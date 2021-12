Ufba ameaça parar pós-graduação por falta de verbas

O corte de repasses para as universidades federais e estaduais - que só na Federal da Bahia (Ufba) já ultrapassa os R$ 100 milhões - agora ameaça parar programas de pós-graduação.



Diante do comunicado de redução em 75% dos recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (Proap) - feito pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - a Ufba anunciou, ontem, que, se a medida for mantida, irá suspender as atividades de pós-graduação.



O acordo com a Capes previa um repasse de R$ 4,2 milhões para este ano, no entanto a entidade informou que só repassaria pouco mais de R$ 1 milhão.



"O valor é inferior aos R$ 2 milhões já empenhados pela instituição para a manutenção de atividades essenciais, como bancas, bilhetes aéreos e manutenção de equipamento de pesquisas", afirmou Lígia Maria Vieira, coordenadora de pesquisa da Pró-reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG).



A Ufba conta com 81 cursos de pós-graduação, 4.990 alunos de mestrado e doutorado e 1.587 professores da pós-graduação. A redução afeta o deslocamento de professores externos para examinar bancas de mestrado e doutorado, participação de alunos e docentes em congressos, tradução de artigos e a manutenção de equipamentos em laboratórios de pesquisa.



"O aprendizado na pós-graduação é muito mais do que aula formal. Se dá com grupos de pesquisa, com bancas e a participação de pesquisadores externos", explicou Lígia. Segundo ela, docentes do Instituto de Química estão tensos com a manutenção de equipamentos que não podem ser desligados.



Para o reitor João Carlos Sales, o corte é inaceitável: "Prejudica muito, mas creio que a reação da comunidade acadêmica reverta isso".



Bolsas garantidas

Em nota, a Capes informou que foram liberados, inicialmente, 25% do valor originalmente previsto para 2015, e que repasses adicionais serão avaliados nesse semestre. Ainda conforme a nota, a Diretoria de Programas e Bolsas no País manteve todas as bolsas de estudos e cotas de pós-graduação, garantindo a priorização na formação de recursos humanos de alto nível.



A presidente do sindicato dos professores das instituições federais na Bahia (Apub), Cláudia Miranda, disse que não tem detalhes sobre o corte, mas opinou que se for mantido nessas condições inviabilizará as atividades dos programas e acarretará uma paralisação dos docentes das pós.



"Esses professores têm mais dificuldade de paralisar as atividades por causa dos prazos estabelecidos pela própria Capes para entrega de artigos e pesquisas. Um corte como esse vai impulsionar uma paralisação também no setor", opinou.

