Ufba celebra dez anos da política de cotas

Após dez anos de implantação de políticas afirmativas na Universidade Federal da Bahia (Ufba), o saldo das ações é positivo. A afirmação é do reitor da instituição, João Carlos Salles, e será debatida durante uma mesa redonda, agendada para a Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia (Acta).

O evento, promovido de hoje a 17 de outubro, no campus de Ondina, vai reunir professores, pesquisadores e estudantes das diversas unidades universitárias. O objetivo é analisar sua produção acadêmica, com mesas de debate, seminários e apresentações.

Durante a programação voltada para as áreas de ciência e tecnologia, a política de cotas será analisada. O objetivo é promover a discussão acerca de estratégias para a maior integração dos cotistas com a universidade.

Segundo o reitor da instituição, aproximadamente 45% vagas da Ufba são destinadas aos alunos de escolas públicas. "Essa política corrige distorções históricas e podemos perceber que esse sistema enriquece a universidade. Esse é um lado fundamental porque amplia a diversidade da instituição de ensino", diz Salles.

Jad Ventura, 18 anos, é um dos cotistas que ocuparam as 951 vagas disponibilizadas para os cursos de Bacharelado Interdisciplinar (BI), no primeiro semestre de 2014. Para ele, as cotas são, de fato, uma oportunidade para jovens da periferia. "Esses não têm acesso fácil ao estudo. É como conhecer outro mundo, sem ser o de drogas, criminalidade, pagode e arrocha o tempo todo".

A atividade referente às políticas afirmativas será abordada pelo professor e pesquisador da Escola de Psicologia Antonio Virgilio Bastos. De acordo com ele, apesar dos avanços, ainda não se pode perceber uma boa integração do cotista no ambiente universitário. "Imagino que este seja o momento de pensarmos nos desafios da universidade para melhorar essa inclusão", afirma.

Para Bastos, a crescente valoração da ética da diversidade e a concretização de ações afirmativas, nos variados espaços sociais, não têm sido acompanhadas por ações preventivas de re-significação e fomento de uma cultura favorável à convivência dessas diferenças.

Programação

Neste ano, o Acta coincidirá com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e também vai tratar sobre a internacionalização da pesquisa - tema da conferência de abertura.

Essa edição do evento vai servir como base para o planejamento do I Congresso da Ufba, previsto para ser realizado no ano que vem. A informação é do reitor João Carlos Salles.

A programação conta ainda com mesa-redonda para avaliação do BI; com seminário de pesquisa e pós-graduação; e com a apresentação do relatório da Comissão da Verdade sobre o regime militar.

