Ufba convoca classificados para matrícula

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou na quarta-feira, 28, a lista dos candidatos classificados no Processo Seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2015 para os curso oferecidos nos Campi Salvador e Vitória da Conquista, com ingresso no primeiro semestre de 2015.

Os aprovados devem efetivar a matrícula (1ª fase-apresentação e entrega de documentos para todos e a 2ª fase - inscrição em componentes curriculares) a partir desta sexta-feira, 30, e nos dias 03 e 04 de fevereiro.

O escalonamento por área e os horários seguem o estipulado no edital de convocação disponível no site da instituição.

Os classificados para o Campus Salvador devem dirigir-se ao PAF- I à rua Barão de Jeremoabo s/nº com acesso pelo portão da Av. Ademar de Barros (Ondina). Em Vitória Conquista, no Campus Anísio Teixeira - Instituto Multidiscipliar em Saúde, Av. Olívia Flores, s/nº.

Os candidatos devem comparecer munidos dos seguintes documentos: carteira de identidade; quitação com o serviço militar; certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio - o candidato selecionado pela reserva de vagas (cotas) deverá comprovar ter cursado integralmente todo o ensino médio em escola pública, ou, para graduados em curso superior que não tenham concorrido pela reserva de vagas, diploma e histórico escolar expedidos por instituição de ensino superior devidamente credenciada pelo Ministério da Educação; CPF e uma foto 3 x 4.

A matrícula poderá ser realizada por procurador, desde que devidamente constituído e o mesmo deverá portar, além dos documentos descritos, procuração original legível e cópia do próprio documento de identificação a ser autenticado pelo servidor à vista do original.

O candidato classificado em processo seletivo que não efetivar a sua matrícula perderá o direito à vaga.

Foram classificados 4.456 candidatos (número de vagas ofertadas pela instituição) em 87 opções de curso, nas modalidades Curso de Progressão Linear (CPL); Curso Superior de Tecnologia (CST) e Bacharelado Interdisciplinar (BI). Os candidatos foram selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada - SISU, do Ministério da Educação e Cultura - MEC, mediante classificação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, de acordo com a Resolução nº06/2014 de 24/09/14 do Conselho Acadêmico de Ensino da Ufba.

