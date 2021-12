Ufba antecipa matrícula para aprovados no Sisu

A Ufba antecipou a matrícula dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2015.2 para os dias 18 e 19 de junho. Segundo a Universidade, a medida visa garantir que todos possam comparecer à matrícula evitando a concorrência com o período dos tradicionais festejos juninos.

As datas oficiais definidas pelo Ministério da Educação (MEC) foram dias 19, 22 e 23 de junho. Para concorrer às vagas, o candidato deve ter se submetido ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 e se inscrito no SISU.

As inscrições poderão ser feitas através do site do Sisu entre os dias 8 e 10 de junho e o resultado com a lista dos que farão matrícula será divulgado no dia 15 de junho, no site de ingresso da Ufba. A CARE/UFBA divulgará edital próprio fazendo constar o local e o escalonamento para a matrícula.

