA SILVA QUADROS 17840 JEANINE COSTA LOURENCO DE SOUZA 28715 JOSE CARNEIRO DA COSTA NETO 8216 JUAN EVANGELISTA NASCIMENTO 39051 JULIETE ROQUE DOS SANTOS 53749 LEANDRO GALDINO RATES 56796 LEONARDO VASQUES LESSA 45028 RAFAEL CONCEICAO DOS SANTOS 23517 RAFAEL DE SOUSA LOPES 47816 RUAN VIEIRA NUNES 45510 THIAGO MELO DE SOUZA 24120 VINICIUS ANTONIO PINTO BORGES 6854 WAGNER HENRIQUE SANTANA MONTENEGRO SOUTO 26819 WESLLEY ALVARO DE CARVALHO ALMEIDA Curso: Administração 57534 ADRIANA LIMA ODWYER 49962 ALINE BATISTA DE JESUS 44995 ANDRE VALENTE LINS 8040 BRUNNA LARISSA BISPO EVANGELISTA 9744 CIRO CHANG CARVALHO SANTANA 9607 EDSON VIEIRA LAGO JUNIOR 25239 FELIPE CERQUEIRA DE OLIVEIRA 35163 FILIPE DA COSTA ANDRE 33998 FRANCIELIS DA SILVA SACRAMENTO 29770 GABRIEL HENRIQUE BATISTA 42505 HEITOR SILVEIRA GIULIANI 10612 ICARO FERREIRA DA SILVA 21696 LARA NERY OLIVEIRA CERQUEIRA LEAL 16402 LEILANE LAGE DOS SANTOS 53573 LEONARDO PASSOS AMARAL VIANA 27358 LUCAS DA SILVA AMARAL 12589 LUIS VICTOR DOS SANTOS SIDRONIO 19470 LUIZA FREITAS PASSOS 47125 MARCOS VINICIUS SANTANA DOS SANTOS 47582 MARIA CAROLINA BEZERRA LAPA 52335 MARIANNA HERINGER LIMA DE SEQUEIROS 39906 MAYRA GABRIELLA DO AMARAL PORTELLA 25619 ROBSON SANTOS CARDOSO DE JESUS 22841 TAMIRES GREGORIO MENESES 41362 YURI SANTOS SOARES Curso: Arquivologia 13151 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA 35920 ANTONIO DE LIMA MATOS 33852 BEATRIZ LORENA SANTANA DOS SANTOS 16635 BRENDA COLOSSI 10335 FILIPE MENEZES SOUSA 15019 GUSTAVO MOTA LORENZO 12829 ISABELA BAHIA DE ALMEIDA 34720 JANETE VILAS BOAS BORGES 23225 JAQUELINE VANESSA DE SOUZA PEREIRA 8033 JOAO FELIPE CORREIA DOS SANTOS 17092 JOSIAS SILVA MAGALHAES 20547 LARISSA MALHADO DE ABREU NOVAES 16485 MARCO AURELIO DOS SANTOS SOUSA 18549 NEIDE CRISTINA MARTINS ARAUJO 26716 RAFAEL BRAGA DE SOUSA 16519 REVISON JOSE SILVA DOS SANTOS Curso: Serviço Social 5349 AISHA YEJI ONAWALE LIMA 17184 AMANDA FONSECA SANTANA 14553 ANA PAULA FERREIRA SILVA 36248 BEATRIZ CHAGAS DE JESUS 46967 CAROLINE ELIAS DE OLIVEIRA 15711 CAROLINE FERREIRA MOTA DA SILVA 16446 CRISTINA MARIA CUNHA GUERREIRO 43810 JACIELMA DA SILVA SOUZA 9602 JULIO CESAR MARINHO SANTOS 36549 LORENA LARISSA CARVALHO BARBOSA 50041 MAISIS SANTOS DO ROSARIO 8706 MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS 48815 MONALISA FERREIRA FIGUEIREDO 20382 RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS 27638 SARA CRISTINA DE SOUZA SANTOS 25402 TAIANE MAICA DE JESUS SOARES Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades 26082 AGATHA LIANA BORGES DE CARVALHO 30542 ANDERSON LUIS DOS SANTOS SILVA 17303 ANDRESSA SANTIAGO LIMA 32209 ARIELLE ABDON PEREIRA 23091 AYLANA SABINA LOPES DE SANTANA 35094 DENISE ARAOZ ALVES 54521 ICARO JORGE DA SILVA SANTANA 14367 JULIA ALMEIDA DE OLIVEIRA NOBRE 32518 LARISSA BRITO DA SILVA 49445 MAGNOLIA ANDRADE DOS SANTOS 9797 MARCIA GONCALVES REBOUCAS 55348 RENATA MENDES SILVA D ANDREAMATTEO 30104 VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVIM ALBERGARIA Curso: Psicologia - Vitória da Conquista 13449 ADRIANA DAVID FERREIRA GUSMAO 31551 ALZIMARI CIRNE GOMES 41561 BARBARA BERNARDES COZZER 21279 CAIO CEZAR LEAL FAGUNDES DA SILVA 40401 CARINE SOUSA DA SILVA 31318 CHARLAINE PEREIRA COSTA 22364 CLERISTON BARBOSA SILVA JUNIOR 21184 DANIEL NASCIMENTO TEIXEIRA OLIVEIRA 51463 FABIO HEIJI HOROTA 44282 FERNANDA GOES SANTANA PRATES 22976 GABRIEL BOMFIM CRUZ 27029 GABRIEL CALHAU SIMOES 33061 GESIANE VIEIRA ALVES 51188 GIOVANA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA 51296 GLADYS APARECIDA DIAS 29897 JOAQUIM SANTOS SAMPAIO 48111 JOHERBERTH CAMPOS PROTAZIO 31378 JULIANA SILVA ROCHA 44077 LARISSA PAIM BRANDAO 13884 LORENA CARVALHO DA LUZ RIBEIRO 39472 LUIZ HUMBERTO SOUZA JUNIOR 30107 MATHEUS NEIVA RIBEIRO 6897 RAYZA COUTO LELIS 46957 REBECA SOUZA PITA 28355 TAISE GONCALVES PINHEIRO 5895 VAGNO SANTOS VIANA Curso: Ciências Contábeis - noturno 4612 IGOR MARIANO DE SOUZA 34278 ISRAEL COSTA DE SANTANA 29800 JOILSON DE JESUS GOMES DA SILVA 16637 LAIANE DOS SANTOS SOUZA 32722 MATHEUS MAIA BRITO 12408 OTO PINTO PEDREIRA DALTRO 31122 PHILLIPE MATHEUS E SANTOS 49419 THAIS FERREIRA DOS SANTOS Curso: Arquivologia - noturno 20737 DANIEL BRITO DA SILVA 7352 FAUSTA JOAQUINA CLARINDA DE SANTANA DE ARAUJO LIMA LOBO 28057 GENIVALDO PEREIRA DOS REIS 34792 JACQUELINE DE MENEZES SOUZA CABRAL 32763 JADSON PEREIRA DA SILVA 33580 LINDINALVA GAMA DE CIDRA SOUZA 56912 LUCIANO DIAS CUNHA JUNIOR 10264 MARCO ANTONIO VALADAO DOS SANTOS SILVA 14062 MONNALIZA DE LIMA SA 24099 RENATO JORGE DOS SANTOS BARBOSA 9700 RODRIGO RODRIGUES LEITE 53998 SAIONARA COSTA DOS ANJOS 30204 SAMUEL LOPES DE BARROS 25470 SILVIO RENATO DANTAS DA SILVA BORGES 17681 TAINA LIMA SILVA DE SOUZA 16624 TARCISO CONCEICAO DIAS 26178 TAUANE SANTOS CARMO 16705 THIAGO BRANDAO LOPES 19488 VICTOR DE SOUZA RAMOS 8943 WENDEL SOUZA SILVA 15516 WILIAM CARDOSO DE PIA DA ANUNCIACAO Curso: Direito - noturno 42854 ADEMILTON FIGUEREDO DE OLIVEIRA SEGUNDO 26663 ANA CATARINA BENFICA BARBOSA SILVA 22162 ANA LUISA CASTRO LEITE DALA DEA 47675 ARGILEU SOARES NETO 21738 BEATRIZ MENEZES DE CARVALHO 46122 DIOGENES DE ARAUJO BENTO FILHO 49831 EDSON ALMEIDA RAMOS NETO 47350 FERNANDA LEAL DE MIRANDA 54997 LARISSA MIRANDA DE OLIVEIRA 11704 LUCAS BAZONI PAGUNG 26651 LUDMILA ROSALES DO CARMO 56459 MAURILIO BOTANI NASCIMENTO JUNIOR 15030 NILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 56321 NINA MIGUEZ E MARINHO 18246 ODISSON JOSE DOS SANTOS CORREA 41240 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR 18794 PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA 56682 RAQUEL BORGES DE BARROS PRIMO 46894 RODRIGO RIVAS NASCIMENTO 21585 VITORIA KISAKI OLIVEIRA Curso: Gênero e Diversidades 30415 ADRIELE GOMES SANTANA 41579 ANA CLAUDIA DA GRACA FURTADO 8548 ANA LIVIA GOMES NASCIMENTO 9678 ANTONIO MARCOS PINTO COELHO 13213 AUDECI QUIRINO DE SA 55766 DECIO MENEZES PEREIRA NETO 11118 EDMUNDO NOVAIS DOS SANTOS 20682 EMILY FERREIRA MORAES SOUZA 7447 EVA BRUNA SILVA BARROS 49180 FELIPE MINORU SAKAMOTO 30279 LEYDYARA NUNES VASCONCELOS 38605 MARIA AUGUSTA NEVES SILVA 16279 NATHALIE NASCIMENTO LINO 15152 PATRICIA VINAGRE NASCIMENTO 51293 PAULA LETICIA DA SILVA BIANCHI 29331 THAIS CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS Curso: Superior de Tecnologia em Gestão Pública 24969 ADRIANE CRUZ OLIVEIRA PINHO 46444 ALISSON DE JESUS SOARES 16778 ANA KARINE DA SILVA ALMEIDA 22824 ARTHUR HENRIQUE COTRIM COSTA DE SOUZA 48974 CARLOS AUGUSTO SMITH FREIRE FILHO 14227 DIMAS EDSON SILVA AMENO 8361 DJEANE DE JESUS LIMA 15208 FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR 53332 HERBERT FLORENCE DE CARVALHO 37322 JOICE MOTA ANDRADE DA CRUZ 21474 JULIANA DOMINGOS PEREIRA DE ANDRADE 25666 LAERT GOMES DO ROSARIO 14484 LUIZ ALMIR OLIVEIRA SOARES 29937 LUIZ PAULO SILVA ASSUNCAO 10579 NEVITON CAPISTRANO SOARES CONCEICAO 12234 REINALDO ALVES DOS SANTOS 31226 ROQUE ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO 23823 SIMONE SILVA CAVALCANTE ROCHA 33526 UIBIRA BARBOSA ROCHA Curso: História - noturno 47078 CAMILA MENDES VILARONGA 52425 CILMO XAVIER CEDRO FILHO 45715 DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA 54057 DEIVISSON TEIXEIRA SOUZA 47012 DIFAN MELO DE FRANCA 18934 EMILY CAROLINE SOARES COSTA 21935 EVERALDO DA CONCEICAO 13574 GISELLE BISPO CONCEICAO 45042 JOAO RAFAEL SANTOS SILVA 55174 JOSE DANILO DA RESSURREICAO CRUZ 5872 LUA PEDRO ROCHA CARVALHO 22507 MARCELE DA SILVA MOREIRA 30255 RAFAEL PASSOS FERNANDES 44655 RAFAELLA SOUZA RIOS 39009 YURY BARBOSA BARROS Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades - noturno 25603 ALEX LEANDRO DE JESUS SILVA 31875 ALEXSANDRO DIAS SANTANA 20018 ANA JULIA RAMOS CORDEIRO 10076 ANA LUCIA PEREIRA LIMA 21586 APARECIDA RAMOS DOS SANTOS SILVA 30921 ARIANE SENA DE SOUZA 21660 BEATRIZ ALVES DE CERQUEIRA SENA 31042 BRUNA SILVA SANTOS 38930 CAIO GABRIEL SAMPAIO DE OLIVEIRA 8529 CAIO HENRIQUE CONCEICAO DOS ANJOS 7983 CAIO VINICIUS RIBEIRO CARVALHO 12177 CAMILA AZEVEDO SANTANA SANTOS 31686 CARINA DE JESUS DE ALMEIDA 25733 CARINE ALMEIDA LIMA 55645 CARLA KELLEN MOTA DE QUEIROZ 18860 CARLOS ALBERTO DE ARAUJO GOES SOBRINHO 26472 CARLOS HUMBERTO BATISTA DOS REIS JUNIOR 36068 CARLOS MAGNO PINHEIRO BARRETO JUNIOR 34501 CASSIMIRO RENCZAKOWSKI 11594 CLARA SCHIANTA MUTTI 56835 CLEBER SANTOS PEDREIRA DE SOUZA 5724 CLEITON GAUDENCIO VIEIRA DOS SANTOS 25671 DANIELE MACHADO PEREIRA ROCHA 12186 DANILO MATEUS NOVAES DAS VIRGENS 51230 DEBORA NEGRAO SACRAMENTO 33386 DENERSON MOTA REIS 12504 DENISON ROSARIO DA SILVA 25695 DIEGO OLIVEIRA DIAS 27202 ELIEZER SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR 33148 ELISEU BISPO DOS SANTOS 33816 ELLERI RUAN SOUZA DA SILVA 51628 EMILLI LEITE BEZERRA 45589 ERIKA RAINE CARVALHO BITENCOURT 18949 EUGENIA RENATA DA SILVA SOUZA 30134 EVANGIVALDO SANTOS FERREIRA 10278 FABIO PREVIATI 18236 FELIPE BASTOS RIBEIRO 16914 FERNANDA LEAO DE CARVALHO 52479 FERNANDO AZEVEDO MAIA JUNIOR 5641 FILIPE SANTOS AMOEDO 12731 GABRIEL BRITO SANTOS 30378 GILMARIO PEREIRA DE CERQUEIRA 50094 HAIANNE DE ANDRADE FELIX 49977 IAN PIERRE SOUSA SILVA 6378 IKARO OLIVEIRA AMORIM 23963 ITALO BARRETO CABRAL DE OLIVEIRA 32030 JANAILSON MELO OLIVEIRA 21730 JEFFERSON SODRE MENESES 30618 JESSICA DE JESUS ALVES GARCIA 14130 JESSICA DE SOUZA RAMOS 31829 JOAO AMERICO DE MORAES NETO 51110 JOHNATAN RODOLFO DE SOUZA DALCANTARA 12969 JOSE BRUNO SANTOS SILVA BRITO 39668 JOSE CARLOS PEREIRA SANTOS NETO 55976 JOYCE CATARINA SOUZA DE JESUS 28268 KARINE SANTOS DE SOUZA 11123 LARISSA GAMA DA SILVA 26299 LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS 40017 LUANA MILENA DOS SANTOS MACEDO 36584 LUARA SOARES GONCALVES DA SILVA 28855 MARIA APARECIDA PEIXOTO MORAES 47645 MARIA CLARA LEMOS DE MELO DOS ANJOS 47884 MARIA EDUARDA SANTO CHAMADOIRO 30509 MARIA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA 38594 MARIANA TORRES MENDES 14564 MARIANE DE JESUS MESQUITA 23635 MARIANE MATOS AMORIM 45144 MARTA CERQUEIRA MELO 44741 PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO 4821 PAULO CESAR COSTA PEDRO 16639 RAFAEL DE LUCENA PEDRAL 54009 RAFAEL SOUZA ANDRADE 52286 RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO 56491 ROGERIO LEIRO FONTAN 16664 RUHAM ARTHUR RIBEIRO QUEIROZ 16938 SILAS DE JESUS REIS 23580 TASSIO JOSE SOUZA SERAFIM 34784 VICTOR CORREIA FARIAS 55351 VITOR EMANUEL DE CASTRO PASSOS Curso: Letras Vernáculas 57422 ALINIA MARIA NASCIMENTO SILVA 46725 ANDRE LUIS DA SILVA SOLON 27385 ARIANE LAIS MACHADO DO NASCIMENTO 8810 BARBARA CARLA DAS DORES SANTOS 41360 BARBARA SANTOS SOEIRO 20529 ELIAS SANTOS CORREA JUNIOR 56836 GABRIEL SILVA ALVES AMORIM 27423 KARINE DO NASCIMENTO FONSECA 17370 MARISA RIBEIRO DO CARMO 28020 PRISCILA OLIVEIRA SANTOS 11366 SANDRA MACHADO FERREIRA Curso: Letras - Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna 33953 BIANCA DOS SANTOS ROCHA 10426 DANIELA DE ANDRADE COSTA 31310 EMILLE MORGANA SANTOS MATTOS 53775 FERNANDO DA SILVA ASSUNCAO 27762 FRANCILENE NASCIMENTO SANTANA 21925 ICARO ALMEIDA CORREA 41260 JAISY CARDOSO DOS SANTOS 52118 LUCAS FREIRE RAMOS LIMA 16950 LUIZ VINICIUS AGRES CARVALHO DOS SANTOS VARJAO 25038 SUIANA JULIAO SANTOS Curso: Letras - Língua Estrangeira Moderna Clássica 23761 FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS 27564 GREICE ALVES COSTA 28917 GUIOMAR SA TELES DA SILVA 47733 LEON DIMITRI BARBOSA MELO 32877 LETICIA TORRES LINO 19344 RAFAEL DE JESUS MIRANDA 8091 VICTOR LAHIRI OLIVEIRA DE VASCONCELOS Curso: Letras Vernáculas - noturno 25388 ALEXANDRE FREITAS ALVES 11875 AMANDA PINTO ROCHA OLIVEIRA 37733 CAROLINA SILVA LEITE 23629 CAROLINE LOPES DA CRUZ 33421 DANIELE SALES ARAUJO 11903 FERNANDA CUNHA MOTA 25360 GABRIELA BEZERRA DE DEUS SILVA 52248 HILARIO MARIANO DOS SANTOS ZEFERINO 25356 JEAN KLEBER DA SILVA CUNHA JUNIOR 57796 JULIA AZEVEDO MAIA 30892 LIDIANE DE OLIVEIRA SILVA 39297 NELSON LUIZ DO ROSARIO FILHO 42469 SORAIA VINHATICO NEVES Curso: Letras - Inglês e Espanhol 29828 ADRIANO FERREIRA DA SILVA 50680 ANTONIO CARLOS NERI DOS SANTOS FILHO 26598 DALET NEGRAO GONCALVES LUZ 14311 EURIDICE CAVALCANTE DOS SANTOS 53101 IGOR LEMOS VILAS BOAS ALVES 51161 ITALO LEONARDO DA SILVA LIRA 48936 JANAINA MARINHO WANDERLEY DA SILVA 9309 LEANDRO RODRIGUES BLANCO 43895 LETICIA SANTOS CARDOSO 34185 LILIANE ALVES DOS SANTOS 32789 MARGARETH LISANDRA DA LUZ SANTOS 12310 NIDIA VIRGINIA SANTOS OLIVEIRA 12293 WELLINGTON ALVES DOS SANTOS Curso: Dança 55861 ADRIELLE DA SILVA BISPO 39795 ANA PAULA ARAUJO AZEVEDO 57489 BEATRIZ GONZALEZ LAGOS IZQUIERDO 57748 BIANCA OLIVEIRA PORTELA 18975 DALILA VITORIA CASTRO SILVA 38957 EDENIA KELLY DE ASSIS CERQUEIRA SANTOS 11316 ELIZABETE CRISTINA DO CARMO SILVA SOUSA 46622 GEISA DOS SANTOS ARAUJO 26897 HELLEN KAROLINE SILVA BARBOSA 44491 JAIARA ALVES PAIM DE OLIVEIRA 55567 JESSICA DE JESUS COSTA 21803 KATIANE OLIVEIRA PORTO 29662 MARIA CECILIA QUEIROZ DE ARUJO 10421 MYLENA KARINE CALDAS BEZERRA 48070 POLIANA DOS SANTOS RAMOS 52097 PRISCILA REGINA RODRIGUES JORGE 18375 RAQUEL CONCEICAO SANTOS 8097 STHEFFERSON DA SILVA LIMA 30094 TAMYRES EMANUELLE CONCEICAO DE SOUZA 6167 THAMYRIS RODRIGUES DE SIQUEIRA 17687 VALESCA MIRANDA SALES 35471 VIRGINIA MERY COSTA SANTANA 5357 YANA KARINE PINA COSTA Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Artes 4901 AMANDA SOARES DE OLIVEIRA POMAR 4956 ANA CAROLINA OLIVEIRA BASTOS 34263 ANA CLARA CALLEGARO DO NASCIMENTO 47227 ANA CLESSIA SANTOS ESTRELLA GUEDES 17302 ANA PAULA ANDRADE MIRANDA 35362 ANANDA ARAUJO 42536 BRENO PALMEIRA DE BRITTO LYRA 39706 CAROLINE SANTOS LIMA 9166 CATARINA BASTOS AROUCA MOREIRA 48789 DANILO SOARES CARDEL 5822 FELIPE DE CARVALHO FONTOURA 57406 GABRIEL REALE MENEZES DE LEMOS 8101 GABRIEL SANCHES GOMES 12134 GEORGE LAVIGNE DOS SANTOS 28248 GILDAIR DE ALENCAR JUNIOR 7627 JADE ABREU DA SILVA 54674 JANAINA ABDON MAIA 19102 JAQUELINE JESUS DA SILVA 14857 LAIANE DOS SANTOS RIBEIRO MACHADO 56711 LAIZ MARIA DOS SANTOS DE MESQUITA SOUZA 14842 LUCAS JOSE DE CARVALHO DOS ANJOS 24575 LUIS ERNESTO DE ASSIS PICANCO 53505 MARIA MICHELA BOSETTI 24187 MATHEUS MORAIS VITORIANO DIAS 18447 RANIEL JOSE DA SILVA JUNIOR 37181 RODRIGO CONCEICAO DOS SANTOS 49161 RODRIGO COSTA RODRIGUES DA SILVA 16273 TAIANA GOMES MELO 24786 TAIANA LAILA DA SILVA TRINDADE Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Artes - noturno 30856 ANA FLAVIA BONANI 8542 ANDRE FELIPE LIMA ROZA SODRE 17102 ANGELICA ORUNESU ARAUJO 12814 ARNALDO DE SANTANA SILVA 37146 BRENDA SILVA MENEZES 34634 BRUNO BISPO ROCHA 14049 BRUNO SANTOS CORDEIRO 7661 CARLOS ANDRE DE JESUS SOUZA 16838 CARLOS EDUARDO JESUS COSTA 9871 CAROLINA PAVAM FERREIRA 25362 DANIEL LOPES SARAIVA 9734 DANIELA BRANGATO BARBOSA 17653 DANLEI MATHEUS MENDES ARAUJO 20094 DIANA SOUZA DE OLIVEIRA 13691 EIDE SARA LAGE DOS SANTOS 34100 ELAINE CRISTINA MARTINS DE LIMA 39418 ELISSON LOPES BRITO 9953 ERIVELTON SANTOS GUSMAO DE SOUZA 28593 FABIANA IDALINO DA SILVA 33289 FELIPE HAYNE DE ANDRADE 19095 FERNANDA BRITO DOS SANTOS 18695 FERNANDO SERRAVALLE DE ANDRADE 14740 GABRIELLA DOS SANTOS CORREIA 22298 GEORGE DA SILVA LIMA 32524 GILMAR MIRANDA FREIRE 5191 GISLAINE SANTANA VASCONCELOS DA SILVA 23500 HANNA VIEIRA ASSUNCAO 22043 HELEN ADRIANE COELHO LIMA 39627 IAN CARLOS PIMENTA BAGDEDE 47466 IARA PATINO DIAS 6658 IGOR DOS SANTOS MOURA 47677 ISABELLA BOTELHO E PAIVA 23687 ISABELLA SANTANA DOS SANTOS 25444 IVES RENAN CARVALHO AUGUSTO 40767 JACKSON SANTANA DIAS 33960 JAICLA DE JESUS DA SILVA 31480 JAMILE ESQUIVEL DOS SANTOS 16678 JEAN CARLOS MOTA DOS SANTOS 13945 JHONATAN UILLY GOMES FERREIRA 14794 JOICE BORGES COSTA 21246 JONATAS MILITAO CARNEIRO 8028 JULIA SABA CARDOSO DEIRO 14616 JULIA SANTOS LEANDRO 40184 KAULA DAMASCENO CORDIER 32173 KLEBER SANTANA DA CONCEICAO 40657 LAIS DANTAS BONFIM DA SILVA 51921 LARISSA MOHALLEM RIZZI 19525 LINA CRUZ MENDES 24909 LOURENCO BARROS QUEIROZ 38599 LUCAS ASSIS LOURES VALE 42109 LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS FONSECA 7006 LUCIANE SANTOS DE OLIVEIRA 9298 LUMA PINHEIRO CARNEIRO 39112 MILCA BRIGIDA DE JESUS 9642 MOISES VITORIO DA CONCEICAO 29745 MONA ALBAN GRAMACHO 21417 NAIANE DA SILVA SANTOS 14382 NIVIA CRISTINA NOVAES VIEIRA 12191 PEDRO AUGUSTO COLLETTO VIEIRA SILVA 43209 PETER SHILTON SANTOS SILVA 43430 PIETRA DE CERQUEIRA CRELICK 4839 RAFAELA UCHOA DE AZEVEDO 55789 RANIRLEI QUADROS PINTO 54970 RAYAN RIBEIRO MACEDO SILVA 25741 RODRIGO BALBINO DE OLIVEIRA 27000 SAMILLE SILVA DE JESUS 15674 SILMARA FARIAS RODRIGUES 34424 TAMARES RIBEIRO DA SILVA 28780 VANESSA SILVA PEREIRA DE JESUS 39647 YNAIA LEAL RUPERT 7986 YURI SILVA RODRIGUES Curso: Dança - noturno 9962 ADRIANA BARRETO DE OLIVEIRA DA SILVA 29412 ATHOS UESLEI SANTOS CERQUEIRA 14640 EVERTON BISPO DOS SANTOS 8155 ISRAEL ANDERSON OLIVEIRA AZEREDO 43129 JESSICA VERENA DE JESUS NEIVA 9660 KEILA ESTEFANY DANIELLE DE OLIVEIRA 14410 MARCELLE BELENS SOUSA DA SILVA 9235 MARTHA BOKER TORRES 51166 MATEUS PEREIRA SANTOS 21041 MONICA GUALBERTO SANTOS 8240 RAPHAEL DE JESUS RIOS 41973 SUZANA MARGARIDA DA CONCEICAO RIOS 12481 TAILA LEANE DOS SANTOS SAMPAIO 9237 THAIS MOTA SILVA DA COSTA

