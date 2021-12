Ufba anuncia ações de contenção para manter o funcionamento

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou nesta quarta-feira, 25, uma série de medidas de redução de custo operacional para se manter funcional até o fim de 2020. A universidade passa por grave crise orçamentária devido a um bloqueio de recursos imposto pelo governo federal.

Para adotar as medidas, a administração da Ufba se reuniu com representações das categorias de trabalhadores, movimento estudantil, dirigentes de órgãos e das unidades acadêmicas.

Conforme a universidade, as medidas dão continuidade à política de adequação de despesas para as restrições da disponibilidade orçamentária, em curso desde 2014. Entretanto, os novos cortes devem se fazer notar de maneira mais aguda, no cotidiano da comunidade universitária.

Em nota, a Ufba também afirmou que "vem fazendo a sua parte", e que aceita o "desafio de reduzir despesas, muito embora sem abrir mão de seguir fazendo as melhores pesquisas, dando as melhores aulas, realizando as melhores atividades de extensão".

Ainda na nota, a instituição criticou o governo federal e cobrou o desbloqueio do orçamento do sistema federal de educação superior, em cumprimento à Lei Orçamentária. Segundo a Ufba, o governo deve "garantir financiamento público e em patamares adequados às universidades federais, patrimônio do povo brasileiro".

