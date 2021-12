Ufba abre inscrição para seleção com 1.399 vagas residuais

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu inscrição do processo seletivo para preencher 1.399 vagas residuais. As oportunidades são para os cursos de graduação da instituição nas modalidades de Curso de Progressão Linear (CPL), Bacharelado Interdisciplinar (BI) e Curso Superior em Tecnologia (CST).

Os aprovados devem estudar nos campi de Salvador e Vitória da Conquista no segundo semestre de 2017. Pode participar da seleção, estudante da Ufba que deseje transferir de curso, alunos de outras instituições ou quem já tem diploma de graduação e queira acompanhar um novo curso.

O processo é diferenciado a depender do perfil do candidato. É possível conferir as exigências e fazer a inscrição no site da Ufba.

